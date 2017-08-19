Первые рельсы Старого Света

Сегодня столица Южной Чехии Ческе Будеёвице, которая тогда называлась Böhmisch Budweis, может гордиться первым в Европе железнодорожным вокзалом. В путь пассажир должен был отправлять в пять часов утра, чтобы добраться в Линц только на закате, проведя в пути 14 часов. По дороге состав останавливался, чтобы пассажиры могли пообедать в станционном ресторане – тоже первом в Европе.

Протяженность этой рельсовой дороги составляла почти 130 км. Вдоль нее было создано десять станций, на шести из которых меняли лошадей, – кстати, в разные годы их там работало от 800 до 1000. За порядком и безопасностью на дороге следили стражники полусотни караульных пунктов.

Для пассажирских перевозок конно-железная дорога использовалась, главным образом, в летние месяцы. Существовали вагоны первого и второго класса (их было около 70-ти), где число мест варьировалось от 6 до 24. Однако главной задачей трассы была транспортировка грузов – соли и леса.

Спроектировал дорогу чешский инженер Франц Антон фон Герстнер, унаследовавший страсть к железнодорожному транспорту у своего отца, пражского профессора физики и математики, который первым предложил проект будущей конки.

Железная дорога в Будеёвице и Царское Село

В 1824 г. император Франц II выдал Францу Герстнеру концессию на 50 лет, и к 1832 г. дорога была полностью построена. А еще два года спустя инженера, уже ставшего профессором Венского политехнического института пригласит в Россию Горное ведомство. Герстнер побывает во многих городах и губерниях России, произведет нивелировку Московского тракта.

В начале 1835 года он напишет письмо на высочайшее имя, в котором предложит Николаю I создать в стране новый вид транспорта: «… нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путём увеличения скорости передвижения…» Благодаря Герстнеру между Санкт-Петербургом и Царским Селом пошли первые поезда. Так что истоки российских железных дорог нужно искать именно в Чехии...

Однако вернемся в Будеёвице. Как же выглядела первая конно-железная дорога? Вагон, который идет по рельсам, приводит в движение не электричество и даже не пар, а сила упряжных животных, то есть лошадей.

«Это были колонны экипажей, следовавшие по так называемым императорским дорогам. Они везли товары. В городке Дольни Дворжиште колонны разделялись – некоторые направлялись в Новые Грады, но большая часть шла в Будеёвице, потому что именно этот город был наделен правом контролировать движение и собирать транспортные налоги. Извозчичье ремесло было в ту пору серьезной профессией, имевшей различные подвиды. У извозчиков был свой жаргон, свои песни. Они носили особые расшитые пояса, что также свидетельствовало о том, что дела у многих из них шли очень неплохо», – рассказывает историк Вратислав Кулирж.

С приходом века пара извозчики останутся не у дел «Они были врагами появившихся потом обычных железных дорог, поскольку те лишали их куска хлеба», – объясняет историк. Путешествие на таком «инновационном» виде транспорта стоило недешево, и позволить его себе мог далеко не каждый. Однако соблазн был велик, ведь путь между Будеёвицами и Линцем проделал даже сам император Франц Иосиф, обычно скептически относившийся к любым техническим новшествам.

Локомотивы «Общества Западных дорог императрицы Елизаветы»

В 1860-е годы конка принадлежала «Обществу Западных дорог императрицы Елизаветы», и именно ему пришлось приспосабливать дорогу уже к паровозной тяге. К 1873 году уже на всей трассе, от Будеёвиц до Линца, работали локомотивы. Позже именно по этой дороге – уже в независимую Чехословакию въедет первый президент республики Т. Г. Масарик.

В годы протектората по этой дороге ходили экспрессы прямо из Берлина, которыми, кстати, имели право пользоваться только обладатели паспорта Третьего рейха. После войны дорогу разделил «железный занавес», и движение по ней существенно сократилось. К тому же пассажирам, имевшим возможность выезжать на Запад, приходилось в пути пересаживаться в другие вагоны.

После «бархатной» революции по трассе начали ходить поезда в Венецию, Римини, Риеку и Цюрих, однако поскольку развивать высокую скорость состав не может, она уступает в конкуренции автомобильному транспорту.