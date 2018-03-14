Крафтовое пиво – это звучит гордо

На недавно прошедшем в Брно Гастрономическом фестивале посетители смогли в полной мере оценить, как маленькое предприятие позволяет развернуться фантазии производителя, и попробовать десятки уникальных сортов. Тут можно было вовсю чокаться пивными бокалами или кружками – а этот звук радует сердце любого «биргика», как называют людей, не мыслящих свою жизнь без пива.

«Здесь присутствует высокое содержание хмеля, и горчинка там чувствуется сильнее, но я люблю горькие сорта пива. Я не поклонник вина, предпочитаю пропустить лучше кружечку пива и люблю мини-пивовары», – оценивает вкус посетитель ярмарки, где желающие могли дегустировать один уникальный сорт за другим. Среди них – пиво с добавлением медовухи.

«Сейчас я уже могу точно сказать, что мне нравится пиво с медовухой. Такое пиво я пробую впервые, потому что обычно пью чистую медовуху», – объясняет посетительница ярмарки в Брно.

Пиво прямо от древних кельтов

Этот сорт варят в маленькой деревни Подлеси, неподалеку от города Пршибрам в Центральной Чехии. «Пиво с медовухой мы называем «корма». Это старинный кельтский напиток, который готовился путем смешивания пива с медовухой. Мы попробовали этот способ, получив приятный вкус. Он не слишком сладкий, в нем чувствуются травы. Для его приготовления мы используем медовуху натурального брожения», – объясняет Вит Зеленка, который продает свое редкое пиво в ресторанчике при пивоварне.

На мини-пивоварню в Чехии можно натолкнуться совершенно неожиданно. Например, в Брно одно такое миниатюрное предприятие находится прямо посередине спального района. Еще одно вот уже три года работает в помещении бывшей скотобойни, здание которой было возведено более ста лет назад. В качестве названия пивоварня взяла фамилию старого мастера пивного дела Петера Гаускрехта.

«Золотая пивная печать»

«Маленькие пивоварни стараются держаться вместе, они не конкурируют между собой, а помогают друг другу. Нам совершенно не кажется, что чешский пивной рынок перенасыщен малыми производителями. Большая часть пива, которое производят мини-пивоварни, имеет короткий срок хранения – около одного месяца. Мы привезли пиво плотностью четырнадцать градусов, а также одиннадцать – это пиво неделю назад получило в Будейовицах первую премию «Золотая пивная печать». В нашей категории было представлено 64 пивоварни, а всего в конкурсе участвовало более 1000, в том числе из-за рубежа», – объясняет Гана Гаускрехтова.

На конкурсе в Чешских Будейовицах признание получила и продукция пивоварни Maxmilián из г. Кромержиж. Его лагер плотностью 11° был объявлен «пивом 2018 года». В этой категории состязались 247 сортов, включая иностранные.

«Это самый старый конкурс в нашей стране, и именно там производитель может добиться максимального признания, поскольку мини-пивоварни соперничают с крупными предприятиями», – объясняет сотрудник предприятия Павел Скацел. Этот пивоваренный мини-завод существует с 2012 г., и его путь к вершине не был усыпан розами. «Каждый день одна пивоварня открывается, а одна закрывается. Главная проблема – это цена, поскольку мы не можем себе позволить низкие цены крупных пивоваренных заводов. Мы делаем в большей степени упор на качество и варим более дорогое пиво. Продукцию мы поставляем, главным образом, в Брно и Прагу, поскольку наше пиво дорогое, и у нас его мало покупают. 80% мы отправляем, а 20% продаем на месте, и ничего хорошего в этом нет», – объясняет Павел Скацел.

Непростая жизнь «Хмельной обезьяны»

То, что мини-пивоварни не в состоянии выдержать конкуренцию с крупными заводами, подтверждает и Иржи Валента, работающий в семейном предприятии «Хмельная обезьяна», которое действует в Крнове, на севере Моравии. Этому бизнесу уже исполнилось два года.

«Изначальной идеей было закрепиться в Моравии, однако рынок нам продиктовал другие условия – сейчас мы возим пиво в Брно, Прагу, Братиславу, Остраву. То есть развозим продукцию по всей территории страны и в Словакию. Попасть в маленькие города достаточно сложно. Наша продукция востребована в дегустационных пивных, которые все больше открывается в крупных городах. Не так давно продавать продукцию мини-пивоварен начали и сетевые супермаркеты. На предприятии нас работает 8 человек, половина – члены одной семьи, остальные – наши приятели и друзья, так что это семейный бизнес», – рассказывает Иржи Валента.

Со знаком качества

Президент Союза мини-пивоварен Ян Шуран прогнозирует, что крафтовые пивоварни будут в большом количестве еще десять лет. Союз добивается того, чтобы в будущем упростились административные требования к этому бизнесу, и мини-пивоварни не должны были бы ежегодно представлять подтверждения экономической стабильности своего бизнеса. Союз планирует выдавать членам сертификаты качества, что позволит потребителям лучше ориентироваться в многообразной продукции малых предприятий.

Кроме того, в стране по-прежнему ощущается недостаток профессиональных пивоваров. Ян Шуран указывает на то, что в этом деле много и тех, кто не получил специального образования, что, однако, не означает, что они не могут варить качественное пиво.