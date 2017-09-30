Как Прага стала чистой - история городской канализации

То, что проблема очищения города от продуктов жизнедеятельности существует в Праге, признали еще в 1770-е годы. После долгих перипетий, в 1884 году был объявлен конкурс на канализационное решение Праги, а десять лет спустя, Городской совет одобрил проект инженера Вильяма Хирлейна Линдлея. Удивительно, но пражская канализация, построенная в XIX столетии, пережила обе мировые войны, и по сей день она выводит сточные воды из пражских домов.

Грязь и смрад

Однако даже несмотря на то, что канализация – это жизненно необходимое сооружение, ее появлению предшествовали множественные, в частности, бюрократические проволочки. До появления централизованного слива и очистительной станции в чешской столице имелись отдельные уличные стоки – резервуары, несколько подземных стоков, а сама столица была чудовищно загрязнена всеми видами нечистот.

«У каждого здания был собственный резервуар, который очищала специальная городская служба, а затем эти продукты жизнедеятельности человека использовались в сельском хозяйстве. Впервые мысль о создании централизованной канализационной системы появилась у инженера Леонарда Хергета, строительство которой началось в 1791 году», - рассказывает референт архива Пражского водоснабжения Криштоф Дрнек.

Первый блин комом

Однако события эпохи сделали реализацию этой идеи на тот момент невозможной – сначала Наполеоновские войны, затем крах на Венской бирже… Область строительства переживала также глубокий кризис, в этот период практически ничего не строилось. Кроме того, условием строительства канализации была оплата за нее владельцев домов, которые были обязаны финансировать длину участка канализации равную длине их дома. Разумеется, эта идея встретила резкое отторжение. Лишь в первые три десятилетия XIX века была построена первая канализация, так называемая «канализация Хотека», на создании которой настоял губернатор Карел Хотек.

«Проблема заключалась в том, что эта канализация, была, с точки зрения нашего времени, да, впрочем, и того времени, невероятно технологически неудовлетворительной. Вся сливная вода отправлялась из нее во Влтаву. Вторая, и гораздо более серьезная проблема, заключалась в том, что стоки были плохо построены с технической точки зрения. Они были квадратными в сечении и иногда шли в гору. К концу XIX века половина из 44-километровой трасы канализации существовала в форме «слепых резервуаров». Под Прагой, таким образом, образовывались огромные помойные ямы, которые было необходимо чистить, что было очень непросто. Одновременно, они представляли собой источник грязи и различных заболеваний», - продолжает Криштоф Дрнек.

Тщетные попытки

В 1880-е годы стало очевидно, что действующей канализации городу недостаточно. Именно тогда впервые начинает всерьез обсуждаться, нужна ли в принципе Праге канализация, или проблему можно решить, устранив существующую систему? Одним из вариантов было устройство подземных резервуаров для сточных вод, содержимое которых устранялось бы механическим путем и вывозилось за пределы столицы, другим решением была гравитационная канализация, которая бы регулярно выводила стоки из города.

«Против устранения существующий системы тогда выступило сельскохозяйственное лобби, поскольку, таким образом, город бы лишался крупных сумм, так как нечистоты, которые спускались в канализацию, продавались за значительные суммы на удобрения. Однако впоследствии стало очевидно, что гравитационная канализация – это единственно возможное решение. В связи с этим необходимо упомянуть, прежде всего, Ченека Грегора, занимавшего должность старшего представителя Городской администрации, а к концу XIX века и одного из бургомистров. Он внес большой вклад в строительство канализации и пражского водопровода».

Линдлей, посланный небесами

После проведения первого конкурса в 1884 году ни один проект не удовлетворял нуждам растущей Праги. Итогом этого стало открытие в 1888 году Канализационного бюро столицы Праги, которое занималось формулированием требований для дальнейших предлагаемых проектов. Одним из основных условий был план выведения сточных вод за пределы города и их последующей очистки. Свои силы испробовал целый ряд чешских инженеров, но никому из них не посчастливилось создать «тот самый» проект. Попытку предприняли и сотрудники Канализационного бюро Ченек Ривола и Йозеф Вацлавек. Они создали проект в свое свободное время и предложили его городу абсолютно безвозмездно. В нем содержалось предложение разделить канализацию на два разных высотных уровня, а сточная вода спускалась бы во Влтаву или же в уже спроектированную очистительную станцию в Бубенече. На тот момент существовало два конкурирующих проекта, причем спор носил и политический характер. Ситуацию разрешил Ченек Грегор, который в 1889 году в качестве независимого эксперта призвал британского строительного инженера водонапорных и канализационных объектов Вильяма Хирлейна Линдлея. На тот момент на его счету уже было успешное строительство вместе с отцом городского водопровода в Варшаве, самостоятельная проектировка Баку-Шолларского водопровода протяженностью 177 километров, создание проектов водопроводов в Трире, Лодзи, плана по водоснабжению Петербурга водой из Ладожского озера.

«Задачей инженера Линдлея было выбрать проект, который будет реализован. Тем не менее, он убедился в том, что реализация ни одного из них невозможна, несмотря на то, что в каждом из них есть определенные плюсы, но в целом ни один из них не сможет функционировать. Ожидалось, что будет объявлен новый конкурс, но инженер Линдлей всех удивил – он разработал собственный проект, и, нужно сказать, это лучшее, что он мог сделать на тот момент. Поскольку, если бы был вновь объявлен конкурс, вопрос бы был в том, сколько пройдет времени, пока будет выбран идеальный проект», - добавляет Криштоф Дрнек.

В целях прочности и лучшей устойчивости против давления земной поверхности, Вильям Хирлейн Линдлей выбрал для сточных труб яйцевидную форму. Важной главой его проекта было и столкновение сливных труб с наводнениями.

«То, как данная система решена у нас, неприменимо к другим городам, поскольку в Праге имели место специфические условия. До середины ХХ века Прага была уникальна тем, что наводнения в ней были ежегодно, а также шли сильные дожди. Уникально и топографическое и географическое положение Праги на нескольких уровнях. Более высокие городские районы в плане канализации оказывали влияние на районы, расположенные внизу. То есть во время наводнения, верхние районы затапливали бы нижние снизу. Линдлей предложил разделить канализацию по уровням, так в пражской канализации по сей день имеется два высотных уровня: нижний и верхний. Обе эти части в период наводнений можно разделить с помощью системы клапанов, и нижнюю часть можно продолжать использовать во время наводнений, не опасаясь того, что она будет затоплена как наводнением, так и верхней системой».

Проект был одобрен в 1894 году, а в 1896 году был подписан договор о строительстве пражской городской канализационной сети.