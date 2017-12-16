Новые чешские страницы украинской литературы

– В этом году наш конкурс проходит впервые – инициативу поддержало посольство Украины в Чехии и другие организации, укрепляющие чешско-украинские связи.

– Сколько переводчиков согласилось принять участие в конкурсе?

– К нам поступило двадцать переводов самого разного качества: были среди них довольно неплохие и, скажем так, не вполне удачные.

– Кто входит в жюри? Это исключительно чехи, или есть среди его членов и украинцы?

– В основном, это украинисты и переводчики. Председателем жюри является доктор Тереза Хланёва – глава Чешской ассоциации украинистов. Также можно упомянуть Риту Киндлерову и, конечно, известную переводчицу Алену Моравкову, которая в 1970-е гг. переводила произведения Михаила Булгакова. Она специализируется на пражской школе украинских поэтов межвоенного периода Первой Чехословацкой республики. Так что это довольно известные переводчики с украинского языка.

– Какой возраст участников? Это, скорее, студенты или более опытные переводчики?

– У нас не было возрастных ограничений – свой перевод на конкурс мог послать любой желающий, конкурс был анонимным. Члены жюри работали только с поступившими текстами. Имена участников стали известны только после оценки текста.

– Сколько времени отводилось на перевод произведений?

– Конкурс был объявлен где-то в середине сентября, а посылать свои переводы можно было вплоть до 17 ноября.

Среди текстов – роман о Голодоморе

– Какие именно произведения участники должны были перевести и кто их выбирал?

– После консультации с остальными членами жюри Тереза Хланёва решила остановиться на двух прозаических текстах, так как у переводов поэзии есть свои специфические нюансы. Первый текст – отрывок из романа «Желтый князь» Василия Барки, автора XX века, который уже стал классиком украинской литературы. Некогда по этому роману также был снят фильм. Данный отрывок был коротким, но насыщенным, было интересно понаблюдать, как конкурсанты справятся с игрой слов. Второй текст для перевода – отрывок из рассказа «Книжка» современной украинской писательницы Ирины Цилык. И здесь было несколько «опасных» мест, о которые неопытные переводчики могли «споткнуться».

«Опасная» «Книжка» Ирины Цилык

– Что, по вашему мнению, было сложнее переводить: Барку или Цилык?

– Это интересный вопрос. Видно, что для некоторых переводчиков легче было справиться с более коротким отрывком из Барки – несмотря на то что в нем было довольно много непростых мест. Кому-то, наоборот, по душе пришелся длинный отрывок из рассказа Цилык, в котором участники могли «разгуляться».

– Как вы считаете, с чешской точки зрения сложнее переводить современную или классическую украинскую литературу?

– Наверное, это индивидуально. Профессиональный переводчик должен уметь перевести все. Современная литература выгодна тем, что всегда можно связаться с автором и спросить, что именно он имел в виду, проконсультироваться с ним относительно тех или иных проблематичных мест. С классиками литературы этого сделать нельзя.

– Знают ли в Украине о существовании вашего конкурса?

– Поскольку в текущем году он проходит впервые, то даже у нас в Чехии о нем не все знают. Украинские филологи и богемисты, занимающиеся чешским языком и литературой и находящиеся в контакте с нашей средой, о нем, конечно же, знают.

– Планируется ли, что впоследствии самые удачные, «переводы-победители» будут опубликованы в Чехии?

– Перевод, который займет первое место, мы бы хотели напечатать в ежемесячнике «Мировой литературы» Plav. Однако пока что это будет лишь отрывок. О том, выйдет ли целый рассказ, решит сам переводчик.

Виртуальный мир переводов Чешской ассоциации украинистов

– В следующем году вы тоже собираетесь организовать подобный конкурс?

– Такая идея есть. Мероприятие как таковое существует лишь в виртуальном мире, на сайте Чешской ассоциации украинистов можно скачать тексты для переводов, и каждый желающий сможет попробовать свои силы. Объявление победителей проходит в Посольстве Украины в Чехии.

– Существует ли в Украине аналогичный конкурс – в данном случае перевод чешской литературы на украинский язык?

– Да, где-то уже пять-шесть лет Чешский центр в Киеве в сотрудничестве с кафедрой богемистики Университета им. Шевченко организует подобный конкурс, есть даже публикация. В самый первый год выиграл перевод ныне уже покойного остравского автора Яна Балабана. Это книга вышла в издательстве «Темпора». Именно это и является главной целью конкурса – чтобы еще неизвестный переводчик мог помериться силами со своими более опытными коллегами и осознать, что и он способен переводить. Так в результате и появляется книга.

Лауреатом конкурса стала сотрудница Интеграционного центра Праги Екатерина Газукина, второе место разделили между собой Петр Калина и Мирослав Томек, а третье досталось Каролине Юраковой. Кроме того, было вручено три почетных грамоты. Работы оценивали шесть украинистов из Праги, Брно и Оломоуца. Всех участников конкурса приветствовал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, который подчеркнул значение конкурса для популяризации украинского языка и культуры, а также развития украинистики в Чехии.