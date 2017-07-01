«У двух кошек» - это самое последнее название дома, где ныне располагается популярный у горожан и туристов пивной ресторан. С течением столетий, а в хрониках о нем упоминается уже в период средневековья, дом сначала назывался – «У руки» и «У рук», потом «У сливы», «Малая камбала» и только в XX веке получил имя «У двух кошек». Это же название перенял и пивной ресторан.

Почему «У двух кошек»?

Последнее, что мы смогли выяснить, было то, что название «У двух кошек» появилось где-то в 1920 году. Но почему это произошло, нам уже никто рассказать не смог. То ли хозяйка дома кошек очень любила, то ли кто-то их здесь разводил… Просто дом вдруг начали называть «У двух кошек, - рассказывает управляющий пивным рестораном Роман Поганка.

Однако пиво здесь разливали гостям вовсе не всегда.

Благодаря одному писателю, который недавно выпустил книгу о нашем ресторане, мы выяснили, что в 1910 году здесь располагалась винная лавка. Пражский торговец хорватского происхождения – пан Драгичевич тогда открыл здесь свой филиал. Штаб-квартира виноторговца находилась на Коронной улице. Драгичевич скончался перед началом 1-й мировой войны. Винный магазин перешел во владение его племянников, которые провели здесь реконструкцию и открыли винный ресторан «Брач» (название хорватского острова). Дальше, к сожалению, ничего не известно. Ни в одном архиве не удалось найти документ, который бы был связан с изменением названия и появлением здесь пивной, - пожимает плечами Роман Поганка.

Скорее всего, считает он, пиво здесь начали разливать после национализации дома коммунистами. Решение об этом, скорее всего, приняло общепитовское госпредприятие «RaJ» Праги 1 (Рестораны и столовые района Прага 1).

С тех пор пивной ресторан в доме «У двух кошек» работает постоянно. В одной старой брошюрке 1968 года, мы нашли фотографии, подтверждающие, что реклама, приманивавшая любителей пива, светилась над входом уже в 1967 году. Я же могу подтвердить, что пиво здесь разливали уже в 1965 году. Слышал я и рассказы пожилых людей, которые описывали, как здесь вырастали, а в ресторан «У двух кошек» ходили за пивом для своих папаш. Они мне рассказывали, как менялся ресторан, говорили, что сначала пиво разливали в подвале и только позже стойку перенесли наверх. Фактически до 1989 года этот пивной ресторан был в ведении «RaJ» Праги 1, а потом перешел под пражскую мэрию, которая передала его в аренду частному лицу, - рассказывает управляющий пивным рестораном «У двух кошек» Роман Поганка.

«Нефильтрованные кошки»

Время течет и все меняется. В центре Праге все меньше и меньше обычных квартир, а все больше офисов и гостиниц. Меньше стало и пивных, где раньше по вечерам сиживали горожане, жившие буквально за углом от любимой забегаловки, куда ходили чтобы пропустить кружечку – другую. Ресторан «У двух кошек» остался. Однако чехи сюда чаще всего ходят во время рабочего перерыва, чтобы пообедать. В полдень их здесь 70%. Вечером все наоборот. Главными гостями пивных становятся иностранные туристы.

Мне кажется, что мы входим в пятерку последних пивных ресторанов в Праге, которые можно действительно назвать «традиционными пьзеньскими». Единственная новинка заключается в том, что семь лет назад наш ассортимент расширился на собственный сорт пива. Мы построили свою пивоварню и сегодня предлагаем посетителям еще и нефильтрованное пиво – «Светлую кошку» и «Темную кошку». Мы же «У двух кошек», поэтому иначе и быть не могло, - подчеркивает управляющий.

– Наше начинание в первую очередь оценили туристы, особенное русские, которым очень нравится нефильтрованное пиво. Напиток мы варим традиционно из нашего чешского хмеля - жатецкого. Тот же самый хмель использует и пльзеньский пивовар. Наше собственное пиво чуть более хмельное, а пльзеньское несколько слабее, но более яркое по вкусу, что держит это пиво на вершине популярности.

Кинозвезда

Есть у пивного ресторана «У двух кошек», кроме пива, и еще одна приманка для посетителей, в первую очередь чешских. Это ресторан кинозвезда. Здесь снималась комедийная картина «Официант, беги!»

– К нам все еще ходят люди, чтобы посмотреть на место, где этот фильм снимался. Наш интерьер остается без изменений уже с 50-х годов, а именно в нем картину и снимали. Вдобавок есть еще и группа фанатов, которые устраивают пробеги со знаменитыми мотоколясками, теми же, которые мы знаем по этому фильму «Официант, беги!». Люди эту картину знают и порой приезжают к нам – «посмотреть» даже и из отдаленных сел.