С вокзала в казармы

«Казарма Карлин» - на первый взгляд название не совсем благозвучное и даже немного мрачное. Однако как только вы переступаете порог этого места, у вас буквально голова идет кругом от неожиданности. За, казалось бы, совсем непримечательным входом внезапно открывается огромное пространство, какое вы даже представить себе не могли: широченный двор с большущим киноэкраном, шезлонгами, детской площадкой, наполненный совершенно расслабленными, мирно общающимися людьми. Вот такой моим глазам открылось новое культурное пространство в центре Праги, унаследовавшее название «казарма» от своего предшественника. Действительно несколько лет назад в зданиях, окружающих ареал двора располагались самые настоящие казармы, в которых обитали самые обычные солдаты, проходящие военную службу. Единственное, что сегодня напоминает об этих временах – это разметка на асфальте во дворе. История «Казармы Карлин» - это непростой путь разочарований и свершений, но тем приятнее сегодня быть свидетелем рождения нового детища, у которого, будем надеяться, большое будущее. О непростом пути к реализации проекта рассказывает администратор и один из его идейных вдохновителей Матей Велек:

« В 2013 году, когда великолепное строение товарного вокзала Жижков было объявлено памятником культуры, мы договорились с районной администрацией о том, что попробуем там создать культурный центр. Мы три года работали над данным проектом, и в результате он приобрел ту форму, которая всем нам очень нравилась. Тем не менее, после сезона 2015 года владелец данного объекта отказался продлить с нами договор аренды, а потом выяснилось, что наш партнер подписал этот договор у нас за спиной. В тот момент мне серьезно хотелось плюнуть на все это. Но коллеги убедили меня в том, что три года, проведенные с этим проектом, были прекрасны, мы получили много опыта и сделали из никому неизвестного места культурное пространство, куда ездили люди со всей Праги и даже из-за рубежа».

Везение - между двумя министерствами

Так что, как говорится, нет худа без добра. Матей Велек с коллегами решили найти новый вокзал и, пользуясь имеющимся опытом, открыть новый культурный центр. Однако оказалось, что найти аналогичное помещение не так-то просто. Спустя год поисков, стали опускаться руки. В тот-то момент и раздался судьбоносный звонок от заместителя старосты района Прага 8 Петра Вилгуса, который сообщил Матею, что карлинская казарма переходит из собственности Министерства обороны в собственность Министерства юстиции. Перестройка этого объекта заняла бы значительное время, и Петр Вилгус выразил готовность предложить Минюсту проект по реорганизации пространства казарм по аналогии с товарным вокзалом Жижков.

«В тот момент я немного сомневался, поскольку не мог себе физически представить данный объект. Но, в итоге, мы все взвесили и согласились. Мы решили встретиться с министром юстиции Робертом Пеликаном, и мне это удалось. Ему понравилась мысль, и он попросил разработать проект такого места. Примерно год длились переговоры о том, что можно и что нельзя делать с ареалом бывших казарм. После всего этого в нашем распоряжении оказалось внутреннее пространство двора и сервисное здание, которое отлично подходит для нашей актуальной концепции».

Открыты для всех

Нетерпение публики все нарастало, и вот настал счастливый момент открытия, который совпал не только с началом празднований основания района Карлин, но и со стартом популярного музыкального фестиваля United Islands of Prague.

«Мы решили присоединиться к этому событию, потому что нам показалось символичным, что дом, который до сих был недоступен общественности, теперь меняется и, напротив, становится местом, которое люди смогут посещать ежедневно с 12 до 24 часов. Что гости могут увидеть здесь сейчас? Как минимум, спокойное пространство, не нарушаемое движением автомашин. Можно тут увидеть и зародыш огромной детской площадки, две масштабные скульптуры автора Честмира Сушки, одна из которых одновременно служит смотровой башней, откуда человек может хорошенько разглядеть все пространство, другая же используется в качестве детской лазалки, ну, и сейчас на открытии здесь работает что-то вроде временного кафе, где вы можете купить что-то попить или перекусить. Ну, а в заключение вечера мы впервые покажем кино в летнем кинотеатре», - продолжает Матей Велек.

