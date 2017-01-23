23-01-2017 12:14 | Катерина Айзпурвит

«Самым чешским городом Америки» называли сто лет назад Чикаго, куда еще в XIX веке устремлялись переселенцы из богемских земель Австро-Венгрии, неся с собой свой язык, культуру, историю, своих героев. Одним из них стал поэт и публицист середины XIX века Карел Гавличек-Боровский, памятник которому появился в этом городе штата Иллинойс в 1911 году.

Мы продолжаем наш разговор о чехах в США со специалистом по англоязычным странам, доцентом кафедры перевода педагогического университета им. А. И. Герцена Татьяной Ивановой-Шелингер, которая изучала историю увековечения в Чикаго памяти Гавличека-Боровского.

– В ваших исследованиях «чешского присутствия» в Соединенных Штатах возникло новое имя, которое сегодня уже является частью истории Чикаго, хотя его появление там достаточно неожиданно. Это основатель чешской журналистики, сатиры и литературной критики Карел Гавличек-Боровский (1821–1856), которого как борца за национальное возрождение, пережившего гонения и ссылку, Вацлав Гавел называл «первым чешским диссидентом». Он известен и в России, где провел около года, разочаровавшись, в итоге, в идее славянского единства и отказавшись от русофильских взглядов…

«Эта фигура, конечно, прекрасно известна в Чехии. Знают его и в России. Некоторые произведения Гавличека, в основном поэтические, переводились на русский язык. Люди, помогавшие мне с исследованиями, касавшимися памятника Т.Г. Масарику в Чикаго, неожиданно натолкнулись на монумент Гавличеку-Боровскому в этом же городе, что дало новое направление моим поискам».

– Однако с Америкой Гавличек-Боровский, казалось бы, никак не связан…

«Совершенно верно, и именно это меня больше всего удивило и заинтересовало, ведь Гавличек-Боровский скончался еще в 1856 г. Когда я получила фотографии памятника, то увидела, что он был воздвигнут уже в начале ХХ века».

– Это, вероятно, только подогрело ваш интерес к изучению «чешского Чикаго» и того, как чешская диаспора проявляла себя в общественно жизни?

«Чикаго – крупный промышленный центр, который в последней трети XIX века нуждался в притоке рабочей силы. И туда начали эмигрировать чехи, которые были недовольны своей жизнью в Австро-Венгрии. Они создали диаспору, которая к началу ХХ века, по свидетельству некоторых исследователей, стала самой крупной за границей. Некоторое представление о ее масштабах дает тот факт, что к 1916 году Богемское кладбище в Чикаго насчитывало уже около 100 000 захоронений. В Чикаго сохранились названия районов, в которых исторически селились чехи, например, такие как Pilsen Park».

– Сейчас это назвали бы «местом компактного проживания», что, конечно, позволяло чехам сохранять свой язык и культуру. Вероятно, и в американскую культуру они хотели привнести определенное чешское начало?

«Безусловно. К началу ХХ века там было создано огромное количество всевозможных чешских организаций, ассоциаций, групп, боровшихся за сохранение чешского языка, культуры. Они, возможно, считали, что в США их культура сможет расцвести сильнее и ярче, чем на исторической родине, в составе Австро-Венгерской империи».

– То есть они пользовались свободой Соединенных Американских Штатов. Вы можете перечислить названия некоторых из этих организаций? Они были очень разнообразны…

– Недаром именно там готовилась почва для создания независимого государства, которое появится 7 лет спустя, в 1918 году, тоже при участии чешской диаспоры Америки… Однако судьба самого памятника в ХХ веке оказалась непростой.

«При изучении истории создания памятника Гавличеку-Боровскому я натолкнулась на очень интересную статью, описывающую торжества по случаю открытия этого монумента 30 июля 1911 года. В них принимали участие самые разные организации. «В первую очередь, наши "соколы"», – пишет автор. Также там указывается Чехословацкое общество добродетели, Ложа чехословацкого братства. «Ложами» назывались многие из этих организаций».

– То есть это были масонские структуры?

«Названия наводят на эту мысль, однако подтверждений этому мне пока найти не удалось. Там перечисляются такие организации как Таборитская ложа, Богемско-славянский союз, Чешско-американские лесники, Чешско-американский союз. И это еще не полный список. Также была создана ассоциация, непосредственно проводившая сбор пожертвований на создание памятника, которая так и называлась – Ассоциация монумента Гавличеку-Боровскому».

– Почему чикагские чехи решили увековечить именно Карела Гавличека-Боровского?

«По тем источникам, которые мне удалось на сегодняшний день обнаружить, можно судить, что свою роль здесь сыграло то, что Гавличек, будучи депутатом австрийского парламента, пытался отстаивать чешскую национальную независимость, что также нашло отражение в его публицистике и стихах. Его судьба – ссылка, ранняя смерть – превратила его в героя, несшего в себе определенные черты романтизма. И, конечно, борьба за чешское национальное возрождение делала его героем в глазах соотечественников».

– Вы упоминали, что памятник намеревались открыть к полувековой годовщине со дня смерти Гавличека-Боровского, и просто не успели подготовить его к этой дате.

«Памятник планировали открыть в 1906 г., к 50-летию со дня смерти будителя. Однако, несмотря на создание Ассоциации, средства не удалось собрать в срок. Следует также отметить, что памятник в том виде, в котором он был открыт в 1911 г., во многих источниках характеризовался как «парадный» и даже «помпезный». Это был большой монументальный комплекс – помимо фигуры, созданной скульптором Йозефом Страховским, была возведена стена с декоративными уступами и вазами, на которой были высечены строки из произведений Гавличека-Боровского на чешском языке. До наших дней, однако, дошел лишь ее фрагмент».

