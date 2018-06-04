Пражские гостиничные номера остаются одними из самых дешевых в Европе

Эва Туречкова
04-06-2018
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Несмотря на то, что проживание в пражских отелях все дороже и дороже, гостиничные номера в чешской столице остаются одними из самых дешевых в Европе. Такой результат показало сравнение 12 европейских столиц, проведенный агентством PwC.

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Иллюстративное фото: AZ Hostel PrahaИллюстративное фото: AZ Hostel Praha Двухместный номер можно в более широком центре Праги найти за менее чем тысячу крон (40 евро) за ночь, однако среднестатистическая стоимость проживания для двоих в чешской столице намного выше - около 2300 крон /ночь. В течение последних пяти лет отели подорожали на более чем 22 процента, а в этом году ожидается дальнейший рост цен.

«Цены в отелях поднимаются в результате растущего спроса на этот вид услуг, который значительно превышает количество доступных гостиничных номеров. Согласно ожиданиям, в этом году стоимость проживания в пражских отелях вырастет на пять процентов, то есть номер на двоих будет стоить, в среднем, 2400 крон (96 евро)», - рассказал Чешскому Радио Ян Мусил, специалист по отельному бизнесу из компании PwC.

Несмотря на растущую тенденцию, Прага остается, в этом плане, самым дешевым городом из двенадцати сравниваемых европейских городов. Например, двухместный номер в Берлине выйдет дороже на 20-30 евро, а вот цены в Лондоне, Цюрихе или в Риме с пражскими просто не сравнить. Комната на двоих там стоить в среднем 4000 крон (160 евро). Рейтинг возглавляет Женева - более 7000 крон (280 евро) за номер.

Ян Папеж, фото: Яна Трпишовска, ЧРоЯн Папеж, фото: Яна Трпишовска, ЧРо Столичные цены поднимают также чехи, которые поселившись в пражской гостинице, готовы заплатить за более высокий стандарт проживания.

«Навыки меняются, клиенты начали переходить с трех звезд на четыре, а с четырех – на пять звезд. Отпуск уже не воспринимается как просто отдых, люди стремятся обогатить себя не только в культурном плане, но хотят получить удовольствие в целом, то есть и от гостиницы», - объясняет Ян Папеж, замглавы чешской ассоциации турагентств.

Что касается занятости номеров, и по этому критерию Прага занимает в рейтинге одно из первых мест наряду, например, с Лондоном – в обеих столицах этот показатель составляет более 80 процентов. На руку отельному бизнесу идет оживление туризма, а также возврат в страну россиян. Однако, наибольшее количество туристов приезжает в страну из соседней Германии, в последние годы статистики активно пополняют также китайцы.

Прага, фото: Роман Зазворка CC BY-SA 4.0Прага, фото: Роман Зазворка CC BY-SA 4.0 «Что касается Китая и других отдаленных стран, то у них есть свой особый потенциал, который себя еще не исчерпал. 20-40 процентный рост приезжих из Китая прямо пропорционален упрощению визового режима, а также открытию прямого авиасообщения. Это сразу бросается в глаза», - говорит директор агентства CzechTourism Моника Палаткова.

В прошлом году в чешских отелях поселились 14 миллионов туристов, то есть на девять процентов больше, чем годом ранее. Две трети из них составили иностранцы; наиболее посещаемым местом в Чехии оставалась Прага.

«Благодаря Праге нам удается рекламировать всю Чешскую Республику. То, что в Праге можно увидеть в концентрированном виде, есть и в других местах, я имею в виду, например, барокко или готику».

Таким образом, за архитектурой иностранных туристов отправляют в Плзень, за историей автомобилестроения – в Младу Болеслав, а гурманам предлагают кроме столицы навестить также Моравию.

Данные за прошлый год также показали, что прибыв в Чехию, больше всего готовы «раскошелиться» китайцы – их затрата в чешских магазинах составляет, в среднем, около восемнадцати тысяч крон (720 евро), вслед за ними идут россияне.

Airbnb – дешевая конкуренция, или демографическая угроза?

Однако не все приезжие туристы поселяются в отелях – все большее количество чехов зарегистрировалось на сайте международного поиска жилья Airbnb. В прошлом году их услугами воспользовались более миллиона иностранцев.

Фото: Tero Vesalainen, Pixabay / CC0Фото: Tero Vesalainen, Pixabay / CC0 По данным компании Airbnb, чехи сдают жилье в среднем 37 дней в году, а выручка от аренды составляет около 2300 долларов США. В Праге в прошлом году зарегистрировались в сети Airbnb 3211 человек, всего в частном порядке принимает у себя туристов 7200 пражан. По всей Чехии эта цифра превышает 10 тысяч человек.

В связи с Airbnb, однако, связан целый ряд проблем – исследования показали, что возможностью краткосрочной аренды в Праге пользуются зачастую те, кто не хотят сковывать себя во время отпуска. В Чехию такие туристы приезжают не за красотами архитектуры, а, в лучшем случае, за дешевым и хорошим пивом, устраивая в снятых квартирах дебош.

«Главная проблема Airbnb заключается не в деньгах, не в упрощенной налоговой схеме по сравнению с отельным бизнесом. Главную опасность представляет влияние этого феномена на демографию города. Видимость заработка с одной стороны, и недовольство соседей с другой, приводят к массовому выселению жителей из центра города», - говорит Иван Солил, представитель мэрии Праги 1.

«Только в районе Прага 1 сдаются в системе Airbnb от трех до пяти тысяч квартир», - предупреждает Солил.

Эва Туречкова
04-06-2018
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