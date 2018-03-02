Гастрономический фестиваль в Брно – кулинарные сокровища

Daniel Konewka
02-03-2018
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Гастрономический фестиваль проходит в выставочном комплексе Брно 1–3 марта 2018 г.
Гастрономический фестиваль

Настоящие колбаски из рубца по-деревенски, чешский холодец «тлаченка», говяжья вырезка-«пупок» с пюре из сельдерея и черным картофелем, летние феттуччине с кальмарами и маринованный карп под соусом из хрена и укропа – все это могут попробовать посетители Гастрономического фестиваля в Брно. Чего там только нет – от сыров и паштетов до шоколада!

В этот раз на Фестивале впервые свою продукцию представляют 50 мини-пивоварен. Их изюминка – особые сорта пива. Гости фестиваля могут попробовать самое крепкое пиво производства Hauskrecht, пиво на медовине и прекрасный лагер пивоваренного завода Kroměříž.

Daniel Konewka
02-03-2018
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