02-01-2017 14:59 | Ольга Васинкевич

Признайтесь, каждый хотя бы раз в жизни видел этих «странных» людей. И правда, кому охота в –20 лезть в ледяную воду? И, главное, зачем? Между тем, у «моржей» своя философия, а в Чехии она еще и имеет традицию длиной в десятилетия. О ней, а также о том, как стать моржом, не допуская классических ошибок, «Радио Прага» расскажет председатель 1-го плавательного клуба «моржей» Прага Томаш Прокоп.

«Моржи, можем стартовать? – Да! – Моржи, в воду! – Раз, два, три, давай!»

Так начинался тренировочный заплыв пражских «моржей» перед традиционным купанием во Влтаве, которое ежегодно проходит в Праге 26 декабря и носит название Мемориала Альфреда Никодема. В 2016 году этот традиционный заплыв прошел уже в 70-й раз. Это мероприятие является самым старым из подобного рода акций в мире. О том, кто такой Альфред Никодем, и почему в честь него вот уже 70 лет люди лезут в холодную воду, нам рассказывает председатель 1-го плавательного клуба «моржей» Прага Томаш Прокоп:

«Наш клуб связан с традициями, которые появились уже в 20-е годы ХХ века. Тогда мысль закаляться в холодной воде привез в Прагу Альфред Никодем, который и завел традицию рождественских заплывов на Влтаве. Места постоянно менялись, пока в последние десятилетия не установилось постоянное место – у Национального театра в Праге, где ежегодно и проводится так называемый Мемориал Альфреда Никодема. Постепенно в Праге стали появляться различные клубы «моржей», которые меняли свои названия до тех пор, пока не появился современный клуб. Годом его возникновения формально считается 1994-й, однако, он перенял традиции всех предшествовавших клубов».

Сам Томаш Прокоп, который по специальности является юристом, пришел к «моржеванию» в 1996 году. Тогда он был студентом и узнал, что в Праге существует клуб «моржей», известный всем чехам. В 1998 году Томаш Прокоп вступает в него, а спустя три года, становится его председателем. Сейчас 1-й плавательный клуб «моржей» располагается в пражском районе Браник, там, где Влтава только начинает «втекать» в Прагу, а потому является самой чистой. У пражских «моржей» проходит регулярно три тренировки в неделю на протяжении всего года, поскольку Влтава и летом имеет относительно невысокую температуру воды. Кроме того, клуб проводит три соревнования в год, которые проходят в рамках чешского Кубка по зимнему плаванию. Ну, а в первую неделю года уже стало традиционным «крещение» новых «моржей». Как же проходит обычная тренировка любителей поплескаться в холодной воде?

«В определенное время, продолжительность которого от двух до двух с половиной часов, приходят люди. У нас нет тренера, который бы, как это бывает в других видах спорта, проводил с нами тренировку от начала до конца и чему-то нас регулярно обучал. В течение этого времени у людей есть возможность воспользоваться помещением клуба – переодеться, разогреться, поплавать и затем вновь вернуться к растопленной печи. Таков символический девиз нашего клуба: у растопленной печи царит столь специфичная атмосфера, что тот, кто хотя бы один раз очутился в ней, поймет различие между «диким моржеванием», когда вы переодеваетесь где-то на берегу, и тем, когда вы оказываетесь в кругу друзей около этой растопленной печи», - продолжает Томаш Прокоп.

Безусловно, смысл занятий зимним плаванием заключается в погружении в воду определенной температуры. У тех, кто бывал в Праге в зимнее время года, была возможность убедиться в том, что зимой река не замерзает. Да и в принципе, чешский климат можно считать умеренным. Где же тогда «моржам» взять «правильную» температуру воды, чтобы их занятия отвечали собственно своему названию?

«Мы зависимы от того, как остывает Влтава, а после того, как в 1950-е годы был построен Влтавский каскад, река стала осенью охлаждаться довольно медленно. Однако, выгода заключается в том, что она никогда не замерзает, поскольку из Слапского водохранилища постоянно поступает относительно теплая вода. Но плюс заключается и в том, что даже летом вода из этого водохранилища не превышает температуру +12 градусов, таким образом, в пражской Влтаве она не бывает теплее 15-19 градусов. Поэтому даже если летом вы останетесь в 17-градусной воде полчаса или 45 минут, вам все равно будет холодно, даже если на дворе лето».

