Язык любви к родине – туристические указатели

42 тыс. километров обозначенных пешеходных маршрутов

Сегодня клуб, перешагнувший вековой рубеж, заботится о сохранности пешеходных маршрутов протяженностью 42 тысячи километров, свыше 30 тысяч велосипедных дорожек и более 4 тысяч лыжных трасс. Клуб чешских туристов Войта Напрстек основал с Вилемом Курцем и Вратиславом Пасовским ровно 130 лет назад. Все свое имущество этот меценат, ставший впоследствии первым чехом, которого кремировали, завещал музею, носящему его имя. Рвение, с которым члены клуба относились к своему увлечению, вскоре принесло свои плоды.

Романтическая подоплека отечественного туризма

«Клуб привлек большой интерес со стороны представителей среднего класса того времени, председателями клуба становились образованные люди: аптекари и врачи. Даже поразительно, за какой короткий период времени клубу удалось построить 120 больших и маленьких баз отдыха, внушительное количество смотровых башен (включая на пражском Петршине) и обозначить ряд маршрутов на щитах-указателях. Первую пешеходную трассу из замка Карлштейн в Бероун обозначили уже в 1889 году. Число членов клуба быстро разрослось и было более значительным, нежели сегодня, так как в те времена интерес к клубной деятельности вообще был гораздо выше, чем в настоящее время»,

– рассказал «Чешскому радио» нынешний председатель Клуба туристов Ян Страский.

По словам Яна Страского, в становлении отечественного туризма важную роль сыграли символы как воплощение истории страны. Более других основателей массового туризма вдохновлял период романтизма. «Благодаря поэту Карелу Гинеку Махе крепость Бездез и вполне обыкновенный Большой пруд Доксы (Velký rybník или Velký Dokeský rybník), названный в честь этого литератора Маховым озером, превратились в символ. Излюбленной целью туристов стали места, с которыми были связаны романтические истории, а также старинные развалины и крепости, на которые прежде не обращали особого внимания или которые разбирали камень за камнем на строительство своих домов. Внимание местных путешественников привлекали живописные речные долины и горы, где почти одновременно с появлением Клуба туристов стали кататься на лыжах. Существенным признаком того времени было появление романтического отношения к чешской природе в целом».

Туристические трассы в Чехии обозначаются 4 маркировочными цветами, что является отличительной чертой чешских троп. В остальных европейских странах используется только один, красный цвет. Это далеко не единственное преимущество чешской разметки маршрутов туристических походов, как и трасс, обеспечивающих безопасность в велосипедном и лыжном туризме, перед другими.

Туристические указатели повторяются каждые 2,5 км

«По частоте размещения указателей на туристических трассах мы выходим на первые места в Европе. В среднем на каждые 2,5 км приходится указатель. Причем мы последовательно придерживаемся следующего правила: если на указателе уже появился конечный пункт туристического маршрута, он будет появляться на каждом последующем указателе наряду с обозначением второстепенных пунктов, которые минует путешественник, пока дорога не приведет туриста к нужной цели. Большой масштаб обозначенных туристических направлений и четыре цвета маркировки - отличительная черта нашей традиции разметки маршрутов».

В настоящее время в клубе чешских туристов числится 40 тыс. человек. После «бархатной» революции интерес к отечественному туризму ослабел, население страны стремилось наверстать упущенное в годы «железного занавеса» и почаще путешествовать за пределы Чехии. В последние годы, однако, многие горят желанием лучше узнать собственную родину. Многие немцы и голландцы предпочитают отпуск, во время которого они отправляются в пешие походы или катаются на велосипедах. И для чехов в последние годы становится все более важным возвращение з виртуального мира к реальности, к природе. Это одно из больших преимуществ, которыми обладает клуб, полагает один из его членов, сенатор от гражданских демократов Милош Выстрчил: «Клуб чешских туристов является нашим национальным достоянием. Сегодня мы, увы, привыкли все измерять деньгами, однако деятельность такой организации как этот туристический клуб, также ощутимо обогащает наш народ и Чехию. Можно только радоваться тому, что он до сих пор существует».

«Когда зарубежные туроператоры или журналисты приезжают в Чехию на press trip или fаm trip и выбираются на местную природу, они поражены, насколько совершенна эта система разметки туристических маршрутов, где обозначен каждый километр. Они отмечают, что нигде больше им не довелось такого увидеть»,

– говорит директор турагентства Czechturism Mоника Палаткова.