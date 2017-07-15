«Сейчас мы в мастерской у столяров и как раз проходим через машинный зал. Например, этот станок работает 16 часов в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. В сущности, практически непрерывно», - рассказывает руководитель отделения декораций Баррандовской киностудии Штепан Червены.

Сегодня в распоряжении мастеров – столярная и слесарная мастерские, лепной цех и другие вспомогательные помещения в ареале Киностудии Баррандов для комплектования созданных декораций. Здесь изготавливаются оригиналы, копии, макеты различных предметов и объектов всевозможных размеров и форм, причем из самых разных материалов. Какие изменения претерпели декорационные мастерские со времен своего основания?

«Безусловно, сейчас процесс создания декораций для кино отличается от того, как это было когда-то. Раньше существовала такая специальность как архитектор кино, и они знали все о том, как строится декорация. Их интересовало не только, что видно через камеру, они были в курсе, как создается сама конструкция, то есть то, что находится за декорацией. Конструкции складывались из так называемых кулис – досок непрофессиональных форматов. Они прикреплялись друг к другу и получались четко заданные размеры стен. Сегодня так уже никто не делает, потому что, благодаря современным технологиям, не проблема создать любую форму, и киноархитекторов уже интересует только то, что видит камера», - продолжает Штепан Червены.

Самое-самое

Как мы уже отмечали – не проблема для мастеров из отделения по созданию декораций на Баррандовской киностудии не только форма, но и размер. Действительно ли в этом смысле у них нет границ, и какую самую большую декорацию им удалось произвести?

«Пожалуй, это относится к современности – для фильма Knightfall («Падение рыцарей» - снимающийся американско-чешский драматический сериал телеканала History). Это городок размером 150 на 250 метров. Если же говорить о подвижных декорациях, то для фильма Snowpiercer («Сквозь снег»), над которым шла работа в 2012 году, мы строили поезд длиной 100 метров, состоящий из четырех вагонов, его колебания составляли порядка 20 метров в каждую сторону. Рельсы видно не было, поскольку снимались только интерьеры, зато видно было сквозь все четыре вагона. Поэтому было необходимо создать симуляцию движения, повороты и тряску».

Что уж говорить, если в мастерских киностудии родились даже «настоящие» бомбардировщики!

«Да, это действительно так. Точная копия бомбардировщика В-17 появилась для проекта Redtails («Красные хвосты») в 2010 году. Конечно, вы догадываетесь, что такая декорация не строится за три дня. Если не ошибаюсь, самый продолжительный срок создания декорации у нас занял более четырех месяцев», - вспоминает Штепан Червены.

Любимые материалы

В наши дни одним из самых популярных материалов для создания декораций является полистерол, или же пенопласт. Принципиально, чтобы материал можно было быстро обработать, поскольку времени всегда не хватает. Поэтому чаще всего мастера используют древесину, дощатые материалы: ДСП, фанеру, далее – уже упомянутый пенопласт, гипс. Ну, и конечное слово, конечно же, за краской. А случается ли, что декорации повреждаются на съемках?

«Нас всегда информируют о том, что в какой-то части декорации будут проводиться действия, которые могут нанести конструкции механические повреждения – например, трюки каскадеров или взрывы. Как правило, в этом месте декорация специально подготовлена и укреплена. Разумеется, может случиться, что она будет повреждена – не при съемке, а при подготовке к ней. Но в таком случае ее возможно быстро отремонтировать».

Целые улицы и даже кварталы

Наверняка, многие российские, или даже еще советские зрители, знакомы с некоторыми чешскими «мыльными операми». Например, «Больница на окраине города». Рождаются бесконечные истории на чешской киностудии и по сей день. Пожалуй, звание самой длинной чешской «мыльной оперы» без особого боя получит сериал «Улица». Декорации для этого фильма – точнее целую ту улицу, на которой и разворачивается действие, создали баррандовские мастера.

«Да, в самом начале декорации создавали мы еще в Гостиварже, и, видимо, до сих пор они используются, но сегодня мы уже не занимаемся их обслуживанием. Но так как сериал до сих пор снимается, значит, декорации все еще служат», - смеется Штепан Червены.

Это, конечно же, не единственный пример того, как на Баррандове появлялись целые искусственные улицы. Здесь же создавались целые хитросплетения улочек для фильмов «Отверженные» и «Оливер Твист». Тут же рождались и городские пейзажи для сериала «Борджиа», а сейчас – для «Падения рыцарей». Действительно ли создаваемые на Баррандове декорации выглядят так достоверно, что человек может и вправду поверить, что находится в стародавних временах?

Не отличить от оригинала

«Я уже так не обманусь. Я всегда четко знаю, что декорация, а что является частью реальной постройки. Например, в Доксанах для проекта «Мушкетеры» мы встраивали в комплекс зданий декорации. Так мало кто мог отличить, что искусственное, а что оригинал. Но я думаю, что мы, люди, работающие в этой сфере, способны распознать, что есть что. Как правило, это выглядит очень достоверно. Конечно, зависит от архитектора, насколько он хочет прорабатывать детали. Ввиду того, что техника, с помощью которой сегодня снимаются фильмы, очень чувствительная, для ошибок остается не так уж много места. Каждый винтик нужно спрятать».

Казалось бы, почему в современную компьютерную эпоху не создавать декорации исключительно с помощью компьютера? Возможно ли это?

«К счастью, нет. Точнее – да, но это настолько дорогой процесс, что по-прежнему выгоднее строить декорации. Но неизбежно приближается время, когда эти расходы вступят в баланс, а потом уже встает вопрос: что с нами будет дальше? Будущее очень неопределенное».

Понятно, что после использования декорации не могут храниться вечно. Особенно, если речь идет о целом квартале. Что же с ними происходит потом?

«Декорации остаются собственностью инвестора, который, как правило, в 99% случаев распоряжается ее уничтожить. Так что происходит процесс утилизации, остатки отправляются в контейнеры с разделенным мусором. Я еще никогда не сталкивался с тем, чтобы кто-то хотел, к примеру, приобрети использованные декорации, и кто-то хотел их продать. Это уникальное произведение, и в проекте оно создает определенный эффект. Поэтому понятно, что никто из инвесторов не хотел бы, чтобы эта декорация где-то фигурировала до или после данного проекта», - заключает Штепан Червены.