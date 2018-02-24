Орудие коммунизма - агитационный плакат

«На рубеже 40-50 гг. была роль плакатов огромна, они представляли собой одно из главных средств массовой информации – в то время еще радио и телевидение не играли такой роли в обществе, как сейчас. Темы агитационных плакатов заимствовались у советских идеологов из московского издательства «Плакат». После национализации имущества в Чехословакии у коммунистической партии появилось свое собственное издательство «Свобода», а также издательство «Праце» (Работа) – это были два главных издательских дома агитационного плаката в стране».

Плакаты затрагивали самые разные сегменты жизни общества: семью, работу, сельское хозяйство,армию, они были также приурочены к важным годовщинам.

«Кстати, что касается годовщин, по задумке идеологов, их отмечание должно было прийти на смену христианским праздникам. Коммунистическая партия установила большое количество памятных и праздничных дней, вроде Дня армии, которые служили поводом для создания новых тематических плакатов. Самыми агрессивными были плакаты, направленные против внешних и внутренних врагов».

Иногда плакаты заказывали прямо у конкретных художников. Такой степенью доверия пользовались Вольфганг Шлоссер или Зденек Россман, работающий в министерстве информации. Одной из задач его ведомства была как раз приватизация печатной промышленности.

«Таким был, например, плакат Шлоссера 1948 г., на котором изображены толпы рабочих на площади, там же - силуэт Ленина, а под ним лозунг: «Не будь Великого октября, не было бы Победного февраля!»

Можно ли назвать эти плакаты художественным произведением, какова их эстетическая ценность? На первых этапах массового создания и распространения плакатов, в период с 1945 по 1948 г., в их дизайне прослеживались художественные стили межвоенного периода – функционализм и конструктивизм, часто используемым приемом художников был фотомонтаж, однако после 1948 года партийные идеологи пришли к выводу, что все это – нежелательные проявления формализма.

«Плакаты были частью концепта так называемой наглядной агитации, который был также разработан московскими идеологами. Мало того, некоторые советские плакаты копировались и давались чешским художникам в качестве образца». Стоимость плакатов в стиле соцреализма на сегодняшний день растет,так как их количество ограничено, они печатались только в коммунистических странах, а спросом со стороны коллекционеров они пользуются как на Востоке, так и на Западе.

«В Праге находится одна из крупнейших коллекций коммунистической пропаганды в Центральной Европе, называется она – «Не болтай!». Это собрание является важным источником при изучении методов манипуляции широкими массами при помощи наглядной агитации. На мой взгляд, очень важно эти документы и визуальные иконы своего времени сохранить для дальнейших поколений», - считает Марта Сылвестрова.

«Мне кажется, что некоторые авторы этих плакатов брались за подобные заказы из финансовых соображений. За политический плакат платили в два раза больше, чем за «обычный», с культурной тематикой. Например, за плакаты к фильму давали гонорар около трех тысяч крон, а за политические - шесть тысяч. Если же речь шла о юбилейных плакатах, или на них выписывали конкурс, то их оплачивали еще лучше».