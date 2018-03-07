Ян Антонин Батя – господин в чешском ботинке

Ян Антонин Батя (1898–1965) – чехословацкий и бразильский предприниматель, сводный брат Томаша Бати, основателя обувной фабрики Baťa. В 1939 г. эмигрировал, жил в США и Бразилии. В 1957 году был номинирован на Нобелевскую премию мира

– В марте этого года исполняется 120 лет со дня рождения прославленного чешского обувного промышленника Яна Антонина Бати. Как начинался его жизненный путь?

– Ян Антонин Батя, один из представителей знаменитой семьи, родился 7 марта 1898 года в моравском городе Угерске Градиште. Его настоящее имя – Ян Карел, но позже, в память об отце, он решил его сменить на Ян Антонин. В 1932 году, после трагической смерти основателя известной во всем мире обувной империи Томаша Бати, все дела фирмы переходят под управление его сводного брата – Яна Антонина. К тому моменту предприятие уже было преобразовано в акционерное общество. Ян Антонин Батя сделал многое для того, чтобы организация развивалась и дальше. Нужно сказать, что он был достойным продолжателем дела своего брата.

Инновационная обувь и не только

– Привнес ли Батя какие-то нововведения в семейный бизнес?

– Благодаря ему были расширены многие сферы производства. В частности, было введено производство пневмотехники, резинотехнических изделий, полусинтетического волокна, игрушек, металлообрабатывающих станков, вязальных машин, самолетов, велосипедов и др. В итоге, к 1938 году к концерну относилось уже более 60 иностранных компаний, туристическое агентство, частный транспорт, строительная фирма, торговые дома и лавки (а это около 8 тыс. торговых точек на родине и столько же за границей), жилой фонд, собственные леса и поля.

– Сколько всего рабочих мест было на предприятии? Имеются ли конкретные цифры?

– Концерн предоставлял свыше 67 тыс. рабочих мест. Яна Антонина Батю даже называли «королем обуви» и «чешским Фордом». Однако события Второй мировой войны нанесли предприятию значительный ущерб. В 1939 году, еще до начала войны, Батя был арестован гестапо. Через некоторое время его освободили, и он встретился в Берлине с Германом Герингом. Никто точно не знает, о чем именно они говорили, но сразу после этого разговора чешский предприниматель уехал в Америку. В военные годы на обувных фабриках Бати появились новые немецкие управляющие, заводы начали выпускать обувь для немецкой армии, а затем – оружие и боеприпасы. Впоследствии Ян Антонин Батя был обвинен американцами в сотрудничестве с нацистской Германией, что побудило его перебраться в Бразилию.

Сговор с Герингом и Гитлером?

– Находясь в Бразилии, улучшил ли он как-то местное обувное производство или другие сферы жизни?

– Здесь он купил обширные земли, построил на них фермы, основал несколько городов и, конечно же, обувные заводы. В Бразилии Батя строил дороги, прокладывал тоннели, предоставлял работу десяткам тысяч людей. Это был неординарный, харизматичный человек с прогрессивными взглядами. Для Чехословакии, особенно для Злина, его отсутствие стало огромной потерей. Рассказывали, что он снабжал сырьем заводы, работающие в оккупированной Чехословакии. Однако как на самом деле обстояли дела – до сих пор тайна. Кроме снабжения нацистов, ему вменяют в вину и сговор с Герингом по поддержке плана Гитлера по переселению чехов в Патагонию.

Некоторые источники даже говорят о существовании плана, составленного Яном Антонином Батей, с картой новой Чехословакии (или Батялэнда) и подробным описанием того, как и кто будет переселен и сколько денег для этого понадобится. После Второй мировой войны Батя хотел вернуться на родину, но не мог, так как коммунисты осудили его за коллаборационизм и сотрудничество с нацистами. Через два года после войны он был приговорен народным судом к пятнадцати годам тюремного заключения, поскольку не заявил о себе как о стороннике движения Сопротивления фашистскому режиму. Все его имущество, заводы и фабрики, находящиеся на территории Чехословакии, должны были перейти в собственность государства. Будучи за границей, он вел судебные тяжбы за возвращение своего имущества и компании, однако безуспешно. Примечательно, что, несмотря на это, в 1957 году Ян Антонин Батя оказался среди номинантов на получение Нобелевской премии мира. Как бы там ни было, признания в родной Чехословакии он до конца жизни так и не получил.



Чешский Шиндлер

– Как в настоящий момент воспринимается личность Бати?

– Лишь в 2007 году Яна Антонина Батю признали не только ни в чем не виновным, но еще и оценили его как человека, сделавшего многое для борьбы с фашизмом. Его родственники доказали, что он финансово поддерживал чехословацкое правительство в Лондоне и дал возможность нескольким десяткам еврейских семей выехать из оккупированной Чехословакии, что он участвовал в спасении еврейских рабочих своих фабрик от нацистов.

Сегодня потомки Яна Антонина Бати сотрудничают с музеем Холокоста в Вашингтоне, стараясь сохранить свидетельства его многочисленных заслуг.

– В Чехии очень известным является и канал, построенный по распоряжению Бати в период с 1934 по 1938 гг. Сейчас он носит его имя...

– Совершенно верно. По большому счету, это своеобразный водный путь. Находится он в восточной части Южной Моравии, и соединяет города Отроковице и Рогатец. Его протяженность составляет 52 км. Изначально он строился для перевозки бурого угля. Этот судоходный канал частично проходит по реке Моравия и частично по вырытому искусственному руслу. В настоящее время Канал Бати выполняет функцию туристического водного маршрута: люди сюда часто приезжают на выходные или в свое свободное время. Здесь можно прокатиться на корабликах, полюбоваться с палубы местными пейзажами и достопримечательностями, а также проехаться на велосипеде вдоль всего канала.