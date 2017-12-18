Прага – голешовицкий эксперимент

Мысль использовать культурный потенциал района пришла Хане Тршештиковой, члену городского совета по вопросам культуры. Идею подхватили местные культурные организации и городской Институт планирования и развития, который помог сформулировать философию Art District. Со временем была создана единая платаформа для всех участников культурной жизни, а Прага 7 стала настоящим магнитом для новых проектов.

-Мы мечтаем о том, что со временем проект станет независмым. Например, фондом, обществом или другим правовым субъектом, где будут представлены как культурные организации, так и отдельные дизайнеры, архитекторы и художники, а также муниципалитет и местные жители.

Хана Тршештикова поделилась планами относительно будущего проекта Art District 7.

Главное – нетворкинг

Одними из первых на проект откликнулись: Национальная галерея, Центр современного искусства DOX, La Fabrika и Национальный сельскохозяйственный музей. Позднее к нему подключились независимые артисты и некоммерческие организации. Сейчас каждый, кто занимается культурной деятельностью в районе Прага 7 может присоединиться к проекту. В этом году в рамках проекта была подготовлена подробная карта на английском языке, которая распространяется совместно с Prague City Tourism, установлены несколько указателей на улицах, запущены социальные сети, а к концу года появится новый сайт.

- Кроме того мы организовали множество встреч с культурной общественностью нашего района. Это тоже является нашей целью. Мы хотим быть посредниками и инициаторами в этом диалоге. Так, например, у актеров, режиссеров и владельцев галерей порой нет времени, чтобы встретится и обменяться идеями, а мы помогаем им в этом. Создаем платформу для такого рода нетворкинга. В рамках Art District мы также поддерживаем развитие художественных стартапов, предлагая молодым художникам студии. В этом году у нас их было три, и на основе конкурса мы передали их молодым художникам.

Прототип Art District в Хельсинки

Из всех зарубежных проектов ближе всего пражскому - Design District в Хельсинки. Он наиболее похож на на него своей функциональностью и размерам.

- В Хельсинки организаторам удалось четко идентифицировать целый район, а не только дизайнерские студии и магазины. В Праге мы еще над этим работаем. В данном случае, я говорю о наглядном имидже района, когда попав сюда турист, благодаря визуальной презентации района, сразу ощутит, что находится в особой части Праги.

Бесспорно, что городская часть Прага 7, где находятся старые жилые комплексы, индустриальные объекты, парки и в большом количестве сконцентрированы культурные учреждения, обладает особым шармом и атмосферой, которых в других районах Праги не найти. Центр современного искусства DOX подключился к проекту с самого его основания и верит, что за ним стоит большое будущее. Акция „У нас открыто“ (Máme otevřeno) является совместным мероприятием Art District и DOX. Подробнее о ней нам рассказала Михаэла Шилпохова из отдела международных проектов DOX.

-Мы уже несколько лет курируем проект „У нас открыто“. Он проходит 1-2 раза в год и в нем учавствует большинство культурных учреждений нашего района. Собственно, мы призываем всех открыть в этот день свои двери для посетителей. Каждый участник заранее готовит свою программу и вход на нее является бесплатным.

-Посетители понимают, что такое Art District?

-Это довольно частый вопрос, который мы слышим от иностранных журналистов. DOX за границей хорошо знают и оттуда к нам приезжает много посетителей, в том числе представители СМИ, в рамках press trip или по собственной инициативе. При этом они об этом проекте знают и часто хотят от нас получить информацию или советы, о том что еще можно увидеть в рамках Art District.

От Art District 7 Talks до фестиваля польской культуры

Давид Беранек, директор кинотеатра BIO OKO, где проходят показы акторского кино, тоже рассказал нам о своем опыте сотрудничества с проектом.

- Мы очень позитивно воспринимаем сотрудничество с проектом. Это помогает нам привлечь к себе внимание не только в рамках нашего района, но и повышает посещаемость наших мероприятий зарубежными туристами. Мы получаем помощь и в своих конкретных проектах. Например, сейчас в предрождественский период проходит Голешовицкий кино Адвент, организовать который нам финансово помог муниципалитет. Нельзя не упомянуть, замечательный совместный проект Art District 7 Talks, который представляет собой нечто подобное TED Talks или Печа-куча, хотя это локальное мероприятие и касается исключительно нашего района. Организаторы сами выбирают семерых спикеров из Праги 7 и этот проект проходит у нас в BIO OKO.

Тереза Плавецка, председатель объединения Popular и одна из организаторов Bardzo fajny festifal, который уже несколько лет знакомит пражан с польской культурой, поделилась своим мнением о проекте:

-У нас нет своего офиса и у каждого из нас есть другая постоянная работа, а свой фестиваль мы проводим дважды в год на некоммерческой основе. Здорово, что мы можем встретится с кем-то кто делает что-то подобное. Год назад, как представитель фестиваля Bardzo fajny, я участвовала в презентации, проходившей в BIO OKO, куда нас пригласили рассказать другим участникам о том, чем мы занимаемся. Мы очень рады тому, что можем получать финансовую помощь. Муниципалитет поддержал наш проект уже в четвертый раз.

Следующий год для проекта Art District тоже обещает быть насыщенным. Уже запланировано множество мероприятий, как уже ставших традицией, так и совершенно новых. По замыслу организаторов, в следующем году проект станет неазвисмым от муниципалитета.