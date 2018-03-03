На чешские экраны выходит «Переводчик»

После того, как 80-летний переводчик Али в книге бывшего офицера СС случайно находит описание казни своих собственных родителей во время Второй мировой войны, он отправляется в Вену, чтобы найти эсэсовца и отомстить ему. Однако находит он только его сына - пожилого алкоголика Георга, который проникается симпатией к Али и предлагает ему совершить мемориальное путешествие по Словакии.

«Да, с такими случаями можно столкнуться до сих пор, и они бывают довольно хорошо задокументированы. Конечно, их все меньше и меньше, так как прямые свидетели событий тех лет уходят из жизни. Кстати, наш фильм заканчивается сценой, когда пожилая дама рассказывает о том, как ее чуть было не застрелили во время войны. Она спасла себе жизнь, спрятавшись под мертвое тело своей сестры. Так вот мы смонтировали «Переводчика», а в этот же день, или на следующий, эта женщина умерла. Ее история останется жива благодаря нашей картине», - рассказал Чешскому Радио режиссер фильма Мартин Шулик.

Что же все-таки сложнее, оказаться поневоле сыном массового убийцы, или потомком жертв нацистского злодеяния? И такие вопросы ставят перед собой авторы необычной картины. И существует ли однозначный ответ на этот вопрос?

«Нет, однозначного ответа, конечно, нет. Я считаю, что ужасы войны и все те события сильно покалечили людей по обеим сторонам баррикады, как жертв, так и тех, кто совершал преступления, а в особенности их потомков. Бесчеловечность войны разрушает что-то глубоко внутри человека, и жить с этим очень тяжело. Это показывает мой жизненный опыт, я на своем веку встречался с самыми разными людьми», - считает словацкий режиссер.

Сценарий к фильму, созданному кинематографистами Чехии, Словакии и Австрии, написан на основе романа Мартина Поллака «Мертвый в бункере».

«В Словакии тема «Словацкой республики» (союзника нацистской Германии) до сих пор табуируется, и любое напоминание о ней вновь и вновь зажигает дискуссию. Поэтому я надеюсь, что и наш фильм будет обсуждаться, причем с разных сторон. Это был для нас один из стимулов при создании этой картины».

В одной из главных ролей должен был изначально представиться Юрай Герц, однако тому пришлось, по настоянию врачей, от съемок отказаться. В итоге исполнителем роли переводчика стал Иржи Менцель, талантливейший чешский режиссер, актер и сценарист. Его компаньоном по фильму – австрийским учителем и бонвиваном с пристрастием не только к нежному полу, но и к алкоголю, а также спутником Али в поисках виновников холокоста, стал лучший европейский актер прошлого года, австриец Петер Симонишек.

«Да, роль Али писалась под Юрая Герца, он даже менял некоторые вещи в самом сценарии, например, выискивал подходящие немецкие фразы, но незадолго до начала съемок он заболел, и врачи ему настоятельно посоветовали отказаться от роли. Оказавшись в такой ситуации, мы решили обратиться к Йирке Менцелю, который придал персонажу шарм своей собственной личности, наделил его своим жизненным опытом. То есть в личности Али можно отыскать их обоих».

Фильм получил премию Berlinale Kamera.

«Мы понимали, что в основе этого фильма лежат реальные события, но в итоге сценарист Марек Лешчак решил закончить фильм метафорой – зрители увидят ее на экране. Люди часто пытаются отмежеваться от своей судьбы, забыть о прошлом, делать вид, что оно им безразлично, но история их все равно настигает. Именно поэтому в фильме появился предпоследний кадр, посредством которого мы решили эту истину отобразить»,- заключает Мартин Шулик.