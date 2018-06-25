Чешский речной пейзаж в голландском стиле

Чехи пристрастились к жизни на воде – все большей популярностью начинают пользоваться хаусботы – самоходные домики-корабли, снабженные автономной системой жизнеобеспечения. Так что новые причалы дадут возможность обитателям таких домиков и другим туристам, путешествующим водным транспортом, пришвартоваться не только в Праге и Чешском Крумлове, но и других городах и весях.

Управление судоходства ЧР провело подробный анализ с целью выяснить, где именно новые пристани будут наиболее востребованы.

«Мы начали реализацию первого этапа нашего проекта с 10 пристаней, где они уже проектируются, а в четырех местах мы скоро начнем строительство – в Нимбурке, Подебрадах, Колине и на Влтаве, в Давле», – объясняет в интервью «Чешскому Радио» замдиректора Управления судоходства Ян Буковский.

Хаусботы – не только в Амстердаме

Конечно, важно, чтобы город или поселок сам выразил желание построить у себя пристань. «В первую очередь, мы отдавали предпочтение населенным пунктам, где представители местной администрации конструктивно подошли к вопросу – чтобы на пристань вели хорошие дороги, а местные власти создали на берегу социальную инфраструктуру. Разумеется, причал должен входить в определенную сеть, потому что одна-единственная пристань не сможет выполнять свои функции – по воде передвигаются от одного места до другого, чтобы путешественники могли проводить на хаусботе уикенд или даже целую неделю», – объясняет Ян Буковский, который надеется создать на Лабе целую сеть причалов – от Колина до Литомержице.

Многие местные власти готовы сделать из своего города или поселка речной порт, открыв ворота водному туризму. Стоимость одной пристани зависит от многих факторов и колеблется от 10 млн крон (390 тыс. евро) до 20 млн крон (780 тыс. евро). Финансируется строительство из государственного и местного бюджетов.

«Многие города с энтузиазмом отнеслись к предложенному проекту. Они видят успешные примеры того, как работают туристические маршруты отдыха на воде – яркий тому пример канал Бати. Многие ездят в Голландию, однако в Чешской Республике ежегодно на канал Бати приезжает 90 000 человек, проводя свой отпуск на этой водной артерии. И почему бы им также не проводить свое свободное время на Лабе и на Влтаве?» – считает Ян Буковский.

Батев канал – моравская Малая Голландия

Здесь стоит напомнить, что канал Бати, или Батев канал, протяженностью 52 км был построен еще до Второй мировой войны и в июле отпразднует 80-летие своего открытия.

Он соединял Отроковице и Рогатец. Это гидротехническое сооружение, расположенное у границы со Словакией, позволило сделать судоходной реку Морава, а за образец были взяты каналы Франции и Голландии. Ширина его дна составляет от 6 до 12 м. Сегодня этот водный путь соединяет Отраковице и Скалице, и там действует 13 шлюзов.

Батев канал – это водный путь, построенный в 1934–38 годах прошлого столетия. Компания обувного магната Томаша Бати владела неподалеку, во Вратишковицах, угольной шахтой, откуда уголь возили на электростанцию в Отраковице. Там располагалась электростанция, которая обеспечивала электроэнергией завод по производству обуви в Злине. Именно фирма Бати добилась, чтобы эта часть канала стала составной части навигационного пути, и его смогли использовать для перевозки топлива. Частично водный путь пролегал по искусственно построенным участкам, а частично – по реке Морава», – рассказывал в интервью «Радио Прага» управляющий местной пристани Мариан Тунгель.

Во время Второй мировой войны каналом пользовались нацистские власти, а в послевоенные годы, вплоть до 1960-х гг., по нему переправляли грузы чехословацких предприятий. Позже использование канала как грузовой транспортной артерии стало нерентабельным с экономической точки зрения, и постепенно Батев канал пришел в запустение.

Однако 1990-е гг., уже после «бархатной» революции, здесь наступила «эра Ренессанса» – о канале вспомнили как об интересной национальной достопримечательности, и он превратился в важнейший туристический маршрут Южной Моравии.

Сегодня по каналу Бати можно пройти как на моторном судне, так и на байдарке, каноэ или рафте. Правда максимально разрешенная скорость передвижения составляет всего 8 км/ч, но это значит, что любой желающий, достигший совершеннолетия, может самостоятельно управлять плавсредством после прохождения небольшого инструктажа в пункте аренды.

Итак, Батев канал может служить примером успешно реализованного проекта водного туризма, с которого новые пристани на Влтаве и Лабе могут брать пример. В чем секрет популярности этого сооружения?

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«Важно, чтобы проект был ориентирован на достижение определенных целей, мог что-то предложить туристам, прежде всего тем, кто приезжает на несколько дней. Наш туристический маршрут включает более 20 поселков и городов, в каждом из которых есть свои интересные памятники культуры, и Батев канал – та артерия, которая соединяет эти туристические достопримечательности региона Словацко. Он действует вместе с велосипедной дорожкой, проложенной вдоль Батева канала. То есть создан очень качественный туристский продукт, привлекающий тех, кто приезжает в регион Словацко», – объясняет в интервью «Чешскому Радио» директор канала Войтех Бартек, который с удовлетворением отмечает, что с каждым годом число туристов только растет.

«Мы уже приближаемся к числу 100 тысяч посетителей в год. Однако это – общее количество. Отдельно мы ведем статистику, сколько человек побывало на хаусботах – это та категория посетителей, которая проводят на канале несколько дней, что означает ощутимый для региона экономический доход, и именно число таких туристов у нас возрастает», – делится достижениями Войтех Бартек, который объясняет, что каждый хаусбот нуждается в продуманной инфраструктуре, местах для стоянки. Все это должно быть создано как на все протяжении водного маршрута, так и на прилегающей прибрежной территории.

«В настоящее время уже сотни плавсредств примерно в двадцати пунктах аренды ждут туристов на всем протяжении Батева канала, и любой желающий может взять их напрокат. Интерес к такому виду услуг постоянно растет. Каждый год число судов на нашей водной артерии увеличивается, усиливается интенсивность движения», – рассказывает директор канала, который уверен, что у чешского туризма – «водоплавающее» будущее.