Карлов университет – 670 лет

Посетителей ждет необычная экскурсия. На входе их будет встречать педель в мантии, которую профессора надевают лишь на официальные церемонии. Гости смогут встретиться с основателем университета императором Карлом IV с супругой, также увидеть все тринадцать уникальных резных скипетров, символов университетских факультетов. В выставке примут участие сотрудники Института истории и архивов Карлова университета, которые ответят на вопросы посетителей и расскажут обо всех выставочных экспонатах.

Для самых младших гостей выставки организаторы подготовили различные конкурсы. А каждый шестьсот семидесятый посетитель получит специальный подарок и бесплатную экскурсию в закрытые помещения исторических зданий Карлова университета. Выставка работает с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

Карлов университет — старейший университет Центральной Европы и один из старейших университетов мира. Он был основан в 1348 году императором Карлом IV: по его прошению Папа Римский Климент VI подписал буллу об учреждении в Праге университета по образцу парижского. Это учебное заведение стало первым немецкоязычным университетом в Европе, обучение велось на немецком (лишь некоторые предметы на латыни) вплоть до XIX века. В 1882 году университет был разделен на две части, чешскую и немецкую. После оккупации Чехословакии нацистской Германией в ноябре 1939 года Чешский университет был закрыт, а многие его студенты и профессора отправлены в концлагеря. Ректором университета был назначен лингвист Бедржих Грозны. После войны началась депортация немецкоязычного населения. В октябре 1945 года указом президента Эдварда Бенеша Немецкий университет в Праге был упразднен, а Чешский восстановлен как единственный Карлов университет.

С Карловым университетом связаны имена таких известных ученых, писателей и политиков как Никола Тесла, Альберт Эйнштейн, Томаш Гарриг Масарик, Франц Кафка и Милан Кундера. Он входит в Ассоциацию европейских вузов наряду с Оксфордом, Сорбонной, Болоньей и Женевским университетом, а также в список 300 лучших университетов мира по рейтингу The Academic Ranking of World Universities.

Карлов университет — это имя знакомо ученым всего мира. Сейчас, когда появилось множество частных и весьма сомнительных высших учебных заведений, он остается гарантом надежности и качества обучения. Студенты получают здесь фундаментальное образование — это и теоретические знания, и практические навыки. Наибольшей популярностью сегодня пользуются медицинские факультеты, где учится около 8000 студентов, за ними следуют философский (около 6500) и юридический (около 4000 студентов) факультеты. Самый высокий конкурс при поступлении — на кафедру психологии (более 30 человек на место).

Карлов университет предлагает своим студентам возможность обучения за границей в рамках программ по обмену (Erasmus +, CEEPUS, DAAD) и стипендиальных программ. Некоторые из них полностью покрывают расходы на поездку, другие лишь частично. Принимающий вуз обычно бесплатно предоставляет обучение и проживание в общежитии, стипендия покрывает дорожные расходы, в некоторых случаях еще и питание. У Карлова университета подписано свыше двухсот соглашений с университетами по всему миру, благодаря чему студенты могут отправиться в Австралию, Бразилию, Канаду, Новую Зеландию, США, Францию, Израиль, Мексику, Германию и Швейцарию.

О традициях и современных тенденциях в образовании и науке мы побеседовали с доцентом Франтишеком Вргелом. Свою жизнь он посвятил науке и преподаванию: долгие годы был заведующим Институтом этнологии, замдекана по международным отношениям, дважды выбирался деканом Философского факультета, позже стал членом Научного совета Карлова университета.

— Как бы вы охарактеризовали современное состояние Карлова университета?

— Я бы не стал давать однозначной характеристики, но могу сказать, что это постоянно развивающееся научное учреждение. Разумеется, не все шестнадцать факультетов находятся на одинаковом уровне. Лидирующие позиции занимает физмат (с учетом международных связей и высокого уровня научного развития), далее идет биомедицина. Что касается гуманитарных наук, то университет уже давно размышляет о модернизации. И можно сказать, что в последние годы она действительно происходит. Я хочу быть оптимистом.

— Карлов университет имеет многовековой опыт. Как, по вашему мнению, можно сочетать традиции и современные тенденции в науке и образовании?

— Показательным примером объединения традиций и инноваций является судьба Пражского лингвистического кружка. Я считаю, что современная чешская лингвистика находится на очень высоком уровне, даже в международном масштабе. И я уверен, что основная причина заключается именно в интересе, который у мировой общественности вызвало основание и деятельность Пражского лингвистического кружка в 1926 году.

— Вы преподаете уже много лет. Есть ли, на ваш взгляд, какая-нибудь разница между студентами двадцать, тридцать лет назад и сегодня?

— Я мог бы ответить одним предложением: сегодняшние студенты способны продвинуться намного дальше, чем в прошлом, их уровень выше благодаря опыту, полученному в иностранных университетах. И это не просто визиты — это полноценное образование за границей, которое студентов очень хорошо структурирует.

— Каким вы видите будущее Карлова университета и чешской науки?

— Для меня не существует какой-то специальной чешской науки. Внутренняя, национальная наука может быть лишь одним из факторов развития науки в более широком масштабе, и она также зависит от международного сотрудничества — начиная от обучения иностранных студентов и заканчивая совместной работой целых научных центров. Конечно же, и здесь речь идет в первую очередь о физмате и биомедицине, но, мне кажется, что и гуманитарные дисциплины начинают участвовать в международном научном сотрудничестве.