Лайка на планете Квэм

Работа над мультфильмом в жанре фантастики велась целых десять лет. Картина - о дворняжке, которую поймали на городской периферии, чтобы сделать из нее «пионера космонавтики». На орбите Лайка волею судьбы знакомится с другими животными с подобной же участью, отправленными вслед за ней Хьюстоном или с Байконура. Звери, в итоге, обретают мир и покой на планете Квен, но их сосуществование оказывается под угрозой с появлением там первого человека.

Российская тематика прослеживается в работах Аурела Климта не впервые. Чешским зрителям известна также его работа «Машкин убил Кошкина» – довольно несложная картина про двух мужичков, бутылку водки и последний спасительный глоток. Почему именно Россия, чем она привлекает чешского автора?

«Я люблю абсурд, меня сложно назвать русофилом. И, надо сказать, что среди всех стран именно в России мои фильмы воспринимаются хуже всего. Кстати, ощущение абсурда в той же России спровоцировало возникновение ряда очень хороших художественных произведений. Например, литературное творчество Михаила Булгакова, Даниила Хармса, Александра Введенского безумно интересно», - рассказал в интервью Чешскому радио Аурел Климт.

Однако у чешского мультипликатора нет цели критиковать. Он скорее иронизирует по поводу некоторых моментов истории эпохи железного занавеса, в том числе состязания Запада и Востока на поприще космонавтики.

«Этот фильм не только про Россию, там выступает и американский астронавт Нил Нокаут как антипод русского Юрия Левобочкина. Это отрицательные персонажи, их подход к животным одинаково бесчувственный. Скажу сразу – это фильм не про Россию и не про космонавтику, это лишь реалии, на фоне которых происходит действие. Моя картина - о взаимоотношениях человека с животными или любыми другими живыми существами на нашей планете. Человек почему-то берет на себя право решать, каким образом будет выглядеть жизнь на Земле, каким животным жить, а каким нет, кем можно пожертвовать ради науки. Это неправильно, думаю, людям надо быть более ответственными и заботливыми».

Фильм предназначен как для обычного, так и 3D проката.

«Это стоп-моушен анимация, которая возникает прямо перед камерой, или под ней, кадр за кадром, и человек сам, благодаря контакту с куклами, буквально вдыхает в свои персонажи жизнь. Это совсем другая работа, чем с компьютерной мышью. Во время съемок вы еще можете повлиять на композицию, взаимоотношения между куклами. Это - импровизация, хотя одну секунду мы делаем целый час», - заключает Аурел Климт.