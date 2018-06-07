Цветочная «Марьянка» – окна с видом на шотландский пейзаж

Постижение родословной европейского танца

Сезон бальных празднеств распрощался со своими поклонниками до осени. Одним из немногих исключений, однако, стал пражский Цветочный бал, предназначенный любителям танцев разных эпох и шотландских деревенских танцев. Последний, оказывается, способен заинтересовать немалую часть представителей танцевальной диаспоры. Почему Цветочный бал стоит отдельно в ряду подобных мероприятий, Русской службе «Радио Прага» пояснила музыколог, преподавательница исторического танца и организатор Цветочного бала Гана Тиллманова. «На проведение Цветочного бала меня вдохновили танцы, которые в старину были неотъемлемой частью праздника летнего солнцестояния. Танцем праздновали этот день во многих культурах – славянской и, по – своему, в англосаксонской, и мне было жаль, что на этот период бальный сезон уже не выпадает. Однако поскольку 22 июня в Чехии с размахом отмечают Торжества пятилистной розы, и в стране проходят другие интересные мероприятия, мне пришло в голову провести наш вечер в начале июня. Название «цветочный» и тема напросились сами собой ввиду обилия цветов в эту пору».

Возвращение вложенной энергии

Участникам бала предлагают освоить азы «пабных» кейли танцев и танцев прошлых эпох, корни которых берут свое начало в английских деревенских танцах. Почему выбор пал именно на английский и шотландский танцевальный репертуар?

«Потому что это те виды танца, которые способны быстрее остальных возвращать танцорам вложенную в них энергию. Различные формы танца отличаются друг от друга, помимо прочего, разным сроком возвращения энергии, которую в них вкладывают. А деревенские танцы, контрадансы, имеют относительно краткий срок возвращения жизненной силы. Именно по этой причине они и служат для увеселения».

Цветочный бал, в котором, по словам Г. Тиллмановой, обычно принимает участие порядка 80 гостей – с большим числом участников это мероприятие проводить сложно, проходил в Праге в пятый раз. Уже с самого начала Гана Тиллманова хотела привлечь к оригинальным вечерам не только любителей исторических танцев, но и более современных его форм. Это подтолкнуло автора онлайн Энциклопедии исторического танца к решению пригласить к сотрудничеству членов пражского Kлуба шотландских танцев Caledonian club.

Сотрудничество с Caledonian club

«По этой причине здесь с самого начала проведения вечеров можно увидеть статных мужчин в килтах и дам, которые украшены шотландскими клетчатыми шалями. В программу Цветочных балов мы включаем показ шотландских танцев. Нам хочется, чтобы участники вечеров сами смогли убедиться в том, как много общего у шотландских танцев с другими историческими танцами, и по достоинству оценили родословную нынешних его форм, снискавших такую большую популярность».

Постигнуть азы контратанцев можно на курсах, которые организуются в Праге почти в течение всего года. А вот навстречу нам идут кавалеры, представители шотландской танцевальной культуры в Чехии, которые меняются парами в длинной колонне в зале. К слову, сами шотландцы относят свои контрадансы, то есть деревенские танцы, к бальному репертуару, чередуя их исполнение на бальных праздниках с вальсом. «Мы представляем здесь родственные друг другу шотландские деревенские танцы и кейли, то есть простые танцы, исполняемые на вечеринках. Поэтому если кто-то умеет танцевать один вид кантри, он может справиться и с другими видами этой народной забавы»,

– говорит Ян Драстик, лектор Клуба шотландских танцев, в котором в настоящее время насчитывается около двадцати членов.

Хайленд и виски ко Дню св. Ондржея

Клуб организует кейли-вечеринки, на которых может собраться и порядка 100 человек. И эти вечера, помимо других мест в республике, в некоторых случаях – например, 30 ноября, в праздник святого Ондржея (св. Андрея), проводятся в танцевальном зале Na Marjánce. К слову, наши предки верили в то, что Андреев день, названный так в честь апостола Андрея Первозванного, наряду с Сочельником, является самым важным днем для предсказания будущего. В католической традиции он считался днем начала предрождественского поста.



«Практически ежегодно мы проводим На Мaрьянце шотландский танцевальный вечер, приуроченный ко Дню св. Ондржея. Приглашаем настоящую шотландскую группу, под аккомпанемент которой исполняем свой репертуар. Интерес к этим вечеринкам велик, мы способны протанцевать весь вечер с небольшими перерывами, чтобы освежиться напитками. В программу таких вечеров включена дегустация виски и показ танцев горцев – хайленда, его танцоры танцуют на высоких полупальцах. В течение такого вечера на танцевальном паркете поочередно танцуют свыше 120 человек».

Игры шотландских горцев

Встретиться с любителями шотландских танцев можно примерно дважды в месяц в пражском «Виски-клубе», а в ближайшее время – 6 -7 июля в рамках фестиваля «Шотландия в Костелике». Костелик – небольшой поселок в Кршивоклатском регионе.

17 августа в замке Сихров в 16 км от Либерецa состоится танцевальный вечер Ceilidh с участием Caledonian Club, который станет предвестником 18-х Игр шотландских горцев – здесь выбирают лучших воинов. Поклонники этого культурного события с нетерпением ожидают прибытия шотландских танцевальных ансамблей из Чехии и Словакии. В рамках игр проводится конкурс шотландской волынки, мастер-классы по национальным танцам, классические шотландские состязания.