22-12-2016 14:09 | Вирджиния Варгольская

В Праге завершилась вторая серия резиденций для художников из стран Восточной Европы и Центральной Азии, организуемая Пражским гражданским центром. «Радио Прага» встретилось с художниками и попросило рассказать о своих проектах и впечатлениях от пребывания в Чехии.

Prague Civil Society Center – Пражский гражданский центр был основан в 2015 году несколькими международными негосударственными организациями, работающими в сфере защиты прав человека. Среди них была и чешская инициатива «Человек в беде». Сегодня в сферу деятельности центра входит оказание поддержки и развитие гражданского общества в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Одним из путей оказания такой поддержки стало открытие специальной программы резиденций для художников. В рамках этой программы в Прагу на несколько месяцев приезжают иллюстраторы, мультипликаторы и художники, которые получают возможность разрабатывать собственный проект, научиться новым техникам, а также обменяться опытом с другими профессионалами.

«Целью нашей резиденции является пригласить художников из стран Восточной и Центральной Азии на два месяца в Прагу для создания своего проекта, который чаще всего связан с социальной или политической проблемой непосредственно в их регионе, в их стране. Здесь они имеют возможность погрузиться в атмосферу более творческую, более свободную от их собственной среды, а также приобрести контакты и начать сотрудничать с другими организациями. Которые бы могли в дальнейшем распространять данные ролики, иллюстрации, комиксы… Что касается техники, в которой работают художники – она чаще всего графическая, но у нас нет каких-то особых рамок. То есть целью является отразить какую-то социальную проблему, чтобы в дальнейшем была возможность ее как-то решить», - рассказывает куратор резиденций София Токарь.

При этом программа рассчитана не непосредственно на художников, изначально занимающихся социально-правовой тематикой в своем творчестве – предложить проект может любой художник, заинтересованный в разработке нового Центра:

«Чаще всего эти люди имеют представление или опыт работы с другими неправительственными организациями, либо освещением этих проектов. Однако никто из них не занимается этим как основной линией в своем творчестве». Помимо предоставления условий для создания новых работ, Центр занимается образовательной деятельностью:

«Частью резиденции являются специальные курсы, как, например, в данном случае это были курсы анимации, сценаристки, по созданию сториборда, а к этому также курсы по изучению иностранного языка».

Это проводится с чешскими специалистами?

«Например, в прошлый раз аниматоры у нас были чешские – из школы декоративно-прикладных искусств, в этот раз у нас русский аниматор. Потому что часто одна из проблем, которую мы также пытаемся исправить – многие участники из постсоветского пространства не говорят на английском языке. Поэтому у нас есть активный курс английского языка – здесь они обучаются и могут применить данный навык уже дома».

Первая группа пятерка художников приехала летом и многие уже представили результаты проекта у себя на родине, а буквально на днях в Праге завершила свое двухмесячное пребывание вторая «волна» участников. Несмотря на короткий срок проведения резиденций, результаты деятельности и продолжение проектов художников можно видеть уже сегодня:

«В данном случае все зависит от активности каждого участника. Участники, которые были наиболее активны, успели закончить свой проект и теперь занимаются его распространением. Например, здесь была художница из Киева, которая делала проект об участнике военный действий в Донбассе, потом была выставка в Киеве – то есть это уже могла видеть киевская, украинская публика. Также художница из Москвы делала проект, создавала книгу о разных протестах на территории Российской Федерации. Эта книга сейчас будет опубликована. И также все эти работы потом участвуют в выставках», - рассказывает София Токарь, куратор программы.

«Радио Прага» посетило презентацию проектов художников, которые жили и работали в рамках пражской резиденции с октября по декабрь. Участники поделились с нами своим проектом и впечатлениями от Праги. Татьяна Зеленская, иллюстратор и художник-мультипликатор из Киргизии, например, занялась в Праге разработкой анимации, поднимающий вопрос о легитимности киргизской традиции кражи невест в современном обществе:

«Так получилось, что последний год мы с сестрой постоянно это обсуждали. Она занимается фотографией, и она говорила – я хочу что-то такое сделать, хочу поднять эту тему, она меня сильно беспокоит. И я хотела что-то сделать, мы хотели сделать что-то совместное, но не получается – у нее работа, у меня работа, дети, постоянные проблемы. Однако так совпало, все само ко мне пришло – ко мне обратился приятель-журналист и сказал «Тань, смотри, есть такая программа, это прямо для тебя, там нужны художники, там нужны анимации». И я вместе с мужем – мы оба занимаемся анимацией, мы все это можем сделать – кроме сценария. И я подала заявку и прошла! Совершенно неожиданно, наконец-то у меня появилась возможность вырваться и наконец-то заняться тем, что мне самой нравится, потому что до этого я скорее занималась коммерческой анимацией, иллюстрацией и всегда «вот потом, я вот это закончу и займусь чем-то своим.. И так продолжается на протяжении лет..(смех)», - делится Татьяна своим опытом.

«Два месяца пролетели мгновенно, потому что здесь столько интересных людей, вообще все, кто попадался – видимо, нам подбирали (смех). Удивительные и приятные люди, а Прага она уютная, располагает к тому, чтобы походить, подумать, что-то сделать. Здесь уютно и спокойно. И эти два месяца пролетели.. «Вначале я хотела сделать что-то небольшое, скетчи и зарисовки, но в процессе работы я поняла, что хочу сделать так, и эдак – то есть сильно усложнила процесс, свою работу. Поэтому не закончила, приеду в Бишкек и буду заманивать, попробую убедить своего мужа, что этим надо заниматься», - делится планами участница программы.

Другим участником резиденции стал ЛГБТК активист и художник Герман Алиус из Омска, который два месяца в Праге занимался разработкой своего проекта – комикса о жизни трансгендерных людей.

«Мой комикс посвящен актуальным проблемам транс и queer сообществ в Сибири. Программа мне дала безопасное пространство, которого у меня не было в городе Омск. Это позволило мне, по сути, продуктивно работать над сценарием комикса, не беспокоясь о своей безопасности и безопасности пространства. Сейчас у меня полностью готов сценарий и начало разработок раскадровок, и, собственно, творческой частью я планирую дальше заниматься в Омске по приезде».

«Прага великолепный город! Это моя первая поездка в Европу, что является очень важным опытом – это побывать из изоляции в свободном мире, такое путешествие. А для меня, как для трансгендерного человека, это очень важно».