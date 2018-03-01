София Хотек – они умерли в один день, а потом началась война

Сюжет, достойный сентиментального романа – наследник престола влюбляется – страстно и на всю жизнь, но его избранница не равна ему по происхождению. Однако любовь побеждает – Франц Фердинанд д’Эсте откажется от прав своих потомков на трон, чтобы жениться на Софии.

София Мария Йозефина Альбина принадлежала пусть и не к королевскому, но к старинному чешскому роду Хотек, отличавшейся предпринимательской жилкой – среди ее родственников встречаются и банкиры, и промышленники, и землевладельцы. Хотя родилась будущая супруга эрцгерцога в Штутгарте, росла она в замке в Велкем Бржезне, неподалеку от города Усти-над-Лабем.

С наследником австрийского престола София впервые встретилась примерно в 1890 г., когда ей исполнилось двадцать два, а Франц Фердинанд только что был объявлен наследником престола – 30 января 1889 года в Мейерлингском замке покончил с собой кронпринц Рудольф. Вероятно, их встреча произошла на балу, на котором присутствовала девушка, ставшая к тому моменту фрейлиной жены герцога Фридриха Тешинского Изабеллы фон Круа. Франц Фердинанд начал так часто бывать у герцога, что это объясняли планами жениться на его дочери. Однако его привлекал другой «предмет».

Всеевропейский скандал

О своем решении взять в супруги графиню Хотек эрцгерцог решился объявить лишь в 1899 г., спустя 9 лет, когда его избраннице было уже 30.

«Эрцгерцогиня Изабелла была убеждена, что наследник престола ездит к ней именно из-за ее дочери, и со дня на день радостно ждала предложения. Однажды летом в Пресбурге играли в теннис. По окончании игры Франц Фердинанд отправился в отведенные ему комнаты, переоделся, простился с хозяевами и уехал в Вену. После его отъезда лакей принес эрцгерцогине часы, забытые рассеянным гостем. На цепочке оказался брелок с фотографией, но это была фотография не молодой принцессы, а чешской фрейлины. «Изумлению, горю и негодованию Ее Высочества не было границ. Графиня Хотек была немедленно уволена от службы, и ей было приказано покинуть дом в тот же вечер...» А еще через некоторое время в Вене стало известно, что наследник престола обратился к императору с ходатайством о разрешении ему жениться на чешской графине.

Надо думать, что не было также границ изумлению и негодованию Франца Иосифа. Графы Хотек фон Хоткова-унд-Вогнин принадлежали к очень старому богемскому дворянству. Но с точки зрения Франца Иосифа, они, со всем своим длинным именем, были «черт знает кто». Император ответил своему племяннику категорическим отказом», – так рассказывает об этой истории русский писатель Марк Алданов.

Скромная свадьба в замке Закупы

Негодовали все монархи Европы – возмущение Франца Иосифа разделял немецкий кайзер, русский царь и даже Папа Римский. Однако Франц Фердинанд, о котором говорили как о скромном человеке, тем не менее, сумел настоять на своем – 1 июля 1900 года в богемском замке Закупы – Рейхштадт, неподалеку от города Ческа Липа, состоялась свадьба, которую, впрочем, не почтил своим присутствием никто из Габсбургов. На церемонию не прибыл также ни один из братьев жениха.

Брак был объявлен морганатическим. Накануне свадьбы, 29 июня 1900 г., эрцгерцог подписал документ, в котором заявлял, что его потомство от брака с графиней Хотек не будет иметь прав на престол. Эти права перейдут к сыну его младшего брата Отто, который, в итоге, и стал императором Карлом I.

«Это был в целом обычный порядок. Если кто-то из правящего габсбургского рода женился подобным образом, их дети не считались членами габсбургской фамилии и исключались из порядка престолонаследия. Подобная практика существовала, как минимум, начиная с XVI века. В XIX в., однако, Габсбурги стали проще в человеческом плане, и таких случаев стало появляться все больше», – напоминает сотрудник Института им. Масарика Лубош Велек. Став законной супругой, София спустя несколько лет получила от Франца Иосифа титул «высочество», став светлейшей герцогиней Гогенберг. Как единодушно свидетельствуют современники, брак был счастливым, и София благотворно влияла на супруга. Она часто сопровождала его в многочисленных поездках по Европе. На свет появилось четверо детей, трое из которых дожили до взрослого возраста – дочь София и сыновья Максимилиан и Эрнест.