– Давайте опишем для наших радиослушателей, как выглядит этот памятник. С современной точки зрения он достаточно необычен и несет на себе сильный отпечаток стиля начала ХХ века. Он был заказан у пражского скульптора, специализировавшегося, если так можно выразиться, на создании памятников выдающимся чехам.

«Йозеф Страховский – автор еще двух памятников Гавличеку-Боровскому, один из которых находится в Кутной Горе, где Гавличек жил и боролся за свободу прессы. Страховский принадлежал к направлению романтизма в изобразительном искусстве и был близок к школе, к которой относился и Ладислав Шалоун, автор памятника Яну Гусу на Староместской площади Праги».

– Если сравнить эти два памятника – Гавличеку-Боровскому и Яну Гусу, можно заметить определенное сходство – то, как изображены складки одежды, силуэт скульптур…

«Как и Ян Гус в Праге, чикагский Гавличек-Боровский облачен в широкий плащ, который он придерживает левой рукой. Поднятая вверх правая рука, по-видимому, свидетельствует о том, что персонаж запечатлен в момент произнесения речи. Известно, что его эмоциональные пассионарные выступления как депутата парламента пользовались большой популярностью».

– Пышное открытие памятника стало большим событием для Чикаго, показавшим, насколько велика и влиятельна там чешская диаспора.

«Автор статьи, посвященной этому событию, упоминает также 1893 год, когда в Чикаго проходила Всемирная ярмарка, в рамках которой проводился «Богемский день», привлекший большое количество публики. Автор пишет: «Чехи с большим энтузиазмом заполнили улицы Чикаго. Эти мгновения никогда не изгладятся из памяти тех, кто их пережил». Однако, спустя 18 лет, в 1911 году, поток людей оказался еще больше. В торжествах по случаю открытия памятника приняло участие 50 000 земляков, людей с чешскими корнями. Недаром автор озаглавил свою статью "День, который мы никогда не забудем. Чикагские чехи отдают дань уважения Гавличеку-Боровскому"».

– Как выглядела церемония открытия? Ведь это было не просто собрание – организаторы устроили целую торжественную процессию.

«Монумент открывали в парке – это был Douglas Park, неподалеку от Pilsen Park, и все улицы, ведущие туда, были заполнены толпами народа. Подготовка к торжеству проводилась заранее. Были созданы специальные передвижные платформы, на которых находились представители различных чешских организаций. Многие присутствующие облачились в национальные костюмы. На платформах помещались оркестры и певцы. Церемония открытия также ознаменовалась тем, что на ней выступали мэр города и губернатор штата Иллинойс».

– Двадцать лет спустя мэром Чикаго будет избран чех – знаменитый Антонин Чермак. Однако, судя по списку фамилий, уже тогда у многих членов городской администрации были чешские корни.

«Фамилия главы района, где проходило открытие, была Колачек, так что он, безусловно, был чешского происхождения; присутствовал там и профессор университета с чешской фамилией. Речи на церемонии звучали и по-английски, и по-чешски. Оркестр играл произведения Бедржиха Сметаны, хор исполнял композицию «Где моя родина?» («Kde domov můj?»), которую сегодня мы знаем как гимн Чешской Республики. Следует отметить, что материалы об этом событии проникнуты духом патриотизма. Автор статьи пишет: «Все истинные богемцы могут гордиться этой церемонией, и, зная значение Гавличека, установка монумента доказывает, что чикагские чехи – это живая ветвь чешского народа, и всегда таковой останется!»

– Недаром именно там готовилась почва для создания независимого государства, которое появится 7 лет спустя, в 1918 году, тоже при участии чешской диаспоры Америки… Однако судьба самого памятника в ХХ веке оказалась непростой.

«По каким-то причинам, которые еще требуют дополнительного исследования, памятник, особенно стена за скульптурой, подвергались вандализму – там появлялись граффити, были попытки повредить монумент. И в конце 1970-х два района, между которыми расположен Douglas Park, приняли решение перенести памятник в музейную парковую зону, где находятся и другие памятники, правда, не чешского происхождения. Онако, в администрации сочли, что Гавличеку-Боровскому там будет «уютнее». Перенос монумента состоялся в 1983 г. Это очень красивое место, с дух сторон окруженное водой. Памятник поместили на аллею Солидарности, посвященную польской Солидарности и Леху Валенсе».

– Кто же стал соседом Гавличека-Боровского?

«Поскольку польская община в Чикаго тоже весьма значительна, его соседями оказались представители польской культуры – Николай Коперник и Тадеуш Костюшко…».

Остается добавить, что в 1934 г. именно в Чикаго, в семье словака и чешки, родился будущий астронавт Юджин Сернан, который в 1972 г. положил на поверхность Луны флаг Чехословакии. И, вероятно, не последнюю роль в этом сыграл памятник Карелу Гавличеку-Боровскому, чью фигуру с поднятой вверх рукой астронавт видел в детстве.

Чикаго предстояло принять еще несколько волн чешских эмигрантов – в послевоенный период, и после вторжения 1968 г., и после 1989 г. И хотя сейчас уже сложно говорить о «чешском Чикаго», в ходе переписи населения в 2000 г. в штате Иллинойс 150 000 человек заявили, что считают себя по происхождению чехами.