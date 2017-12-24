«Внучата Иисуса» исполнили четырнадцать тысяч желаний

Проект «Внучата» родился не в маркетинговом отделении Чешского Радио на пражской Виноградской улице. Впервые эта идея пришла в голову редактору регионального отделения Чешского Радио в Йиглаве Ольге Штрейбаровой еще в прошлом году, во время работы над репортажем в Доме престарелых. Осознав, что треть клиентов заведения - одинокие люди, Ольга стала интересоваться, получают ли они рождественские подарки хотя бы от неродных людей, как это принято делать в случае брошенных детей. Получив отрицательный ответ, редактор открыла аккаунт в Фейсбуке и связалась с социальными работниками, которые обратились к одиноким клиентам из дома пенсионеров в Тржебичи с простым вопросом: Чего бы вы хотели?

Первый список, в котором значилась также просьба пани Лиды прокатиться на байке Harley Davidson, был нарасхват, разошелся в течение двух часов. Группе волонтеров, таким образом, удалось перед прошлым Рождеством исполнить желания шестисот человек, не получавших подарки годами. Чешское радио подхватило инициативу своего редактора, создав осенью «Внучат», благодаря чему сбылись мечты не сотен, а уже свыше четырнадцати тысяч чешских пенсионеров.

Марии Пулкрабковой за девяносто. Желание у нее, откровенно говоря, не по годам – прыгнуть в тандеме с парашютом.

«Нас пятеро друзей, и мы решили в этом году совместно вручить кому-то рождественский подарок, исполнить его самую заветную мечту. Мы все большие любители приключений, поэтому желание пани Марии просто немогли обойти стороной, оно нас зацепило за живое», - объясняет выбор подарка «внучка» Шарка Голзбахова.

«Я уверена, что все хорошо закончится. Никак не ожидала, что это привлечет ко мне столько внимания», - говорит откровенно Мария Пулкрабкова.

Несколько сложнее оказалось удовлетворить просьбу пани Ярмилы, которая захотела лично увидеться не с кем иным как … с Папой Римским Франциском.

«Когда я еще училась в школе, то мечтала о том, что стану монахиней. Я об этом никому не говорила, так как понимала, что это невозможно. Надо было остаться дома, у моих родителей не было денег», - рассказывает 83-летняя пани Ярмила.

Попасть на Генеральную аудиенцию в Ватикан было не просто, но когда святой отец, проходя мимо верующих, подошел к Ярмиле и начертал ей крестик на лбу, она просто не могла поверить случившемуся.

«Я безумно счастлива! Никогда бы не подумала, что меня благословит Папа Римский, что я окажусь в такой дали от дома. Я счастлива как никогда!»

«Внучата Иисуса» исполнили и ряд других необычных желаний: пан Ярослав Голы из г. Пршештице долгие годы работал футбольным тренером, и его мечтой было попасть не на сам матч, а именно на тренировку любимого футбольного клуба «Виктория Плзень». Так как пан Ярослав страдает болезнью Паркинсона, на футбольное поле он отправился в сопровождении своей жены.

Пан Ярослав приятно провел время в компании футболистов, прервавших ради такого случая свою подготовку перед матчем с израильским «Хапоэлем», и, в итоге, не только забил пару голов, но в подарок от игроков «Виктории» получил еще и собственную клубную футболку с номером 83 на спине.

Всех просьб не перечислить – пана Арношта из Дуби – большого любителя животных, которых он в Доме социальных служб держать не может - удалось благодаря двум молодым девушкам доставить в зоопарк, где он до этого побывал лет сорок назад.

Бывшая проводница Яна Коцманова захотела еще раз в жизни прокатиться на поезде, а двое друзей – пан Милослав и пан Йозеф из Дома престарелых «Корытко» - временно поменяли инвалидные коляски на кресла в салоне самолета, чтобы посмотреть свой родной край с высоты птичьего полета.

Волонтеры из рядов «Внучат» получили возможность доставить радость и более скромным старичкам и старушкам, например пани Гане, которая мечтала еще раз в жизни поплавать в бассейне.

«Я счастлива, что в свои 75 лет могу себе еще позволить сходить в бассейн, что я вообще еще способна не только находиться в воде, но и передвигаться в ней».

Гана уже не ходит, передвигается в инвалидной коляске. Ее просьбу, изложенную на сайте «Внучат», подхватила Яна Пероуткова, которая отправилась в бассейн вместе со «своей» пенсионеркой. «Я очень счастлива, никогда бы не подумала, что все пойдет так хорошо. Конечно, во многом это благодаря реабилитационному центру, в котором мы сейчас находимся, так как здесь Гане показали, что и как. Смотрю, на нее надели специальный пояс, который ей помогает держаться на поверхности, а только что Гана даже легла на спину, она говорила, что этого она не делала никогда. То есть здесь она что-то еще и смогла попробовать впервые».

Многие желания были связаны с музыкой. Пенсионеры хотели не только увидеться с Карелом Готом – а удовлетворена была и эта просьба – но и послушать голоса других любимых певцов, певиц, своих музыкальных кумиров.

«Я очень довольна. Мы ходили на его концерты, когда он еще пел в зале Люцерна. У нас была своя компания, кто-то пришел с предложением, все договорились и поехали», вспоминает свои незамужние годы одна из подопечных Дома престарелых в Долним-Рыхнове, которая захотела еще раз услышать вживую певца Карела Благу.

Похожих просьб было высказано много, так что их исполнению были отведены целые выходные. Концерты прошли одновременно в 46 местах, а послушать своих кумиров пришли 2250 человек.

В шумавские Гораждевице по просьбе местных пенсионеров и с легкой руки «Внучат» отправился музыкальный коллектив «Spiritual kvintet». В завершение нашей праздничной передачи мы предлагаем этот музыкальный подарок и Вам!