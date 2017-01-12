12-01-2017 13:49 | Эва Туречкова

Мусорное ведро, забитое по самый верх пластиковыми и прочими упаковками, коробками от мала до велика, стаканчиками из-под йогурта... Ежедневно наблюдаемая картина вынудила группу молодых энтузиастов открыть в Праге «безупаковочный» магазин.

Один из отцов идеи начать в Праге - в эпоху вездесущего пластикогого бума - продавать продукты питания на развес, обяснил «Радио Прага» свою мотивацию прямо в магазине с ударным названием «Бо»:

«Мы отчаянно наблюдали за тем, как в наших домах накапливается все больше и больше мусора, коробок, использованного упаковочного материала и стали задумываться над тем, что же надо начать делать по-другому. В итоге нас заинтересовал проект лондонского магазина «Unpackaged», что в переводе означает «распакованный». Таких магазинов по всему миру, и в Европе, в частности, полно. Магазин, в котором мы сейчас находимся – это первый пробный проект на территории Чехии, посредством которого пытаемся открыть новые возможности, проложить новый путь», - рассказывает Петр Ганзел.

Хотя сейчас магазин уже полностью самодостаточен, в первый год своего сущестования он действительно работал в качестве пробного исследовательского эксперимента и финансировался за счет гранта. Петр Ганзел и его коллеги поставили перед собой задачу выяснить, реально ли вообще подобную идею воплотить в жизнь в условиях чешского рынка и какие барьеры для этого необходимо преодолеть, какими разрешениями нужно обзавестись.

« «Крепким орешком» оказалось то, что мало у кого был опыт с таким видом продажи, и на на нас смотрели слегка сквозь пальцы. Когда-то давно продажа на развес была в наших магазинах нормой, но сегодняшние «тетушки» в министерствах и соответствующих ведомствах эту пору вряд ли помнят. То есть вопрос стоял так: каким образом можно вернуть эту идею в жизнь, чтобы она соответствовала всем требованиям и санитарно-гигиеническим нормам не только Чешской Республики, но и Европейского союза. Сейчас мы уже находимся в той фазе, когда сами способны передавать опыт другим и распространять идею Zero Waste, чтобы в рамках Чехии возникло побольше подобных магазинов», - говорит Петр Ганзел.

Как же происходит сама продажа? Что надо прихватить с собой, если отправляетесь в магазин, где продукты выкладывают на полки в крупных стеклянных банках или бидонах?

«Идеальный вариант – вы приносите с собой собственные контейнеры или банки многоразового употребления. Если человек приходит в первый раз, или просто забыл тару дома, он может купить ее прямо здесь. В магазине продаются тканевые мешочки, а также сертифицированные многоразовые пакеты, пригодные для прямого контакта с продуктами питания, или вы можете прихватить с собой любую стеклянную банку», - рассказывает Петр Ганзел.

«Продаем практически исключительно чешскую продукцию, которую закупаем у местных производителей или фермеров. Импортные продукты питания заказываем у оптовых поставщиков», - уточняет заведующий магазином Ондржей Тесарж. «Вот тут у нас крупа, бобовые, семечки, а здесь – хлопья. Хлопья покупатели берут большими объемами, поэтому они уходят быстро», -рассказывает Тесарж, показывая при этом «Радио Прага» складские помещения с полками, забитыми по самый верх крупногабаритными бумажными мешками.

Контингент покупателей разный, только что в магазин наведалась пара из Словакии.

«Мы из города Кошице, и, честно говоря, подумываем открыть нечто подобное у нас. И у нас дома копится лишний мусор. Ну а коль мы уж оказались в Праге, решили зайти сюда поболтать», - рассказывают словаки, жуя при этом сушеную бруснику. Не просто бруснику, а «бруснику натуральную, без добавления сахара. В обычных магазинах она всегда с сахаром», - уточняет молодой человек.

А как же быть с ценами, что важнее – принцип безупаковочности, или бизнес, то есть прибыль?

По словам Петра Ганзела, «стоимость - не приоритет. Главными критериями являются качество продукции и безупаковочность». Правда, это не означает, что в магазине заоблачные цены, некоторые вполне сравнимы с другими магазинами, кое-что даже дешевле.

«Например цена на семена чиа у нас очень хорошая, думаю, несравненно ниже, чем в других магазинах. Что-то может быть и дороже, но это дано и тем, что наш товар в био качестве. Также пряности у нас очень дешевые – в их случае бывает самым дорогим пакетик, который к тому же миниатюрный», - рассказывает продавщица, госпожа Прохазкова.

Пражский магазинчик «Бо» по размеру небольшой, и сразу бросается в глаза, что купить там можно далеко не все. Насколько безупаковочная продажа ограничивает ассортимент реализуемой продукции?

«Чисто теоретически можно продавать на развес все. Однако в случае свежих продуктов вы должны соблюдать более строгие санитарные нормы и условия хранения продовольственных товаров, что в последствии приводит к нарастанию расходов на саму продажу. Поэтому мы начали с самого простого – с сухих продуктов, пряностей итд. Во втором магазине, который только готовится к открытию, мы планируем реализовывать на развес также молочные продукты, природную косметику, корм для животных и так далее», - делится опытом Петр Ганзел.

Руководствоваться стратегией Zero Waste, или «нулевых отходов», старается команда Петра Ганзела не только при самой розничной торговле, но и при закупках продовольствия для своего магазина. «Наша цель – чтобы и мы закупали в оптовых магазинах большую часть продукции без фасовочного материала, то есть в упаковках многоразового употребления. Это не всегда получается, например, сухофрукты завозят в упаковках по 15 кг, не более, так как при больших объемах они слишком сжаты и их качество начинает снижаться», - рассказывает заведующий магазином Ондржей Тесарж.

Но, как говорится, попытка не пытка. «Например, пряности мы закупаем ведрами, предназначенными для многоразового использования. Продовольствие из оптовых магазинов завозят в крупных бумажных мешках, но даже таким образом можно избежать завала мусора в виде мелких стограммовых бумажных или пластиковых упаковок. По мере расширения сети магазинов подобной направленности, надеемся мотивировать оптовых поставщиков, чтобы и те поменяли заезженные механизмы продажи и осуществляли поставки в наши магазины в соответствии с принципами концепции Zero Waste.»

Даже плотные бумажные мешки из-под крупы, которые копятся в магазине десятками, не предназначены для мусорника.

«Чтобы их можно было еще каким-то образом использовать, наша коллега делает из них вот такие вот бумажные сумки. Некоторые люди приходят за ними, чтобы собрать в них опавшую листву», - рассказывает с гордостью Ондржей Тесарж.