Prague in a Box - пражская романтика в одной коробке

Так собрались в Праге три девушки и решили сделать удобный набор для таких же, как они сами любителей нетипичных прогулок, «поместив» чешскую столицу во вполне себе компактную коробку, которую они так и назвали Prague in a Box.

Все идеи ведут из любви к Праге

- Расскажите, пожалуйста, как родилась идея этой прекрасной коробочки для тех, кто хочет чего-нибудь нетипичного в Праге.

«Вообще-то все началось не с идеи того, чтобы помочь людям, которые хотят чего-то нетипичного, а с того, что девочки собрались и решили сделать что-нибудь милое, что бы нравилось нам. То есть подход был совершенно некоммерческий. Нас трое, и первая девушка – Даша Арзамасова пришла ко мне и сказала, что ей приснилась коробочка для двоих, которые будут гулять по Праге и рисовать город карандашами или фломастерами. Эта идея показалась мне странной, но эту историю мы все равно не оставили. Мы долго сидели и в итоге придумали, что пару нужно оставить, коробочку нужно оставить и Прагу тоже оставить, а вот рисовальные принадлежности выкинуть. И тогда уже мы пошли к Тане Галицкой, которая про Прагу знает все, потому что мы на тот момент про нее не знали ничего», - вспоминает о рождении своего детища Prague in a Box Дарья Чернова.

«У девочек был готов маршрут, а я его дополняла всяческой информацией, почему мы идем здесь, что интересного именно здесь, что нужно делать тут, и потом уже так получилось, что мы все делали все без разделения обязанностей. Когда же мы сделали первую коробку, она была совсем не такой, как эта. Мы дали ее в тестовом режиме десяти парам, после чего получили совершенно разные отзывы. Даша Чернова уехала на лето в Москву и вернулась с идеей обновленной коробки, и мы ее весь сентябрь переделывали. Так что это уже вторая версия, которая всех устраивает, и главное – она нравится людям, и что с ней они провели самый лучший день в Праге, что, конечно же, греет нам душу», - добавляет Таня Галицкая.

Романтика не только для двоих

Пока что «Прага в коробке» существует в одном варианте – романтическом. Но, хотя набор и предполагает участие двоих, то есть пары, это не является непременным условием. Человек вполне может приобрести такую коробку самостоятельно и прогуляться по Праге в одиночестве, от чего прогулка, конечно же, не станет менее интересной. Даша и Таня рассказали, что пару раз и такое в их практике случалось. Как правило же, Prague in a Box приобретает один из пары в качестве подарка или сюрприза, причем, в половине случаев это девушки и в половине – молодые люди.

«Но в основном, конечно же, это про романтику, то есть там все в двойном экземпляре, отмечены специальные места, куда нужно зайти парой, есть даже места для поцелуев с красивыми видами. Это рассчитано именно на пары, которым не хочется ходить с гидом. Но также эта коробочка очень помогает тем, у кого мало времени, а успеть хочется многое. Конечно, есть в ней элемент квеста и приключения. Мы назвали это интерактивной прогулкой по Праге, то есть люди взаимодействуют с городом, то есть где-то они зажимают дырку в фонтанчике, где-то – вешают замочек на мост, кормят лебедей. Однако именно загадок, как в квестах, там практически нет. Ну, у них же все-таки нет цели выиграть или что-то в этом роде», - продолжают Даша и Таня.

- Как у вас проходил отбор мест? Это самые яркие туристические места, или же есть и такие, где не ступала нога туриста?

«Это некий сбалансированный микс тайных, секретных мест и туристических мест, то есть люди увидят то, что они должны увидеть, то есть такой пражский must have, и заодно улочки вокруг, куда группы не забредают, и вообще сами по себе люди их случайно найти практически не могут. Например, Новый Свет, где мы даже нашли кофейню, с которой договорились, что там они будут давать нашим путешественникам кофе за купон, который выдергивается из книжечки. То есть интерактивность и заключается в том, что происходит некое материальное движение того, что в коробке и того, что снаружи. Кстати, очень важно, что маршрут идет сверху вниз, то есть нигде не нужно лезть в гору – начинаешь сверху и, в итоге, спускаешься вниз на Малую Страну».

Сам маршрут занимает от трех до шести часов. То есть, если ходить и внимательно осматривать все, что написано в книжке, не торопясь, наслаждаясь и получая от всего удовольствие, то это обернется в шестичасовую прогулку. У кого-то маршрут, по словам Тани и Даши, растягивался и на два дня. Ну что ж, если люди решили зайти в пивную и слегка там засиделись. Вообще же, рекомендованное время начала прогулки с Prague in a Box – 11 утра. Тогда к вечеру путешественники прибывают в конечную точку маршрута, где есть место, где можно поужинать.