От Конопиште до Сараево

Супруги жили в Бельведере в Вене, который Франц Фердинанд получил как наследник престола. Однако при дворе Софию принимали неохотно, до наделения герцогским титулом на приемах супруга наследника должна была сидеть чуть ли не вместе с фрейлинами. Так что семья предпоситала проводить большую часть времени в Богемии. Их летней резиденцией стал замок Конопиште, недалеко от Праги, который Франц Фердинанд купил у князя Лобковиц и оборудовал для жизни в ХХ веке – там не было ни одной ванной комнаты. И сегодня в замке можно увидеть вещи, принадлежавшие семье, и огромную коллекцию охотничьих трофеев. Отстраненный от политической жизни, наследник проводил время, охотясь в разных уголках планеты, – среди трофеев – чучело бурого медведя, добытого в России, и ноги слона, подстреленного эрцгерцегом на Цейлоне. В 1914 г. из чешского поместья Хлумец он отправится в сопровождении жены в свою последнюю поездку – на военные маневры в Боснию. В этой части Австро-Венгри Габсбургов яростно ненавидели – в Сараево действовала тайная националистическая организация «Черная рука», где тренировались в стрельбе те, кто готовил покушение на наследника престола. Убийство было поручено группе из шести православных сербов.

28 июня, в Видовдан – день битвы на Косовом поле, эрцгерцог Франц Фердинанд прибыл с супругой на поезде в Сараево. На набережной один из заговорщиков бросил в кортеж гранату, но промахнулся – осколками был убит шофер одного из автомобилей.

Прибыв в ратушу, эрцгерцог заметил бургомистру: «Мы приехали сюда как гости, а нас встречают бомбами! Какая низость!» Охранять вип-персон тогда еще не умели. На обратном пути Гаврило Принцип подбежал к открытому автомобилю, в котором ехали супруги, и из браунинга выстрелил в живот Софии, а затем в шею Францу Фердинанду. Раненых перевезли в резиденцию губернатора. 46-летняя София скончается сразу, 50-летний Франц Фердинанд переживет жену на десять минут. Юный Гаврило Принцип, осужденный на двадцать лет тюремного заключения, умрет в чешской крепости Терезин в 1918-м, не дожив полугода до распада Австро-Венгрии.

Наследника с супугой похоронили не в венской гробнице Габсбургов, а в замке Артштеттен, в Нижней Австрии, примерно в 100 км от Вены. После Первой мировой войны детям, носившим фамилию Гогенберг, пришлось покинуть Конопиште, где они жили после смерти родителей со своей теткой, – в независимой Чехословакии все имущество Габсбургов было национализировано. В 1919 г. дети Франца Фердинанда и Софии были вынуждены уехать в Австрию. Долгая тяжба, которую сыновья вели с правительством Чехословакии за два богемских поместья – Конопиште и Хлумец, не увенчалась успехом.

После аншлюса Гитлер отправил Максимилиана и Эрнеста Гогенбергов, выступивших за независимость Австрии, в концлагерь Дахау, где они, по свидетельству других заключенных, стойко сносили лишения и по-братски общались с другими узниками. Максимилиана благодаря хлопотам жены, обратившейся к Герингу, выпустили спустя полгода, а Эрнст вышел на волю лишь в 1943 г. После Второй мировой войны Максимилиан Гогенберг присоединился к австрийскому монархическому движению, где стал соратником Отто фон Габсбурга, сына императора Карла, и вел от его имени переговоры с австрийскими властями о судьбе имущества императорской фамилии. Он скончался в 1962 г. от последствий пребывания в концлагере и похоронен в Артштеттенском замке рядом с родителями.

Пражский фонтан в честь Софии

Сегодня в чешской столице помнят Софию Хотек – власти района Прага-6 решили увековечить ее имя. Скульпторы Мартина Гозова и Ян Пацлик создали фонтан в виде двухметрового металлического раскрытого веера, который будет служить напоминанием о чешской графине, чье имя вошло в историю ХХ века, став символом трагедии и начала Первой мировой войны. Благодаря ей Франц Фердинанд симпатизировал славянам и строил планы о превращении дуалистической империи в триалистическую – Соединенные Штаты Великой Австрии, где чехи получили бы желанную автономию. И кто знает, как сложилась бы судьба Европы и мира, если бы на австрийский престол взошел супруг Софии Хотек... Памятник-фонтан в ее честь появится неподалеку от Марианской стены, в двух шагах от Пражского Града, уже летом 2018 года.