«Моржевание» - это, как говорит Томаш Прокоп, и спорт, и образ жизни, и философия одновременно. Многие члены клуба воспринимают его как отдых, проведение досуга, причем это стало и их философией – они начинают или завершают день холодным душем, а пару раз в неделю еще и идут поплавать в холодной воде. С одной стороны, это помогает им находиться в тонусе, укреплять здоровье, а благодаря людям, с которыми они общаются на тренировках, это в действительности, становится частью их жизни. Но есть и те, кто воспринимает плавание в холодной воде как спортивную дисциплину. Чешский союз водных видов спорта проводит соревнования «моржей», поэтому, как рассказал Томаш Прокоп, каждую субботу «моржи» встречаются в разных местах по всей Чешской Республике и проводят заплывы на расстояния от 100 до 500, 750 и даже иногда 1000 метров. И это уже классический спорт, где замеряется время, температура воды, скорость течения воды. В таких соревнованиях начисляются баллы, которые подсчитываются в конце сезона, и тогда подводятся итоги.

«С каждым сезоном интерес к этому виду спорта продолжает расти. На каждый соревнованиях с каждым годом мы можем видеть все больше и больше участников. Например, в 2014 году в Мемориале Альдфреда Никодема принимало участие 290 пловцов, а в прошлом году их было уже 340, и, полагаю, что в этом году мы уже преодолели границу 400 человек».

Для многих из нас «моржи» - это те «сумасшедшие» красные, распаренные люди, которые зимой в -20 выбегают из жаркой бани, прыгают в прорубь и, пофыркав там минут пять, выскакивают и бегут обратно. После такого экстрима даже как-то немного странно величать «моржами» тех, кто плавает, хоть и зимой, но в даже не замерзающей воде…

«Разница тут заключается вот в чем. Насколько нам известно, в России это такое развлечение или даже традиция, это не является спортивной дисциплиной. Там люди бурят дыру во льду, прыгают в нее и практически сразу же выскакивают обратно. У нас существует традиция более глубокого закаливания, которая трансформировалось в спортивную дисциплину. Есть у нас и лимит на то, сколько мы можем оставаться в воде при температуре до +4 градусов – 22 минуты. В последнее время каждую субботу выходит плавать в холодной воде от 150 до 200 человек, и находятся они в ней до 22 минут. В этом принципиальное отличие от закаливания в России, где пребывание в воде практически всегда очень кратковременное. Наши «моржи», напротив, хорошо тренированы именно на длительное пребывание в холодной воде».

Томаш Прокоп рассказал, что, бывает, люди, которые начинают заниматься закаливанием без надлежащего руководства, совершают ошибки, которых не допускают старые «моржи».

«Например, они могут погружаться в ледяную воду с головой, а голову закаливать – это не очень мудрая идея, поскольку это единственная часть человеческого тела, на которой отсутствует жировая прослойка, и закалить ее невозможно. Еще одна ошибка новичков – они заходят в воду чаще, например, и по несколько раз в день. Они думают, что тренироваться можно, залезши в воду на минуту, потом побегают, погреются, снова лезут на минуту-две. Так это не работает. Не очень полезно залезать в холодную воду даже каждый день. Закалка происходит лучше всего, когда вы продлеваете время пребывания в воде, и закаливаетесь таким образом не более трех раз в неделю. Тело получает огромный энергетический заряд, поэтому ему нужно давать затем хотя бы два дня на восстановление. Поэтому самое лучшее – закаливаться два раза в неделю, максимум – три, но не более».

Кстати, как оказалось, если человек занимается закаливанием в холодной воде, это вовсе не означает, что ему никогда не бывает холодно.

«Выходите скорее на свои маршруты, чтобы не мерзнуть!» – подбадривает своих подопечных Томаш Прокоп. – «Да мы бы уж лучше тут померли! – отвечают ему женщины, которым, как видно, совсем не хочется лезть в холодную воду.

«Ошибка в восприятии «моржей» чаще всего заключается в том, что люди думают, будто им не холодно. Разумеется, «моржу» может быть холодно, но так как он к этому состоянию привык, то холодно ему будет в иных температурных условиях, нежели обычному смертному. Мы должны чувствовать холод в ледяной воде, но разница заключается в том, что «морж» с ним умеет работать и способен с ним справиться. Более того, он даже может им насладиться. Но могу сказать, что при вхождении в ледяную воду мы не переживаем радостные ощущения. Это каждый раз неприятно, и каждый раз человек должен преодолевать себя, когда заходит в ледяную воду. Вознаграждение приходит, когда вы вылезаете на берег – тогда высвобождаются гормоны счастья, и человек переживает эйфорию. Кстати, преодоление себя в холодной воде, - даже если это обливание в душе, - помогает человеку справляться и с другими жизненными проблемами. Так что это умение – преодолевать себя – можно затем использовать и во многих других областях в жизни», - заключает Томаш Прокоп.