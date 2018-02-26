Эма Дестиннова – голос эпохи

В судьбе Эмы Дестинновой, 140 лет со дня рождения которой отмечается в Чехии, как в капле воды отразилось это сложное и противоречивое время.

Будущая оперная певица, которой будет рукоплескать Германия, Великобритания и Соединенные Штаты, родилась 26 февраля 1878 года в Праге. Она умрет 29 января 1930 года, не дожив до 52 лет. В жизни ей придется столкнуться и с завистью, и с непониманием на родине, которую она всю жизнь горячо любила.

Сегодня ее бархатное, «круглое», как его называли, сопрано считается достоянием чешской культуры. Современники сетовали, что записи не способны передать всю красоту ее голоса. Главным же достоинством «божественной Эмы» было то, что, как говорили ее поклонники, Дестиннова «пела душой», полностью перевоплощаясь в героиню арии.

Самым счастливым периодом жизни певицы было детство, в котором она потом будет черпать свои творческие силы. «У нее была добрая и красивая, как напишет потом сама Эма, мать, любимый отец – Эммануэль Китл, братья Эман, Виктор, Антонин и сестра Индржишка, по прозвищу Этис, с которой она впоследствии переписывалась. Их семейная жизнь была очень счастливой. Отец любил Эму, которая, в свою очередь, восхищалась отцом, унаследовав у него много черт характера», – рассказывает историк Михаэла Коштялова.

Именно Эммануэль Китл (1844 – 1910), предприниматель, занимавшимся горнорудным делом, и меценат заметил и начал развивать музыкальные способности дочери. «Ее талант проявился уже в начале жизни, в возрасте 5 лет. Однако она, по собственному признанию, об этом не догадывалась, и решение, что девочка будет заниматься музыкой, принял ее отец. Эма считает, что без него она не стала бы оперной певицей такого масштаба». В восемь лет она дает свой первый скрипичный концерт, а с 14-ти посвящает себя вокалу. Ее учительницей была Мария фон Дернер Лёвел-Дестинн, фамилию которой Эма возьмет в качестве творческого псевдонима. Под ним она войдет в историю мировой оперы.

Нет пророка в своем отечестве

В 1897 г., когда ей исполнилось девятнадцать, Эма пыталась поступить на сцену пражского Национального театра, однако успеха не добилась. «Директор театра Франтишек Адольф Шуберт не разглядел талант Эмы Дестинновой, решив, что она не заслуживает ангажемента. Певица восприняла этот отказ двойственно – с одной стороны, она была рада, поскольку это открывало перед ней возможности попробовать свои силы за границей. С другой, поскольку Эма Дестинова была горячей патриоткой, то, что она не может выходить на сцену своего родного театра, ее очень огорчало, и эта горечь осталась у нее на всю жизнь».

«Я не знаю, почему должна так горячо любить свой завистливый, сварливый народ. Я знаю, что когда умру, сразу же превращусь в фигуру первой величины, однако эта слава мне не нужна», – напишет позже Дестиннова.

Спустя год после дебюта в Дрездене, в 1998 г., певица поступает на одну из лучших мировых сцен того времени – в Берлинскую Кролль-опера. Там она сразу получает несколько ведущих партий – Агаты в «Волшебном стрелке» фон Вебера, Саломеи в опере Рихарда Штрауса и Кармен, которую не смогла спеть в Праге. Голосом Дестинновой, которая на берлинской сцене выступала в 52 операх, восхищался император Вильгельм II. Именно Дестиннова ввела в Берлине моду на чешскую оперу, предложив поставить «Проданную невесту», где пела Марженку, и «Далибора».

В 1900 г. певица смогла исполнить свою мечту и выйти на сцену Национального театра в Праге с арией Кармен. Однако ее выступление не получило на родине никакого значительного резонанса. Тем не менее, Дестиннова продолжала выступать в Богемии, и в 1908 г. добилась успеха и в Национальном театре.

Проза, поэзия и спиритизм

Эма Дестиннова была сложной и при этом всесторонне одаренной личностью, чьи таланты и интересы были гораздо шире музыки. «Она действительно занималась очень многими видами деятельности. Например, она была и писательницей, писала прозу и стихи, рисовала, в том числе карикатуры. Ее очень интересовала коллекционирование предметов искусства, что особенно проявилось в последние годы жизни. Также она увлекалась спиритизмом». Известно, что Дестиннова интересовалась оккультными науками, принимая многие, предварительно посоветовавшись посоветовавшись с потусторонними силами. Вместе с замком, который она купит в Южной Чехии, к ней перейдет библиотека книг по оккультизму барона Карла Людвика Леонарди. До нас дошел стол, на котором певица занималась гаданием, и даже ее хрустальный шар, в котором она пыталась увидеть свое будущее.