Стартовал проект успешно, ну, а что же планируется в будущем, ведь пространства «Казармы Карлин» действительно обширные? Во-первых, на радость детям и родителям во дворе появится поистине большая детская площадка со всевозможными домиками, лазалками и прочими объектами, которые обожают дети. Это, по словам Матея, станет единственным выразительным стационарным объектом, который будет помещен во дворе, помимо скульптур. Развлечение тут найдут и любители уличных видов спорта, таких как пляжный волейбол, пинг-понг, тенисбол, теннис-пласт. Ну, а если соседи будут благосклонны, то иногда будут проводиться и уличные концерты. Зимой же сюда прямо напрашивается каток, который будет организован при сотрудничестве с районной администрацией.

Галерея, гаражи, акустика

«Что касается внутренних помещений той постройки, которая уже сейчас оказалась в нашем распоряжении, то там работает галерея, которую мы пригласили, она называется Karlin Studios. Ранее они располагались в паре кварталов отсюда, но в итоге лишились помещений. Их попытка заключить договор с мэрией на аренду помещений в Голешовицком рынке потерпела неудачу, и мы из солидарности пригласили их к себе. Ведь мы тоже когда-то оказались на улице, и хорошо знаем, каково это. Рядом в гаражах мы планируем открыть театральный и музыкальный зал, потому что там идеальные акустические условия».

Еще в двух гаражах расположится главная кофейня и места, где можно перекусить. Достался «Казарме Карлин» и бывший бассейн, но в свободном плавании там пока будут находиться разные проекты, без четкой фиксации на конкретную драматургию. Матей Велек воодушевлено рассказывает о зале на втором этаже постройки во дворе – в нем когда-то репетировал армейский оркестр. Поэтому и сейчас новые хозяева не оставляют надежды проводить там иногда концерты классической музыки. Ну, а в зимнее время там будет показываться кино.

«Вдохновение для нашего проекта мы ищем в себе, в том, чего нам в Праге не хватает, или же в том, что, как нам кажется, подошло бы к этому месту. С самого начала мы решили соблюдать несколько основных правил. Первое – чтобы это место было максимально открытым, потому что мы открываем людям то, что раньше было им не доступно. Поэтому большую часть наших программ мы стараемся делать бесплатно. Второе – чтобы это место было доступным с финансовой точки зрения для всех групп населения – хоть для молодежи, хоть для пожилой дамы, которая заглянет сюда на чашечку кофе. Мы также были бы рады, чтобы у этого места был свой узнаваемый знак, но не хотим обременять людей бессмысленной рекламой. Ну, а четвертое правило – мы стараемся вести себя экологично по отношению к окружающей среде. Именно поэтому, например, мы решили продавать напитки в стекле, а не в пластике. Вот на таких принципах и зиждется наше начинание», - заключает Матей Велек.

Ну, а в заключение мы решили побеседовать с гостями, пришедшими на открытие «Казармы Карлин».

«Мы узнали об этом мероприятии в рамках акции United Islands, я прочитала в Facebook, что этот новый центр появится в ареале бывших казарм. Мне тут очень нравится, эти казармы производят урбанистическое впечатление. Раньше мы часто ходили на акции, проходящие на товарном вокзале Жижков, а теперь я узнала, что это делают те же люди, и я просто в восторге!», - делится впечатлениями Илона Шедива.

«Мне очень нравится, что это место ориентировано на молодежь. В этом районе еще до недавнего времени вообще не было ничего подобного. Раньше Карлин вообще находился на периферии городской жизни, и люди старались без особой нужды сюда не ходить. Так что, с моей точки зрения, супер, что появилось нечто подобное. Это покажет Карлин и с иной перспективы», - добавляет Кристина.