Органично и натурально

«Сначала была идея класть в коробки что-то тематическое – очень романтическое и пражское одновременно. Получилось все не очень красиво и эстетично. Потом мы пришли к выводу, что это должно выглядеть как подарок, а не только как продукт, и теперь набор выглядит действительно хорошо. Во-первых, мы стремились, чтобы это было органично и натурально, то есть там много картона, крафтовой бумаги, всякие стеклянные бутылочки с пробковой крышечкой – одним словом, приятные крафтовые маленькие вещи. Наполнение мы заказываем на многих сайтах – и чешских, и китайских, а затем наборы мы сами собираем вручную. В итоге видно, что это handmade и авторский продукт, но при этом все сделано аккуратно и выглядит как подарок, который к тому же можно использовать. Получается подарочный вариант дня в Праге», - описывает содержимое Prague in a Box Даша Чернова.

От любителей пива до родителей с детьми

- А планируете ли вы расширять ассортимент своих коробочек?

«Сейчас мы как раз делаем пивную коробочку, хотя у нас было множество идей, какую коробку нужно сделать следующей, например, семейную, квест в городе и так далее. Но пивная – это объективно самый простой и нужный вариант, поскольку аудитория, которая приезжает в Прагу выпить пиво, действительно очень велика, и было бы несправедливо обходить ее стороной. Так что сейчас мы в процессе воплощения этой коробки, а затем, наверное, приступим к созданию Prague in a Box для детей», - говорит Даша.

«Да, потому что семьи с детьми часто совершенно не понимают, чем себя занять в Праге, поскольку таскать детей на экскурсии немножко бесчеловечно по отношению к детям, а специальных детских программ очень мало. Все упоминают исключительно зоопарк и Технический музей на Летне, а больше с детьми деваться некуда, поэтому такая коробочка очень нужна. Там как раз должно быть больше загадок и элементов квеста», - делится идеей Таня Галицкая.

Пивной маршрут будет рассчитан на круг друзей из 4-6 человек, а пролегать он будет по Старому Городу. Как заметила Таня Галицкая, именно в этом районе Праги сейчас неожиданно оказалось наибольшее количество интересных пивных заведений.

Вне мейнстрима

- А как ваша идея вписывается в общую концепцию туристических развлечений?

«Понятно, что Прага – это туристический город, но всегда есть большая пропасть между традиционными туристическими услугами, когда люди ходят за гидами с флажками или ездят в автобусах, и интуитивными путешественниками, которые просто приезжают и начинают гулять, их я, кстати, очень уважаю. Так что существует довольно мало индивидуальных услуг для тех, кто приехал в город ненадолго и боится впустую потерять день. Я думаю, что именно маленькие бизнес-проекты в этом направлении и будут пользоваться сейчас все большим спросом».

Дарья и Таня рассказали, что они не одни такие в Праге, а есть у них даже и коллега с романтическим проектом для пар – Prague for Two. Он организует пикники для пар в парках. Вот так гуляет, например, влюбленная парочка по парку и «внезапно» натыкается на красиво накрытый стол, садится за него и прекрасно ужинает вдвоем. Разве не романтично? И уж точно надолго запомнится.

Как считает Таня Галицкая, которая сама является экскурсоводом, в Праге по-прежнему есть хорошие гиды, которые проводят интересные и, даже можно сказать, уникальные экскурсии. Но, как правило, услуги таких людей стоят довольно дорого.

«Услуги таких гидов гораздо дороже, чем наша коробочка, и плюс к тому – есть же романтики-социофобы, которые совершенно не готовы гулять по городу целый день с чужим человеком, каким бы замечательным этот человек ни был. Что касается других интересных альтернативных развлечений в Праге, существуют, например, городские квесты, когда тебе дают рюкзак с замками, ты бегаешь по городу и эти замки открываешь, складываешь даты постройки домов с количеством деревьев на Карловой площади и тем, что написано на перилах Железнодорожного моста, а в итоге получаешь адрес, куда тебе нужно попасть. Есть такие ребята Kryptograf, которые делают три городских квеста на чешском и на английском – для местных и для иностранцев. Мы же старались сделать так, чтобы было как можно меньше вещей, в которых нужно долго и скучно разбираться. Мы сделали очень понятные карты, нарисованные от руки, где есть конкретные улицы, по которым людям нужно пройти, и практически ни о чем не нужно заботиться».

Вот, собственно, так приятно можно провести в Праге денек. При этом те, кто решил прогуляться с Prague in a Box может совершенно не волноваться, что придется тащить с собой целый багаж. Во-первых, коробка довольно компактна сама по себе, а во-вторых в комплект входит симпатичный мешочек, и если вам вдруг не хочется нести ее в рюкзаке, можно все предметы из коробки переложить в матерчатый аналог упаковки.