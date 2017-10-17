Prague Coffee Festival - ваша кофейная жизнь никогда не будет прежней

От элиты к массам

Еще несколько лет назад в Праге существовала всего пара мест, где человек мог, затаив дыхание, попробовать по-настоящему высококачественный отборный кофе. Что и говорить – как следует разбиравшихся в этом напитке можно было по пальцам перечесть. Сегодня количество мест, где можно выпить кофе из отдаленных провинций Эквадора или Никарагуа, только в столице Чехии перевалило за сотню. Причем, практически в каждом из них бариста расскажет вам не только о том кофе, который сегодня «в мельнице», но и о том, как его правильно приготовить и даже выпить. Главный координатор Prague Coffee Festival Франтишек Пфанн считает, что в том, что культура элитного кофе проникла в массы, нет ничего плохого, и даже напротив:

«Действительно, сфера кофе перестает быть элитарной, но меня это радует. Чем дальше, тем больше появляется кофеен, и стандартом становится то, что хороший кофе вы можете выпить практически везде. Вы уже знаете места, где кофе всегда превосходный, потому что они следят за каждой чашечкой эспрессо, чтобы она соответствовала тем стандартам, каким должна соответствовать. Вдвойне приятно, что во множестве мест можно выпить прекрасный фильтрованный кофе. Здесь, на фестивале, кофейни и обжарочные цеха встречаются друг с другом, пробуют, что предлагают конкуренты. Гости могут попробовать в espresso-барах и brew-барах (места, где предлагают фильтрованный кофе), что они предлагают, выбрать, что им понравилось, а затем заходить в эти кофейни или приобретать у них кофе».

Prague Coffee Festival в этом году можно оценить действительно как событие с размахом. Оно проходило два дня, и, признаться, даже проведя там четыре часа, можно сказать – время пролетело незаметно. Чем же фестиваль порадовал гостей в этом году?

«В этом году участие в фестивале принимает 42 обжарочных цеха, 17 из которых приехали представить свою продукцию из-за рубежа, и порядка 20 кофеен, которые сменяют друг друга в espresso-барах и brew-барах каждые два часа, где люди могут попробовать кофе на свой вкус – фильтрованный, эспрессо или капучино. Есть также и альтернативные бары. Например, в одном вы можете попробовать кофе в кемексе – это один из способов приготовления фильтрованного кофе. Представлен тут и один интересный способ приготовления, набирающий обороты в последние годы – cold brew – приготовление кофе в холодной воде, получается, своего рода, кофейный лимонад. Многие кофейни и обжарочные цеха готовят тут и разные напитки с кофе, например, комбинируют его с алкоголем, с тониками. Получается здорово», - продолжает Франтишек Пфанн.

Альтернатива для кофейных гурманов

После таких описаний грех было не найти стенд с этими самыми тониками и не попробовать что-нибудь из их интересного предложения.

«Приветствуем вас на стенде Double Dutch, здесь мы представляем тоники и лимонады класса премиум совместно с CoffeeHub. То, что у нас здесь есть, немного отличается от предложения всех остальных стендов. Здесь речь не только о кофе, но и о смешивании этого напитка с разными тониками и лимонадами. Есть у нас и кое-что для любителей напитков покрепче. Такие коктейли популярны уже несколько лет, с тех пор, как был придуман коктейль эспрессо-тоник. Такой напиток можно попробовать во всех кофейнях с высококачественным отборным кофе».

Вернемся же к программе фестиваля. Как рассказал Франтишек Пфанн, здесь встречаются как профессионалы, чтобы поделиться опытом, так и любители, которые хотят узнать о высококачественном кофе больше.

«Здесь на дегустациях можно попробовать различные сорта кофе под руководством профессионалов, которые расскажут вам, как правильно пить этот напиток, что вы должны при этом чувствовать во вкусе и так далее. Здесь даже речь не столько о продукции разных обжарочных цехов или кофеен, сколько о кофе, привезенном из разных стран. Проводим мы и специальные семинары, на которых вы можете научиться готовить кофе в домашних условиях, в частности и с помощью альтернативных методов».

