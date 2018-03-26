Началась Страстная неделя - как Чехия готовится к Пасхе?

С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста, предшествующая Пасхе. Для верующих – это самый главный праздник в году.

«Это в определенной степени раскрытие самой большой тайны Иисуса Христа. Если мы ищем смысла жизни, смысла терзаний и, в конце концов, пытаемся понять, что такое жизнь и смерть, то именно для этого и предназначена Пасха», - считает кардинал Доминик Дука.

Согласно последней переписи населения 2011 года, «верующих в Бога» людей в стране - 20 процентов, то есть чуть больше двух миллионов человек, в то время как атеистами себя считают 34 процента населения (т.е. 3,6 миллиона жителей десятимиллионной Чехии). У них же пасха ассоциируется с народными гуляниями и исконно языческими обычаями, предвещающими приход весны.

Однако, давайте остановимся подробнее на том, как, собственно, в Чехии принято отмечать Пасху в наши дни.

Пасхальные торжества в Чехии, как и в других христианских странах, начинаются в последние дни Великого поста. Пасхе предшествуют три святых дня: Зеленый четверг, Великая пятница и Белая суббота. На рассвет воскресенья, первого дня недели Иудейской (так как согласно еврейскому календарю суббота является последним днем недели), приходится воскрешение Иисуса.

Согласно католическим канонам, в четверг накануне Пасхи в последний раз звонят церковные колокола – потом они, согласно поверьям, улетают в Рим. Священники служат мессу в зеленом облачении. Отсюда и название «Зеленый четверг».

Раньше на территории Чехии в этот день ели овощи исключительно зеленого цвета, эта традиция довольно распространена и по сей день. Обычай превратился и в коммерцию - практически все чешские пивоварни варят перед Пасхой специальное зеленое пиво. Согласно народным приметам, если «Зеленый четверг» выдался белым – лето будет теплым. И еще: в «Зеленый четверг» надо сеять горох, а вот в Великую пятницу землю трогать нельзя!

Если уж мы говорим о Великой пятнице, священнослужители в этот день устраивают крестный ход - в память о том, как Иисус Христос нес свой крест на Голгофу и был распят. До 50-х гг. прошлого века этот день официально отмечался в качестве государственного праздника. Как же это событие ныне отражено в чешском фольклоре?

Этот день связан с обычаями, не имеющими ничего общего с христианством. В народных поверьях Великая пятница связана с магией, считается, что людям открываются все сокровища, спрятанные в земле и скалах. В этот день не принято отдалживать вещи, так как они могли бы вернуться в дом околдованными.

Как мы уже сказали, нельзя обрабатывать землю и стирать белье, так как оно смачивалось бы кровью Иисуса Христа. Люди верили, что если в Великую пятницу идет дождь, год выдастся обильным. Согласно же другому приданию – сухим.

Белая суббота – это день, когда заканчивается Великий пост, а колокола возвращаются из Рима. С точки зрения литургических обрядов, суббота заканчивается с заходом солнца, а наступающая ночь отведена Пасхальным службам (вигилиям) – начинается празднование Воскресения Христова. «Белой» суббота называется, согласно некоторым источникам, потому, что в этот день принято заняться генеральной уборкой, все «выбелить», чтобы в день Воскресенья все было в доме чисто.

В этот же день принято приобрести, или самому сплести плетенку –помлазку, а также начинать красить пасхальные яйца.

В воскресенье верующие отправляются в храмы, а большинство чешских граждан просто отдыхают, готовясь к так называемому Пасхальному понедельнику. Хозяйки пекут (или в наши дни покупают) куличи, принято держать на столе сладкого барашка, а также готовить ягнятину.

Весь пасхальный период длится 50 дней, празднование заканчивается только в Троицын день.

Однако самые бурные празднования в Чехии в наши дни приходятся на понедельник после Пасхи, когда принято женщин хлестать плетенкой из вербовых прутьев – помлазкой, чтобы они оставались здоровыми и не завяли. Согласно некоторым трактовкам, помлазка считается символом плодовитости. Женщины дарят колядующим мужчинам в знак благодарности крашенные яйца. В некоторых регионах принято поливать мужчин холодной водой, в других же – самих женщин.