Побывав на «Баррандове», можно неожиданно оказаться как будто по ту сторону экрана – в окружении предметов, которые будут напоминать вам фильм из вашего детства, например, «Три орешка для Золушки». Вы даже сможете потрогать ее волшебный башмачок! Без провожатого здесь, однако, легко заблудиться. Поэтому проследуем за «гидом» – Верой Краткой, заведующей Хранилищем реквизитов и костюмов Баррандовской киностудии. Она приглашает нас на самый интересный этаж знаменитой киностудии.

Tам, где «играют» предметы

«В целом здесь – целых три этажа сценического мебельного реквизита, плюс хранилище малогабаритной бутафории, а также электроаппаратуры и электрореквизита, где вы, как знать, возможно, встретитесь с первым своим компьютером. Сейчас мы приближаемся к секции, где хранятся самые ценные декорации и множество оригиналов – помните, мы упоминали о работе мастеров над декорациями Сикстинской Kапеллы? Так вот, именно это кресло стояло в Сикстинской Часовне, и в нем сидел Папа Римский. Да, конечно, присаживайтесь. Сидеть в нем вообще-то не очень удобно, не правда ли?

– Да, неудобно.

«Этот инвентарь использовался в «Трех мушкетерах» – полюбуйтесь серией красных кресел, а здесь вы видите декорации к телевизионному сериалу «Борджиа» совместного производства Франции, Германии, Чехии и Италии. По соседству с ними – мебельный реквизит, который «засветился» в недавно снятом на «Чешском телевидении» фильме о Яне Гусе и в картине о Карле IV «Голос за Римского короля» (Hlas pro římského krále). Все это мы одалживаем создателям фильмов с исторической тематикой. Сейчас, например, снимают фильм об Офелии и тоже обращаются к нам…

Возвращаясь к «Трем мушкетерам» – где они только ни снимались … Можно сказать, почти по всей территории нашей республики: на украшенной статуями богов колоннаде Кромержижа, одного из красивейших городов Моравии, в библиотеке замка Качина, неподалеку от местечка св. Микулаш, в Страговском монастырe. Наши баррандовские мастера приспособили к съемкам также интерьер в Доксанах».

Карел Готт – в роли Люцифера и самого Господа Бога

В хранилище можно увидеть и точную копию Святовацлавского трона, который находится рядом с Владиславским залом. У его подножия разыгрывали великолепные сюрреалистические этюды о противостоянии инь-янь потрясающий чешский клоун Болек Поливка и исполняющая роль жестокой владычицы французская актриса Шанталь Пулен-Поливкова, в то время еще его супруга.

«Трон «сыграл» в знаменитом чешском фильме режиссера Веры Хитиловой, одного из ярчайших представителей чехословацкой «новой волны», ставшем классикой кино. Речь идет о «Шуте и королеве» (Šašek a královna) – помните, как у ног Шанталь Пулен, царственно восседающей на этом троне, вьется шут Поливка? Этот же трон использовался в чешской сказке режиссера Зденека Трошки «Счастье из пекла», а именно, во второй ее части, которая снималась в 2001 г. На нем сидел и наш «звездный» Карел Готт – в то время ему было 75 лет. Он исполнял роль Люцифера, а заодно и самого Господа Бога».

Посетителей баррандовского хранилища окружает особый мир вещей. Некоторые из них перевоплощались с каждым новым фильмом в предметы, наделенные магической силой, иные сами стали настоящими киногероями.

«Можно сказать, что со многим реквизитом связаны собственные истории, обросшие со временем различными деталями. Взгляните хотя бы на этот шкаф, где был спрятан дорожный плащ из сериала о принцессе Арабелле из сказочной страны. Нельзя просто пройти и мимо бинокля из фильма сказки «Жил-был один король», где снялся выдающийся актер и драматург Ян Верих».

И, добавим, не менее выдающийся и без преувеличения легендарный представитель чешской комедийной актерской школы Власта Буриан, сыгравший роль второго «я» короля, советника Итакдалее. Для него это был уже 37-й фильм, первый и последний цветной. Оба главных героя – король Я Первый и советник Итакдалее – облачены в костюмы, созданные ветераном чешской мультипликации, истинным волшебником Иржи Трнкой.

Слова к «Песне рыбака», которая звучит в этой ленте, написал будущий лауреат Нобелевской премии Ярослав Сейферт:

Když povzdechne si voda ze dna, strom spustí větev do pěny, zatímco vážka neposedná promění stébla v prsteny. Ne, píseň má není dost vroucí, však do očí si hledíme. V tom tichu slyším srdce tlouci, já srdce tvoje – a ty mé.

Российские зрители, конечно, также помнят как сказку про Роксанну, превращенную в козу, в которую был влюблен Румбурак, так и про украденный у Фантомаса чудесный чемоданчик.