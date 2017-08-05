Журнал стоит 50 крон, однако продавцы закупают его у издательства «Нового пространства» по цене 25 крон. Выручка в 25 крон за каждый проданный номер и есть их доход. Сколько номеров они таким образом реализуют – это их личное дело.

По пани Алене с виду не скажешь, что она борется с нищетой.

«Я продаю «Новое пространство», потому что у меня большие финансовые, а также социальные проблемы. К тому же я тяжело больна – у меня лейкоз и сахарный диабет, на работу меня никто не возмет. Сейчас живу в общежитии. Хочу заработать на свое собственное жилье – у меня две собачки, а хотелось бы взять еще других, они помогают мне жить дальше».

О феномене уличных газет в целом, и о «Новом пространстве» в частности, «Радио Прага» решило побеседовать с главредактором издания Яном Штепанеком.

«Новое пространство продается в Праге и в пяти других городах Чешской Республики, общее количество продавцов колеблется около 150 – 160 человек. В последнее время мы стараемся привлекать наших клиентов не только к продаже, но и к самой подготовке номера. Наша цель - не делать из них пассивных «жертв», у которых судьба не сложилась, а пытаться представить их в качестве активных, способных людей, каждый из которых обладает своим ноу-хау.»

Ян Штепанек объясняет, как такие благие намерения на деле претворяются в жизнь.

«Например, у нас появилась новая рубрика – интервью с V.I.P. личностью. Наши продавцы пишут нам на специальное табло свои пожелания, с кем из известных личностей они хотели бы увидеться, пообщаться. Наше дело к ним обратиться, а если они соглашаются, наши клиенты берут у них интервью. Понятно, что это не классический разговор. Обычно происходит так, что после двух-трех вводных вопросов опрашиваемые, наоборот, сами начинают расспрашивать наших клиентов. Получается такая милая встреча,» - рассказывает Ян Штепанек.

По его словам, эти беседы помогают людям в тяжелой жизненной ситуации выйти из заезженной колеи и дают почувствовать себя в новой роли, а «звездам» тоже бывает полезно. Напротив них сидит какой-то пан Мирек, который вдруг начинает задавать абсолютно другие вопросы, чем к которым они привыкли.

«Например, вчера мы брали интервью у певца группы «Три сестры» Лоу Фананека, которому, как известно, поезд отрезал ногу. Беседовал с ним наш продавец Лючио, тоже безногий инвалид. Вот и встретились два мужика на двух ногах, и они прекрасно общались друг с другом».

Сколько бездомных уже удалось благодаря этому проекту вернуть в жизнь? Трудно сказать, говорит Ян Штепанек и объясняет, почему.

«Если к нам обращается человек, который нуждается в нашей помощи, хочет продавать журналы, а через два месяца о нем ни слуху, ни духу, то мы предполагаем, что ему удалось опять встать на ноги, найти себе постоянную работу. Мало-кто из наших клиентов к нам потом заходит, чтобы сказать спасибо и рассказать, как жизнь повернулась. Но на основе личного опыта могу сказать, что людей, которых удается вытянуть, довольно много.»

Собственно, сама идея уличных газет и подразумевает, что это - краткосрочная поддержка, а не работа на десять лет. Благодаря продаже журнала люди, оказавшиеся в затруднительном положении, могут кое-как свести концы с концами, например, снять себе где-то комнату.

«Журнал постоянно меняется – остается только основная идея: его распространитель – бедный или бездомный человек, нуждающийся в помощи. Соответственно, определенная часть контента посвящена темам, связанным с судьбами этих людей. А дальше все зависит от главредактора. «Новое пространство» наших дней пытается обращать внимание на темы, которым другие издания, что вполне понятно, не могут уделять столько внимания. Например, подготовить монотематический раздел на десять страниц про темноту. Наши авторы – профессиональные журналисты, которые работают в своих изданиях, а в свободное время пишут для нас. Они рады, что у нас могут себя не ограничивать и посвящать теме столько места, сколько она, по их мнению, заслуживает».

Уличные газеты выпускают в ряде стран, в мире насчитывается около 115 - 120 изданий подобной направленности. Как говорит Ян Штепанек, все они разные, единого образца не существует. Первым своего рода и известнейшим изданием является лондонский журнал The Big Issue, который еженедельно расходится в 80 тысячах экземпляров.

Насколько успешно реализуется чешское «Новое пространство»? В прошлом месяце появился на свет юбилейный, 500-ый номер «Нового пространства» с рассказами современных чешских писателей. А каждые две недели пани Алене и другим продавцам остается выручка от пятнадцати тысяч проданных журналов.