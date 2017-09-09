Чешские адреса «Голубого Маврикия»

По мнению экспертов, собрание чешского коллекционера представляет большую ценность, чем коллекция Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II.

Филателистические страсти вокруг «Маврикия» кипят с 1904 года. Одна из негашеных марок номиналом в два пенса, выставленная на торги в Брюсселе, настолько приглянулась принцу Уэльскому – президенту Лондонского филателистического общества и будущему королю Георгу V, что он инкогнито приобрел экземпляр на аукционе за внушительные по меркам того времени 1450 фунтов стерлингов.

История «Маврикиев» продолжается в Праге

Чешский «Голубой Маврикий» будет отпечатан как «марка на марке». Авторами изображения стали супруги Либуше и Яромир Кнотковы, создавшие, помимо прочего, и эскиз известной чешской марки «Коронационные регалии». Участие в создании наброска нового «Маврикия» принимал также их сын Камил Кнотек. Новая марка выполнена офсетной печатью – в данном случае используется полноцветная печать и металлическая золотая краска. Этот специальный знак почтовой оплаты будет достаточно крупным, он, несомненно, представляет интерес и выглядит весьма репрезентативно,

– отмечает глава отделения филателистического творчества «Чешской почты» Бржетислав Яник.

Почему именно «Маврикиям» было суждено стать баловнями судьбы? Об одной из причин, связанной с мифом о Барнарде, забывчивом создателе печатной формы, напоминает эксперт в области филателии Франтишек Бенеш:

«На этих марках с изображением профиля молодой королевы Виктории красуется надпись «Mauritius», а также Post Оffice, то есть ошибочный текст «Почтовое отделение», что отличает их от более позднего выпуска с надписью Post Paid («Почтовый сбор оплачен»)».

Вторая причина возведения марки на «пьедестал почета» объясняется тем, что «Маврикии» были первыми марками Британской империи, выпущенными за пределами метрополии, а именно в ее островной колонии.

– Марки стали подлинным раритетом. Их недоступность резко взвинтила цены. Один из пиков непомерной дороговизны пришелся на 1904 год, когда на аукционе в Лондоне «Маврикий» ушел с молотка за баснословную сумму, которая в эквиваленте равна примерно 10, 5 кг золота. И когда выяснилось, что покупателем стал будущий британский монарх, который являлся страстным филателистом, ажиотаж вокруг «Маврикиев» возрос до невероятных пределов. Коллекционеры загорелись желанием приобрести этот раритет, и растущий спрос стал причиной запредельных цен на эти марки.

По данным «Чешского Радио», в настоящее время существуют достоверные сведения о существовании в мире четырнадцати «Розовых Маврикиев» и одиннадцати «Голубых». Два экземпляра хранятся в коллекции Елизаветы II. Некоторые из этих оттисков с портретом королевы Виктории можно видеть в Британской библиотеке в Лондоне.

Чешский «Маврикий» готовится к всемирной премьере

Интересно, что «Чешский след» в истории легендарных «Маврикиев» можно обнаружить на конверте первого дня, которым считается конверт с датой первого погашения только что отпечатанной марки – им стало 20 сентября.

– На конверте первого дня изображен портрет графа Феррари, у которого были чешские корни. Он принадлежал к числу самых богатых коллекционеров мира.

«Голубой Маврикий» от Феррари

Чешский коллекционер приобрел «Голубого Маврикия» из собрания Феррари. И его можно будет увидеть на предстоящей выставке филателии в Праге в 2018 году.

– На предыдущих наших выставках «Голубой Маврикий» также экспонировался – исключительно благодаря любезности британской королевы, которая одалживала нам этот экспонат. В коллекции Елизаветы II числится один экземпляр «Голубого Маврикия» и один «Розового» – на конверте. В этот раз впервые в истории марку нам предоставит чешский коллекционер. Он стал владельцем негашеных «Розового Маврикия» (еще известного как «Оранжевый Маврикий») и «Голубого Маврикия», а также одного из самых ценных конвертов мира с двумя «Розовыми Маврикиями». На сегодняшний день стоимость этого конверта составляет около 100 млн крон (3,8 млн евро),

– рассказал Франтишек Бенеш из подготовительного комитета Всемирной выставки марок в Праге, запланированной на 2018 год.

Согласно информации СМИ, письмо, украшенное двумя «Розовыми Маврикиями» и известное как Bombay cover, которое было отправлено с Маврикия в Бомбей, – является совершенно уникальным. Не только потому, что это единственное почтовое отправление в мире, «облагороженное» двумя упомянутыми Маврикиями. Марки имеют широкие поля, что является исключением в истории этих маврикийских postage stamp. Коллекционер привез конверт из Швейцарии, заплатив за Bombay cover 65 млн крон (2,5 млн евро).