„Инструменты моментально уходят. Прежде всего долота, но не современные, а старые, которым по сто лет. Они сделаны из прочного металла, с примесью стали. А фехтовальщики покупают длинные напильники, из которых потом вытачивают мечи. Все может кому-то пригодиться, ничего не пропадает,“ - рассказывает один из продавцов Иржи Горачек.

Первая августовская суббота выдалась особо жаркой, уже в девять утра солнце жжет как в полдень. Молодых людей с огромным расписным сундуком в руках, проталкивающих себе дорогу среди других гостей Закуп, это ничуть не смущает. Они полностью увлечены „охотой“ за антиквариатом.

„Сегодня я купила сундук, стулья, фарфоровые чашки. В прошлом месяце - старые деревянные долбленые ночвы, опять-таки фарфор, стулья. А еще я тут нашла прекрасный национальный костюм. Ну, а зачем мне все это? Хочу купить себе старый деревенский дом, как у моего друга. Он у него очень стильно обставлен. Я сама пока в процессе поиска, но надеюсь, скоро что-нибудь подвернется, потому что уже некуда все это девать“, - откровенничает Каролина Погоржела, прибывшая на ярмарку из Сыхрова.

Закупские торги проходят под открытым небом рядом с закупским замком каждую первую субботу месяца, с марта по декабрь. Посещаемость колеблется от тысячи до трех тысяч человек, многое зависит от погоды. Хотя, как говорит главный организатор барахолки Станислав Коуколичек, даже в дождь не бывает безлюдно. В ход вступают галоши, резиновые сапоги, дождевики. Сортимент вещей, выложенных на пледах, столиках, прилавках или даже просто на траве, самый разный. Похоже, именно эта разношерстность и привлекает сюда столько людей.

„К нам приезжает довольно много иностранцев, немцев в основном. Это меня приятно удивило, что они нашли к нам дорогу. Душу греет, когда приходит много людей, и вы слышите похвалу – конечно, не всегда, люди бывают разные – но большинство посетителей нас хвалит.“

Организаторы должны следить за тем, чтобы на прилавках не появлялась порнография и другой запрещенный сортимент – взрывчатые вещества, наркотики, химические вещества, или предметы, пропагандирующие фашизм или расизм.

„Точную цифру я сейчас неназову, но 250 – 300 продавцов приезжает всегда. Это и мелкие продавцы, и покрупнее, например, которые выставляют на продажу вещи с военной тематикой. В среднем занято 300 мест“, - рассказывает главный организатор ярмарки Станислав Коуколичек.

Закупы расположены недалеко от северо-чешского города Чешска-Липа, в ста километрах от Праги. В городке находится замок, некогда принадлежавший роду Габсбургов. Гости закупского замка могут посетить частные апартаменты императора Фердинанда I и его жены, посмотреть первый лифт на территории Чехии (1870г.), а также увидеть часовню, в которой женился Франц Фердинанд, эрцгерцог д’Эсте на Софии Хотек.

Замок открыт с апреля по октябрь, с 10 до 15 часов (в некоторые дни с 9 до 16 часов)

Барахолка проходит каждую первую субботу месяца, с марта по декабрь, с 6 до 13 часов

Какова мотивация людей, кочующих каждый месяц по стране с машиной, набитой по самый верх старыми, видавшими виды вещами?

„Я - монтажник, делаю крыши, уже целых двадцать лет. Сначала мы вещи, которые находили на чердаках, просто выкидывали. А потом они мне начали нравиться, я их стал брать домой. Когда их уже некуда было девать, я как-то решился отвезти их на барахолку. Мне тогда очень понравилось, что люди радовались вещам, которые иначе бы пропали, и я стал именно так и делать: теперь то, что другие выкидывают, я беру домой, очищаю, и продаю тому, кому еще такая вещь может пригодиться. Правда, это довольно дорогое хобби,“ - говорит Иржи Горачек из Кладно.

Плата за торговую площадь – символическая. За место размером четыре на шесть метров продавцы платят двести крон, а посетители - 30 крон (чуть больше одного евро).

„У нас работает система бронирования, то есть продавцы могут спокойно приехать в пятницу, а не разбивать здесь палатки за неделю, как это бывало раньше. Бронь бесплатна и действует до шести утра субботы. Надо, чтобы оставались довольны не только приезжие, но и местные жители“, - заключает организатор барахолки Станислав Коуколичек.