Чешские адреса «Голубого Маврикия»

Голубой и Розовый Маврикий, самые дорогие почтовые марки в мире – почти несбыточная мечта коллекционера. Чешская филателия не остается в стороне от «маврикийской истории» – в свет выходит серия марок с изображением «Голубого Маврикия», приуроченная к 170-летию со дня выпуска легендарных кусочков бумаги. 25 красавиц, по большей части украшенных зубцами, сохранились, в основном, в частных собраниях. Владельцем самого большого из них, 4 марок, является чешский коллекционер, чье имя остается неизвестным. Он одолжит раритетный экземпляр организаторам Всемирной выставки филателии, которая пройдет в Праге в 2018 г.
По мнению экспертов, собрание чешского коллекционера представляет большую ценность, чем коллекция Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II.
Филателистические страсти вокруг «Маврикия» кипят с 1904 года. Одна из негашеных марок номиналом в два пенса, выставленная на торги в Брюсселе, настолько приглянулась принцу Уэльскому – президенту Лондонского филателистического общества и будущему королю Георгу V, что он инкогнито приобрел экземпляр на аукционе за внушительные по меркам того времени 1450 фунтов стерлингов.
Чешский «Голубой Маврикий» будет отпечатан как «марка на марке». Авторами изображения стали супруги Либуше и Яромир Кнотковы, создавшие, помимо прочего, и эскиз известной чешской марки «Коронационные регалии». Участие в создании наброска нового «Маврикия» принимал также их сын Камил Кнотек. Новая марка выполнена офсетной печатью – в данном случае используется полноцветная печать и металлическая золотая краска. Этот специальный знак почтовой оплаты будет достаточно крупным, он, несомненно, представляет интерес и выглядит весьма репрезентативно,
– отмечает глава отделения филателистического творчества «Чешской почты» Бржетислав Яник.
Почему именно «Маврикиям» было суждено стать баловнями судьбы? Об одной из причин, связанной с мифом о Барнарде, забывчивом создателе печатной формы, напоминает эксперт в области филателии Франтишек Бенеш:
«На этих марках с изображением профиля молодой королевы Виктории красуется надпись «Mauritius», а также Post Оffice, то есть ошибочный текст «Почтовое отделение», что отличает их от более позднего выпуска с надписью Post Paid («Почтовый сбор оплачен»)».
Вторая причина возведения марки на «пьедестал почета» объясняется тем, что «Маврикии» были первыми марками Британской империи, выпущенными за пределами метрополии, а именно в ее островной колонии.
– Марки стали подлинным раритетом. Их недоступность резко взвинтила цены. Один из пиков непомерной дороговизны пришелся на 1904 год, когда на аукционе в Лондоне «Маврикий» ушел с молотка за баснословную сумму, которая в эквиваленте равна примерно 10, 5 кг золота. И когда выяснилось, что покупателем стал будущий британский монарх, который являлся страстным филателистом, ажиотаж вокруг «Маврикиев» возрос до невероятных пределов. Коллекционеры загорелись желанием приобрести этот раритет, и растущий спрос стал причиной запредельных цен на эти марки.
По данным «Чешского Радио», в настоящее время существуют достоверные сведения о существовании в мире четырнадцати «Розовых Маврикиев» и одиннадцати «Голубых». Два экземпляра хранятся в коллекции Елизаветы II. Некоторые из этих оттисков с портретом королевы Виктории можно видеть в Британской библиотеке в Лондоне.
Интересно, что «Чешский след» в истории легендарных «Маврикиев» можно обнаружить на конверте первого дня, которым считается конверт с датой первого погашения только что отпечатанной марки – им стало 20 сентября.
– На конверте первого дня изображен портрет графа Феррари, у которого были чешские корни. Он принадлежал к числу самых богатых коллекционеров мира.
Чешский коллекционер приобрел «Голубого Маврикия» из собрания Феррари. И его можно будет увидеть на предстоящей выставке филателии в Праге в 2018 году.
– На предыдущих наших выставках «Голубой Маврикий» также экспонировался – исключительно благодаря любезности британской королевы, которая одалживала нам этот экспонат. В коллекции Елизаветы II числится один экземпляр «Голубого Маврикия» и один «Розового» – на конверте. В этот раз впервые в истории марку нам предоставит чешский коллекционер. Он стал владельцем негашеных «Розового Маврикия» (еще известного как «Оранжевый Маврикий») и «Голубого Маврикия», а также одного из самых ценных конвертов мира с двумя «Розовыми Маврикиями». На сегодняшний день стоимость этого конверта составляет около 100 млн крон (3,8 млн евро),
– рассказал Франтишек Бенеш из подготовительного комитета Всемирной выставки марок в Праге, запланированной на 2018 год.
Согласно информации СМИ, письмо, украшенное двумя «Розовыми Маврикиями» и известное как Bombay cover, которое было отправлено с Маврикия в Бомбей, – является совершенно уникальным. Не только потому, что это единственное почтовое отправление в мире, «облагороженное» двумя упомянутыми Маврикиями. Марки имеют широкие поля, что является исключением в истории этих маврикийских postage stamp. Коллекционер привез конверт из Швейцарии, заплатив за Bombay cover 65 млн крон (2,5 млн евро).