Однако опера оставалась главным делом ее жизни – она успешно выступает в Вене, в лондонской Ковент-Гарден. В 1911 году ее голос украшает церемонию коронации короля Георга V. Затем Эмми Дестинн, как ее называли в США, приглашают в Нью-Йорк, в Метрополитен-опера. В 1909 г. Густав Малер будет дирижировать премьерой «Проданной невесты» с Дестинновой. Год спустя певица исполнит на этой же сцене партию Лизы в «Пиковой даме».

Рядом с Малером, Пуччини и Карузо

В Нью-Йорке Эма Дестиннова работала с такими музыкальными величинами как Пуччини и Карузо. В 1910 г. она стала первой исполнительницей партии Минни в опере Пуччини «Девушка с Запада». Гениальный Энрико Карузо восхищался своей партнершей по сцене не только как певицей, однако, несмотря на то что молва приписывала им роман, страсть итальянского тенора не нашла отклика в сердце чешской певицы. Сама Эма Дестиннова часто повторяла, что если выйдет замуж, то только за чеха.

Не случайно в годы Первой войны, будучи горячей патриоткой, она присоединится к чешскому антиавстрийскому сопротивлению. «До сегодняшнего дня точно не известно, что именно она делала, однако ходили слухи, что во время гастролей она перевозила из страны в страну секретные данные. В результате она была задержана на границе, а в то время за это грозила смертная казнь. За певицу заступился император Вильгельм, что позволило Дестинновой сохранить жизнь. Однако ее взяли под наблюдение, и ей пришлось остаться на территории Чехии».

Последняя любовь – замок в Южной Чехии

В городе Страж-над-Нежаркой певица купила замок, где прожила всю оставшуюся жизнь. Там она занималась коллекционированием, написала роман «В тени синей розы», который подарит Т. Г. Масарику, заглянувшему к ней в замок в 1925 г.

После Первой мировой войны оперная карьера Эмы Дестинновой начала клониться к закату – на сцену вышло новое поколение певцов. Сезон 1919-1920 гг. стал последним в Метрополитен-опере. Ей было 42 года, и она в последний раз пела с Энрико Карузо. Певица не хотела выглядеть на сцене «стареющей примадонной», и это стало еще одной причиной завершения ее оперной карьеры. Затем здоровье позволяло ей выезжать лишь на отдельные гастроли. Последний свой концерт в Праге она дала в 1926 г. в зале «Луцерна». Однако Дестиннова еще найдет силы выступить в Лондоне в 1928 году в честь 10-й годовщины независимости Чехословакии.

Неудачные вложения и дорогостоящая перестройка замка фактически разорили к концу жизни певицу. В 1923 г. она неожиданно для многих выходит замуж за летчика чехословацких ВВС Йозефа Галсбаха, который был ее моложе. С ним она проведет отпущенные ей семь лет жизни.

«По моему мнению, что этот брак не был по большой любви, а, скорее, от отчаяния. У Эмы Дестинновой были серьезные проблемы со здоровьем, к тому же ее мучала депрессия – она думала, что что-то в своей жизни упустила, не успела. Так что, можно сказать, она вышла за первого встречного чеха. Однако в целом супруги с любовью относились друг к другу. Думаю, Йозеф Галсбах очень любил Эму, восхищался ее искусством, и, разумеется, ему нравилось, что он может купаться в лучах ее славы, хотя вершина ее успеха уже осталась позади. Однако его привлекало то, что некогда эта женщина была так известна. Он заботился о ней до конца жизни, когда у Эмы уже почти никого не осталось», – рассказывает историк Михаэла Коштялова, которая считает, что историческое значение фигуры Эмы Дестинновой шире ее музыкального наследия.

«Она по всему свету делала замечательную рекламу такому маленькому уголку мира как Чехия, пропагандировала Сметану и других наших крупных композиторов, наше искусство. Хуже всего, что страна не смогла ее отблагодарить, когда ей это действительно было нужно. Например, такой курьезный в отрицательном смысле слова факт, что когда она хотела поступить на место профессора Пражской консерватории, то получила отказ, хотя она была певицей мирового масштаба. Так что тут очевидно, что речь идет не о ее квалификации, а о чем-то другом…»

Эма Дестиннова умрет от инсульта в 1930 г. в больнице города Ческе Будейовице. Ее могила находится в чешском Пантеоне пражского Вышеграда, а портрет помещен на двухтысячную купюру чешской кроны. В замке Страж-над-Нежаркой создан музей певицы.