«Летающий бариста» и «спасение кофейного маньяка»

Порой, гостей фестиваля ждали и совсем необычные сюрпризы. Например, слэклайн шоу (шоу канатоходца) Саши Касала, «летающего баристы», который в 30 метрах надо головами собравшихся, прогуливаясь по канату, рассказывал, как ему, когда он еще работал баристой, не хотелось вставать на работу в кофейню.

Кстати, на Prague Coffee Festival мне удалось попробовать один интересный напиток, о котором я раньше никогда не слышала, и который про себя я окрестила «спасением кофейного маньяка».

«Мы представляем здесь кофе, приготовленный необычным способом Sofee and the Gang. Это напиток, созданный методом холодной мацерации и затем несколько раз прошедший фильтрацию, без добавления консервантов и без пастеризации. Мы хотели предложить людям кофе, который бы обладал высокой эффективностью и не был бы слишком концентрированным. Это изысканный напиток, и зависит от вас, зальете ли вы его холодной водой или горячей. Мы, баристы, проводим его измерение в шотах. Например, в бутылке содержится 20 шотов, и человек их может употребить для приготовления любых кофейных напитков. Мы покупаем зеленые зерна, сами их обжариваем. Не каждый кофе для этого подходит. Стандартно круглый год мы готовим наш Sofee из бразильского кофе. Выпускаем мы и limited edition серии. Например, сейчас мы делаем его из эфиопского кофе».

Переходя от одного стенда к другому, диву даешься тому, сколько всего нового произошло в мире кофе за последние годы. Франтишек Пфанн подтверждает – в Чехии сфера элитного кофе переживает бум буквально последние несколько лет.

«Большой бум элитного кофе по всему миру разразился лет 10 назад, в Чехии же этому явлению 6-8 лет. Когда мы делали первый фестиваль 6 лет назад, мы были поражены, сколько пришло народу. С каждым годом людей, интересующихся элитным кофе в Чешской Республике, становится все больше», - рассказывает Франтишек Пфанн.

«В этом году я на фестивале впервые, хотя раньше много о нем слышала, и он превзошел мои ожидания. Здесь очень разнообразный контингент – в буквальном смысле – от мала до велика, и атмосфера очень приятная. Нам удалось попробовать множество сортов кофе во время дегустаций, и вот сейчас пьем первый капучино, то есть кофе с молоком», - делится Доминика Анежка Коларжова.

В рамках сопроводительной программы гости также могли посетить серию лекций и открытых дебатов, например, на тему развития бизнеса маленьких обжарочных цехов, или же послушать рассказ одного их основателей фестиваля Даниэла Колского о поездках в «кофейные» страны, которые в скором времени приведут к открытию первой чешской кофейной фермы в Никарагуа.

Одним из мероприятий Prague Coffee Festival, которое пользуется у гостей наибольшей популярностью, является Milk Battle, или же конкурс по рисованию на молочной пене.

Не дешево, но доступно

Наверняка, тот, кто посещает кофейни, где продается элитный кофе и все, связанное с этой культурой, знает – это увлечение не бюджетное. Тем не менее, молодых людей это не отпугивает.

«Это правда, увлечение это не из дешевых, и даже уже потому, что само сырье на начальном этапе довольно дорогое. Если мы говорим о кофе из Эфиопии или Кении, чтобы кофе был качественным, к нему должен быть качественный подход – от выращивания и сбора до обжарки. Зато впоследствии приготовить кофе уже не так дорого, например, во френч-прессе, который практически каждый может себе позволить иметь дома».

Бара и Йирка посетили Prague Coffee Festival в этом году уже в четвертый раз. В этом году они остались фестивалем полностью довольны:

«Супер, что в этом году практически все бары находятся на одном этаже, раньше они располагались на разных, и было не очень удобно. В этом году мы напробовались от души, хотя большинство кофеен мы знаем, в этом году здорово, что много зарубежных кофеен и обжарочных цехов, отличная возможность их узнать».