Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Прибалтика … Восточно-европейский след на карловарском кинофестивале

В главном конкурсе фестиваля в международной премьере будет представлен фильм «Подбросы», созданный в копродукции России, Литвы, Ирландии и Франции.

«На фестивале есть очень хороший русский фильм, в оригинале называется «Подрбосы», и, надо сказать, английское название Jumpman, на мой взгляд, не сильно отражает сущность этой ленты. Фильм начинается с того, как молодая девушка оставляет своего ребенка в бэби-боксе. Лента показывает становление личности мальчишки, воспитанного в детдоме, приученного к дисциплине, после того, как ему удается «выбраться на волю». Он осознает, что его вновь обретенная мать, которая спустя годы стремится завоевать расположение мальчика, живет так, как он сам жить не хочет. Этот фильм Ивана И. Твердовского меня очень заинтересовал особой камерой, большое внимание уделяется игре света и теней, там много голубых и синих тонов, этот фильм хорошо показывает жизнь «богатой верхушки». Сама развязка фильма – криминальная, но я не буду рассказывать все, так как каждый зритель должен открыть фильм для себя сам», - поделилась с «Радио Прага» Эва Заоралова, многолетний художественный руководитель смотра, ныне советник директора фестиваля Карела Оха.

Лента русского режиссера Владимира Битокова, которая также представится в Карловых Варах в международной премьере, называется «Глубокие реки».

Действие фильма происходит в горах Кавказа. Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу, получившему тяжелую травму, и своим братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. С его приездом оживают старые раны, обостряются конфликты в семье и в самом поселке. Без того давящую атмосферу нагнетает еще и угроза в виде речной стихии, готовой в любой момент смыть отчий дом. Лента зачислена в конкурсную программу секции «На восток от Запада».

Ее сильным конкурентом является новейший фильм Дарьи Жуковой «Хрусталь». Дело происходит в Минске, на дворе - 1996-й год. Главная героиня Веля (Эвелина), юрист по образованию, мечтает уехать в США и стать ди-джеем. А для этого необходимо предоставить в американское посольство документы об официальном месте работы и зарплате. В результате ошибки в поддельной справке, Веле необходимо провести неделю в незнакомой семье из небольшого провинциального городка, которая готовится к свадьбе… Именно туда будут звонить из посольства для проверки данных. Фильм 2018-го года возник в копродукции Беларуси, Германии, США и России.

В субботу вечером в Карловых Варах состоялась мировая премьера запрещенного к показу в России документального фильма Виталия Манского «Свидетели Путина». Это - хроника одного дня в истории России, 26 марта 2000 года, когда Владимир Путин, назначенный в новогоднюю ночь Борисом Ельциным на функцию исполняющего обязанности президента, побеждает в первом туре президентских выборов.

В фильме появляются также кадры, запечатлевающие «становление» Путина. Будущий президент навещает в сопровождении камеры в Петербурге свою школьную учительницу, вместе со съемочной группой отправляется на место взрыва жилого дома на Каширском шоссе.

Съемки велись и в доме Ельциных, ожидающих с нетерпением результатов голосования и празднующих избрание преемника (по словам Ельцина, прозвучавшим в фильме, лично избранного им из двадцати кандидатов). В фильме показано происходящее в тот день в избирательном штабе Владимира Путина, звучат долгие интервью с самим президентом.

В конкурсе с названием «Горизонты» участвует лента «Довлатов» режиссера Алексея Германа младшего, созданная в копродукции России, Польши и Сербии; в кинотеатре под открытым небом состоится показ фильма Кирилла Сребренникова «Лето» про легенду советской сцены Виктора Цоя. На фестивале будут далее представлены «День победы» и «Донбасс» Сергея Лозницы, а также полнометражный фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира», далее украинская лента «Племя».

Особо стоит отметить фильм «Профиль» Тимура Бекмамбетова. Главная героиня, создавшая фальшивый аккаунт в Фейсбуке, внедряется посредством онлайн коммуникации в систему Исламского государства. В основу ленты легли реальные события.

На Карловарском фестивале будет показана серия 22 документальных фильмов стран Балтии под названием «Отражение времени: Балтийское поэтическое документальное кино».

В рамках секции «Возвращение к истокам» состоится показ фильма «Летят журавли». Насколько успешными окажутся перечисленные фильмы, решит не только жюри, но и сами зрители посредством анкеты. А интерес к восточно-европейской кинематографии в Чехии есть.

««Хрусталь» (в чешском прокате под названием «Хрустальный лебедь»), «Глубокие реки», «Свидетели Путина», «Звук в тишине», «Зама» - эти фильмы я хочу посмотреть, а дальше увидим. У меня сегодня первый выходной, поэтому я еще окончательно не решился», - поделился с «Радио Прага» своими планами, например, Тонда, который приехал в Карловы Вары из г. Опава.