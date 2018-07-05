Архитектор Ева Иржична: Архитектура – это зеркало эпохи

Ева Иржична очень любит путешествовать и, прожив много лет за границей, всегда с радостью приезжает в Чешскую Республику. В этом году она в Чехии не только гостила, но и много работала: приняла участие в строительстве центрального здания гуманитарного факультета университета в Злине и дома в центре Праге на улице Revoluční, недалеко от Староместской площади. Кроме того, в начале года она разработала интерьер для магазина обуви и аксессуаров известного итальянского бренда Beltissimo, а в сотрудничестве с Центром Kaplicky организовала выставку, посвященную восьмидесятилетнему юбилею архитектора Яна Каплицкого. 30 мая Ева Иржична приняла участие в профессиональной конференции Ассоциации архитектуры и градостроения на тему «Нужна ли Праге современная архитектура и высотные здания?», где был рассмотрен столичный градостроительный план и решались вопросы о возведении ряда важных объектов на ближайшие годы.

В интервью для Чешского радио Ева Иржична поделилась своими мыслями о сочетании исторической и современной архитектуры и рассказала, в каком городе она черпает вдохновение:

– Каково ваше впечатление от конференции?

– Знаете, я оптимист по жизни. Я считаю, что любые дебаты способствуют разъяснению проблемы. В первую очередь, каждая из заинтересованных сторон получает возможность выслушать противоположную, полностью аргументированную точку зрения и пересмотреть свое мнение, попробовать убедить оппонента или найти компромисс. Потому что есть и нерешаемые проблемы: мы не можем в один день улучшить ситуацию с парковкой в центре города, городским транспортом, загрязнением улиц... Сегодня мы много говорили о новой застройке: должна ли она быть высокой или низкой. Я убеждена, что среди полутора сотен человек, которые участвовали в конференции, были те, кто потирал руки и ехидно думал: «Вот, и никакого высотного здания мы им построить не позволим». Но уверена, были и такие, кто послушал всех докладчиков, осмыслил полученную информацию и решил поддержать новые проекты. Это нормальная ситуация. И слава Богу! Только представьте себе, каково бы было, если бы мы все думали одинаково – жизнь была бы скучна! Я уверена, что, когда вы что-то обсуждаете, вы тем самым также расширяете свои собственные взгляды и убеждения, и, возможно, в результате дебатов изменится ваше мнение о том, что казалось единственно правильным. Вы поймете, что может существовать и другой способ разрешения той или иной проблемы. Окружающий мир постоянно меняется, и наши убеждения тоже не должны быть непоколебимы, им следует развиваться. Я бы хотела пожелать Праге, чтобы великодушие, царившее здесь на протяжении веков, продолжало существовать и в дальнейшем. И чтобы Прага и в будущем оставалась центром Европы.

– Как вы думаете, можно ли найти золотую середину между сохранением исторической и развитием современной архитектуры?

– Я твердо уверена, что это возможно. Вы знаете, у итальянцев был Карло Скарпа [итальянский архитектор и дизайнер], который занимался реконструкцией и восстановлением музеев, театров и других важных архитектурных объектов. Благодаря ему, приехав в Венецию, вы можете в полной мере насладиться красотой исторических зданий: они реконструированы, их внешний вид максимально приближен к первоначальному облику, но в то же время они модернизированы и продолжают служить жителям города. И сделано это очень деликатно, с уважением к истории и архитектуре – у итальянцев это в крови, они умеют обращаться с исторической застройкой так, чтобы она сохранялась на века и не требовала сноса: вы же понимаете, что намного легче что-то разрушить и заменить новым. Впрочем, иногда просто нет другого выхода: сохранение некоторых зданий может блокировать строительство новых объектов, важных для развития города. Вы знаете, я живу в Лондоне уже пятьдесят лет, и некоторые постройки, которые были созданы моими коллегами пятьдесят лет назад, теперь являются охраняемыми архитектурными памятниками. Период, за который здания переходят в категорию памятников архитектуры, сокращается. И я верю в то, что человек может проявлять деликатность при работе со старинными объектами, а не пытаться везде продемонстрировать свой взгляд на предмет. Напротив, надо понять и оценить то, что создавалось до нас, и лишь немного изменить построенное ранее, чтобы оно могло служить нам и сегодня.

– Какой город в этом смысле мог бы стать для Праги примером, а чего, напротив, лучше избежать?

– Это очень непростой вопрос. Хороших примеров для подражания не так уж много. Раньше я всегда говорила – Барселона, но сейчас и Барселона стала меняться. Хотя она до сих пор является городом, где историческая и современная архитектура сосуществует в весьма гармоничном симбиозе. А что касается отрицательных примеров, то самое ужасное, что я видела, было в России и в Китае, хотя, конечно, негативных примеров существует великое множество по всему миру.

– А какой город является для вас самым большим источником вдохновения?

– Я не знаю, черпаю ли я вдохновение в каком-то конкретном городе. Я очень люблю путешествовать, и мне повезло, что в жизни у меня была возможность много поездить по миру и увидеть множество разных городов. И в каждом есть что-то, что привлечет ваше внимание. Так, к примеру, в прошлом году я несколько раз была в Вероне, и всегда находила там что-то новое, некий исторический след, перекликающийся с тем, чем мы занимаемся сегодня. Например, то, как они мостили улицы, каким образом обустраивали внутренние дворики, веранды и террасы, как решали проблемы с вентиляцией – это все очаровывало меня. Но в то же время я не могу сказать, что Верона – самый красивый исторический город. По всему миру, где бы я ни побывала, я узнавала что-то новое, училась чему-то. Это касается и России, которую я упомянула ранее. Знаете, русская народная архитектура прекрасна, она совершенно особенная и уникальная, но то, что происходило и происходит в этой стране до сих пор – это страшно, это поистине угроза для всего мира. Не зря принято считать, что архитектура является зеркалом своей эпохи, это действительно так. Мир чрезвычайно интересен, повсюду столько всего, что может стать источником вдохновения, что может научить человека чему-либо. Достаточно лишь уметь видеть, наблюдать, смиренно познавать и учиться, а не критиковать.