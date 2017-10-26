Designblok-2017 – самый вкусный дизайн Европы

В этом году на фестивале представлено сразу 304 инсталляции, работы 62 модельеров и ювелиров. Там пройдет 17 модных показов.

Свои объятья всем любителям смелых идей и непривычных решений Designblok распахивает уже в девятнадцатый раз. Ежегодно фестиваль посещает приблизительно 50 000 человек, и он остается самым крупным показом дизайна и моды в Центральной Европе.

«Воздушные» карусели и гора Ржип

О возникновении «вкусной» концепции 2017 года делится Максим Велчовский, креативный директор марки Lasvit.

– Мы решили взять тему еды потому, что она, в принципе, близка всем участникам и посетителям фестиваля. В главном зале Промышленного дворца мы создали символический кондитерский магазин. Два огромных торты, которые здесь можно увидеть, символизируют материальный мир, так как дизайн связан именно с материей, он неотделим от процесса производства. Сами торты сделаны из красивейшей мозаики и каменных структур. По сути, пражский комплекс «Выставиште» – символ гуляний, аттракционов, ярмарок. Это-то нас и вдохновило, ведь Designblok является самым большим аттракционом дизайна, сюда приезжают не только отечественные мастера, но и зарубежные, которые интересуются тем, что в настоящий момент происходит на сцене чешского дизайна. Помимо тортов, под сводами этого великолепного дворца также установлена самая настоящая карусель, украшенная мягкими белоснежными облаками, которые говорят о том, что, оказавшись у нас, вы попадаете прямиком на дизайнерское небо, стоите бок о бок со всеми талантливыми мастерами. Есть здесь и большой батут в форме легендарной чешской горы Ржип, так что у самых маленьких посетителей фестиваля появится возможность взглянуть на все это «свысока», почувствовать, каково это быть современным праотцом Чехом…

Столь грандиозное по своим масштабам мероприятие появилось на свет и благодаря Яне Зелински, директору Designblok.

Что тема «Еда» готова преподнести гостям вашего фестиваля?

– Нам бы хотелось, чтобы с легкой руки Designblok, наши гости и посетители смогли взглянуть на кулинарию иными глазами, начать воспринимать ее более позитивно. Прочувствовать эту тему вы можете не только в главном зале, она читается и во многих других инсталляциях. В течение всех пяти дней Designblok у нас будут проходить банкеты, стоять накрытые столы. Мы надеемся, что в 2017 году люди, наконец-таки, смогут утолить свой голод, поскольку ранее некоторые даже жаловались, что им приходилось выстаивать длинные очереди, чтобы купить себе что-нибудь на зуб. Например, нам бы хотелось угостить вас «кронатом» – это наше фирменное блюдо, придуманное в Нью-Йорке, – что-то между круассаном и донатом.

Немаловажную поддержку в проведении этого мероприятия оказывают и столичные власти. Вот как о нем отзывается Ян Вольф, член городского совета.

– Я бы сказал, что с самого начала своего существования Чешская Республика опиралась на образование, качество, дизайн. Участие в Designblok я принимаю уже в четвертый раз и, должен отметить, за это время чешский дизайн заметно повысил свой уровень: это и новые фабрики, и смелые решения в сфере моды и всех тех направлениях, где может себя проявить дизайн. Чехия становится в один ряд с другими европейскими и мировыми странами-лидерами в данной отрасли. В стране проживает всего десять с половиной миллионов человек, и если мы не хотим стать неким придатком более крупных государств, дизайн – это одна из тех креативных индустрий, которую мы просто обязаны поддерживать. Находясь здесь в качестве представителя Праги, я очень рад, что ваше мероприятие проходит именно в столице. Designblok стал одним из семи самых важных пражских культурных событий текущего года – наравне с такими «великанами» как «Пражская весна» (Pražské jaro), «Пражский марафон» (Prague marathon), «Фебиофест» (Fabiofest), «Летни Летна» (Letní Letná) и др. Таким образом, сам тот факт, что Designblok пригласила к себе Прага – значит многое, это для него отдельная награда.

Designblok-2017 пройдет с 26 по 30 октября в столичном выставочном комплексе «Выставиште». Добраться сюда можно на трамваях № 6, 12, 17, которые отходят от станции метро «Надражи Голешовице» (Nádraží Holešovice). Ваша остановка – «Выставиште Голешовице» (Výstaviště Holešovice).

Главным иностранным гостем Designblok 2017 стал нидерландский дизайнер Ричард Хаттен, считающийся известнейшим современным мастером данного направления, его произведения можно найти в музеях по всему миру. В Прагу на фестиваль он приехал уже во второй раз.

– Я очень рад снова находиться в этом красивом, замечательном городе. Приятно видеть, что за это время Designblok настолько «вырос», поднял свой уровень. Этому, безусловно, не могли не поспособствовать талантливые дизайнеры и десятки тысяч посетителей данного мероприятия, которые в последнее время все больше интересуются сферой дизайна, становятся его верными поклонниками.

Старинные скульптуры помолодели

Столь яркое событие манит к себе и ярких звезд из других областей искусства. Актриса Аня Гайслерова тоже не равнодушна к новинкам дизайна и моды. Более того, в этом году она будет не просто в роли зрителя, но и участника мероприятия.

– Подобные презентации я посещаю уже около двадцати лет, на Designblok я, как правило, обязательно что-нибудь приобрету, не уйду с пустыми руками… На этот раз я также являюсь одним из членов жюри конкурса Diploma Selection 2017. В этом году в международном конкурсе Diploma Selection, ставшем за свое четырехлетнее существование неотъемлемым пунктом Designblok, примут участие 152 дизайнера со всего мира. Конкурс привлекателен и тем, что по его окончании состоится так называемый скаутинг для дизайнеров из Центральной Европы, после чего их работы будут представлены в других странах.

Еще один проект Designblok, заслуживающий особого внимания – это Art House. Все желающие смогут его найти в близлежащем Лапидариуме. Наряду с множеством старинных скульптур, здесь размещены инсталляции двадцати двух дизайнеров. Зрелище просто завораживающее, вы как будто попадаете на пересечение двух совершенно разных эпох, наблюдаете, как старое плавно перетекает в нашу с вами современность.

Designblok 2017 – это еще и танцевальные перформансы, концерты, шоу о еде и напитках, лекции с дизайнерами, экскурсии, «путь шоколада» и множество других сопровождающих акций для детей и взрослых.