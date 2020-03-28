Чтобы праздник был красочней

Производство и склады фирмы «S.O.S. dekorace» сегодня занимают довольно значительную площадь в одной из промышленных и логистических зон на окраине чешской столицы, но начиналось все с буквально дикого энтузиазма трех друзей-предпринимателей. Первые буквы их фамилий и легли в основу названия компании. Так что S.O.S. – это вовсе не сигнал бедствия, хотя иногда, особенно на первых порах, складывались ситуации, когда хватались за любую «соломинку».

Рассказывает Якуб Олберт, генеральный директор фирмы по производству уличных и интерьерных декораций. Как вы догадались, именно ему принадлежит центральное «О.» в названии фирмы.



Мама грозилась убить

– Нас было трое друзей, которые, что называется, хотели завоевать мир. Для начала мы сложились и купили наш первый телефон. Потом занимались окнами, оформлением, отчасти и декорациями. Через два года, однако, у нас закончились деньги, предназначенные для зарплат, и я понял, что мы нуждаемся в какой-то рекламе. Интернета в то время еще не было, в нашем распоряжении имелись лишь «Золотые страницы» (прим. ред.: телефонный и адресный справочник). Я решил заказать там объявление, но цена оказалась невероятно высокой – целых 70 000 крон (прим. ред.: по актуальному курсу – 2800 евро)! Когда мои коллеги отказались финансово участвовать в задуманной операции, я обратился к маме. Она дала мне практически все наши семейные сбережения. Когда же она узнала, что я за эти деньги пробрел, то пригрозила «убить». Она боялась, что у нас уже не будет средств ни на жилье, ни на пропитание. С этого начался наш бизнес в Чехии.

Первым заказом, связанным с декорациями, стало создание оформления для американского фильма «И грянул гром».

— Вместе с тем мы решили заняться новогодним оформлением, и связались с представителями торгового центра IKEA, являвшегося самым большим на территории Чехии. В итоге, после нескольких встреч был заключен договор на миллион крон, что для нас было довольно внушительной суммой. Необходимо сказать, что тогда у меня не было денег ни для покупки материала, ни для оплаты труда наших сотрудников. Поначалу они отказались от работы, но моя жена стала для них готовить обеды и ужины. После того как монтаж был готов, они получили свою зарплату. Для нас это был очень сложный период, ведь тогда нельзя было даже взять кредит в банке...

Потом к нам обратились с предложением о сотрудничестве с торговой сетью Tesco: сначала было семь гипермаркетов, а в последующие пять–шесть лет цифра возросла до двухсот пятидесяти.

Окно в Европу и Россию

Пять лет назад мы принимали участие во франкфуртской выставке «Christmasworld», и были там первой страной, расположенной восточнее Германии и специализирующейся на новогоднем оформлении. Благодаря этому мы начали работать во Франции, Монако и Испании, а потом получили первое предложение и из России.

– Мне известно, что вы также оформляете пражскую Староместскую площадь – тогда, когда там проходят самые главные и красочные праздники года...

– Да, это наш самый большой заказчик в Чехии. Заказ Праги – огромный вызов, так как каждый раз это и новая тематическая направленность: в ушедшем году, например, основной акцент мы сделали на личностях Карла IV, Рудольфа III, Франца Кафки и раввине Леве. Кроме того, мы занимаемся подборкой музыки, сопровождающей торжественную церемонию зажжения огней на главной елке страны, которая проходит в первую субботу Адвента. В прошлом году мы воспользовались произведением чешского композитора Вадима Петрова, написавшего очень красивую музыку к чешским сказкам, а также симфонической поэмой Бедржиха Сметаны «Влтава», которую у нас знают буквально все.

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашей работе в России. Сегодня у вас есть представительство в Санкт-Петербурге...

– Когда мы с коллегой жили в Москве, мы с ними связались и договорились о встрече, в ходе которой рассказали о том, что у нас есть нового и что мы готовы предложить... В первый год мы ничего не реализовали, поскольку необходимо было создать в России собственную фирму, а для этого мне, как будущему директору, необходимо было сдать экзамен по русскому языку и пройти различные медицинские осмотры. После того как наш офис в Санкт-Петербурге наконец-то открылся, мы получили заказ из Москвы – это был торговый центр «Мега Белая Дача». Позже к нам обратились клиенты из Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Санкт-Петербурга...

– Где конкретно в России люди могут увидеть ваши декорации?

– В Московской области – это микрорайон Белая Дача и ТРЦ «Кунцево Плаза», в Северной столице – ТРЦ «Монпасье» и две «Меги», в Новосибирске – опять-таки же «Мега», а в Краснодаре мы оформили ТРЦ «Красная площадь». Еще мы сотрудничаем с Астаной и азербайджанскими торговыми центрами «28 Молл» (г. Баку) и «Гянджа».

На Западе конкуренция выше

– То есть, можно сказать, что, перебравшись в Россию, вы освоили практически всю территорию бывшего Советского Союза... Велика ли конкуренция?

– На Западе она гораздо заметнее, чем здесь. Наши французские и австрийские коллеги не решаются, боятся переезжать в Россию, думают, что там все крадут, и что их там просто-напросто поубивают... Российский рынок они считают для себя опасным. Наши основные конкуренты – россияне. Как правило, это более скромные по размерам фирмы, чем наша.

Для тех, кто ценит уникальность

– Ваше производство достаточно современное. Вы используете компьютерное моделирование. Какие еще новые технологии вы применяете?

– Наше самое продуктивное оборудование – это машина с ЧПУ, которая может обрабатывать дерево, полистирол, пластмассу, а также создавать 3D-модели и производить их окраску.

– Насколько динамично развивается ваш бизнес, ведь то и дело появляются все новые и новые технологии?

– Наиболее динамичной считается мехатроника, благодаря которой, например, создаются движущиеся скульптуры и животные. Здесь очень большой потенциал для развития, так как данная технология связана с интернетом, она является беспроводной.

– Поделитесь с нами секретом вашего успеха на российском рынке. В чем именно вы выигрываете?

– Я полагаю, что в первую очередь – это дизайн и гибкость, умение быстро выполнять заказы. Наши российские клиенты требуют самых грандиозных, уникальных оформлений. Когда мы изготовили 350-метровый бант для фасада IKEA в Омске, нам сказали, что мы были вне конкуренции, поскольку ни один из местных производителей не смог бы этого сделать.

Что день грядущий вам готовит?

– В текущем году я буду заниматься новым оформлением Красной площади и других мест в центре Москвы. Осуществить данную идею будет трудно. Соответствующие переговоры мы начали еще в прошлом году. Прежнее оформление российской столицы было хотя и красивым, но отсутствовала определенная концепция. Нам бы хотелось придумать интересную новогоднюю тему. В настоящий момент это является нашей целью.