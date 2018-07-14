Выставка платьев эпохи барокко: красоты много не бывает

Испокон веков в человеческом обществе действует правило «по одежке встречают», и аристократия в эпоху барокко буквально жила модой. На выставке, которая проходит в пражском Клементинуме, посетители смогут увидеть не только дамские платья и мужские костюмы этого времени, но и множество модных аксессуаров: перчатки, головные уборы и даже оригинальные карнавальные маски ручной работы. Почему в этот период балы-маскарады пользовались такой популярностью, объяснил куратор выставки MgA. Ростислав Мария Мюллер:

— В эпоху барокко в высшее общество вновь вернулась мода скрывать свое лицо. Эта традиция хорошо известна с античных времен, хотя появилась она существенно раньше, но тогда сокрытие лица было частью религиозных ритуалов. Именно в Древней Греции и Древнем Риме ношение маски стало определенной формой социальной игры. Так что ренессанс и барокко лишь вернулись к античным традициям жизни высшего общества. Вторая причина заключается в том, что маска позволяла аристократам, существовавшим под гнетом условностей, скрыть свой социальный статус, «поиграть» в кого-то другого. И пережить определенные приключения – не только социального, но и эротического характера.

В эпоху барокко появились первые журналы мод. Они начали печататься в Париже, который во время правления Людовика XIV (1643–1715) стал Меккой европейской моды. Большой популярностью также пользовались уменьшенные модели французских платьев, в которые наряжали кукол и рассылали по всему континенту. Следить за модой было сложно, но европейская аристократия обожала ее капризы и постоянно меняющиеся тенденции. Однако существовали и незыблемые правила и каноны. Каким же был идеал красоты эпохи барокко?

— Идеал красоты того времени мы хорошо знаем благодаря портретной живописи. С другой стороны, необходимо понимать, что картины того времени играли и символическую роль. Это означает, что, к примеру, полное тело символизировало богатство, определенное социальное положение, статус материнства и т.д. Что касается более позднего периода, например, рококо, то, как мы знаем по портретам того времени, на идеал красоты той эпохи до определенного времени влияла античность.

В высшем обществе, однако, хорошо знали, что роскошный гардероб необходимо дополнить соответствующими манерами. Своеобразным учебником этикета того времени стала книга «Il Cortegiano» («Придворный»), созданная итальянским писателем Бальдассаре Кастильоне. Какие правила этикета должны были соблюдать дворяне эпохи барокко, какого поведения требовало от них общество, а что, напротив, считалось проявлением дурного вкуса и плохого воспитания?

— В первую очередь, человек из высшего общества того времени должен был уметь показать себя. Ведь он тем самым представлял и свою семью, свой род, свой социальный статус, успех и, конечно же, образование, поскольку слово «aristo» означает «благороднейший, лучший из лучших». Таким образом, на всех уровнях человек должен был достойно подать себя посредством умения одеваться, держаться в обществе, жестикулировать и так далее.

Не менее важной нормой поведения, описанной в книге «Придворный» Бальдассаре Кастильоне, было требование вести себя ноншалантно, небрежно (Кастьильоне использует итальянское слово sprezzatura). Это означает, что ни при каких обстоятельствах нельзя раскрывать то, чего человек хочет на самом деле. Важно, чтобы каждое желание (не важно, касалось ли оно моды, архитектуры или отношений) было подано в виде определенной игры. Ведь даже сегодня, устраиваясь на работу, вы не спрашиваете у работодателя первым делом, каков размер заработной платы, вы рассказываете о себе, как вам интересна эта должность, как вам хочется поскорее стать частью новой фирмы и коллектива. Примерно так действует принцип sprezzatura. И, как видите, этот принцип жив в обществе и по сей день.

Выставку можно посетить в галерее Клементиннум (вход с Марианской площади) до 8 сентября ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. Куратор Mg.A. Ростислав Мария Мюллер лично проводит гостей по выставке, рассказывая об экспонатах и отвечая на вопросы.