Александр Иськин - художник без цвета

Александр Иськин родился в Москве в 1990 году. В возрасте двух лет переехал с родителями в Германию (отец математик, мать музыкант). В 2010 году в городе Гослар Александр познакомился с известным немецким художником Йонатаном Меезе и его другом, живописцем Гербертом Фолькманном. Они оказали огромное влияние на творческую судьбу молодого человека, но ключевое событие, подтолкнувшее его к занятиям живописью, произошло несколько раньше.

Люди-маяки

«Я вырос в маленьком городе под названием Гослар, известен он во многом благодаря очень интересному и известному в Германии музею. Ежегодно этот музей вручает премию. И однажды, когда мне было 17 лет, это было в 2007 году, эту премию присудили известному немецкому художнику Йоргу Иммендорфу. Он не смог приехать, а приехала его жена, которой тогда было 26 лет, очень красивая женщина. И я, как маленький мальчик, в нее сразу влюбился, немножко наивно, и захотел с ней познакомиться. Потому что она представляла собой все то, что я хотел видеть. Я подошел к ней, представился молодым художником, и она дала мне свой номер. В это время я вообще не рисовал, но с этого момента я начал работать».

После такого поворота событий никогда не рисовавший Александр отправился к своей маме и попросил, чтобы она ему что-то нарисовала. Мама ответила, что у нее на это нет времени, купила Александру карандаши и отправила его заниматься к русскому академическому художнику, который учил его изображать геометрические формы в академической манере. Но через какое-то время жизнь отвернула его от классики и окунула в стремительный поток авангарда.

«Год спустя после встречи с этой болгарской принцессой, этой художницей, в которую я влюбился, я познакомился с двумя немецкими художниками – Йонатаном Меезе и Гербертом Фолькманном. У Меезе была недавно большая выставка в Праге. Я показал Герберту свои картины, и так я вообще переехал в Берлин, я очень много работал и прошел через тяжелые ситуации. Оба этих художника давали мне ориентацию – куда мне идти, чего я хочу. Они были для меня своего рода маяками, потому что я не очень хорошо разбирался в искусстве. Вообще-то до того, как я начал рисовать, я был в сборной Германии по настольному теннису. Так что это был другой мир для меня, и они были очень важными людьми в этом плане».

Оба художника помогли Александру познакомиться ближе с художественной жизнью столицы, и не только с ней.

«Конечно, они мне помогли. Йонатан в первые годы покупал у меня картины, когда еще никто во мне не был заинтересован, а Герберт мне немножко показывал, что такое жизнь. Он был наркоманом и употреблял героин. Я многое узнал про жизнь и про улицу, что такое криминал и так далее. Мы все время работали в одной маленькой комнатке, а я в это время жил на кухне. Его галерея нам оплачивала мастерскую. Герберт жил у своего отца. Он приходил каждое утро, и мы встречались в маленьком киоске, где он в 11 утра пил водку с бездомными, а я пил кофе. Конечно, это были такие ситуации, которые открывают глаза».

Концепция интерреализма

- Как в итоге получилось, что ты стал вырабатывать свой собственный стиль? Насколько мне известно, у тебя даже есть собственная творческая концепция.

«Я пришел к этому стилю после того как мой учитель Герберт Фолькманн умер. До этого я много срисовывал с фотографий и изобретал новые фигуративные элементы. Я рисовал гибриды – например, смесь фламинго и слона или смесь медведя и паука. Это была первая фаза, потом он умер, и потом я сделал значительный шаг в моем творчестве. Я полностью прекратил срисовывать с фотографий, и подумал: как я могу сделать следующий шаг, как я могу найти какую-то творческую систему, которая объясняла бы наш мир? И тогда я изобрел искусственную фигуру, жизнью которой я жил. Я вставал каждое утро и пять часов проводил в Интернете, смотрел Instagram, Facebook, читал все новости. Я читал не то, что меня интересует, в просто читал все, что попадалось, без какой-либо системы. После этих пяти часов я начинал рисовать. Я пробовал то чувство, которое было у меня в голове перевести в живопись. И получилось так, что под влиянием всей этой информации из моей головы я начал рисовать без фотографий. И вот это чувства перебора информации я назвал интерреализм».

В концепции интерреализма, по словам Александра, нашли отражение мысли и чувства многих молодых людей его поколения – перенасыщенность информацией, растворение личности в виртуальном пространстве. Нынешнее поколение проводит большую часть времени, уткнувшись в свои смартфоны, или же в Интернете.

«Я вижу в этом большую проблему, и именно эту проблему описывает интерреализм. Но парадоксально в этой теории то, что своими картинами я даю человеку опять вход в свою жизнь. Поскольку из-за того, что я рисую эти многосмысленные картины, люди, которые на них смотрят, опять приходят в себя и думаю, что они там что-то видят, хотя там ничего нет. Это некая смесь фигуративности и абстракции, которая дает какие-то ассоциации, которых вообще не существует, и каждый человек видит что-то другое».

Новый мир

- На своей последней выставке ты разбил свой мобильный телефон и компьютер. Тем самым, ты провел грань между собой и цифровой цивилизацией, или какого рода это протест?

«В прошлом и сейчас я испытываю очень большие проблемы с авторитетом. После того как я проводил каждый день в Интернете по пять часов, и мои профили в Instagram и Facebook были очень успешными, я понял, что это становится моим авторитетом, и что я вообще-то уже не хочу этим пользоваться, но это как какая-то сладость, которую ты все время хочешь есть снова и снова. Даже если ты не хочешь, но ты все время зациклен на этом. Я это понял и хотел этот период закончить. И я закончил его на своей последней выставке, когда я поломал свой компьютер и смартфон. Я хотел посмотреть на интерреализм также с другой перспективы. С Интернетом я все понял, и теперь хочу это строить дальше. А чтобы построить свой мир, я хотел уйти из этого всего».

- И как проходит у тебя строительство нового мира?

«Я пробую больше чувствовать, больше слушать, если я, например, гуляю, то я слушаю птиц. Я пробую больше смотреть на людей, чем они занимаются, просто стараюсь больше быть в настоящей реальности. Это отразилось в моих картинах. До этого я использовал очень много цвета, потому что в Интернете очень много цветов. Если ты смотришь на монитор, то там используются такие цвета, чтобы активировать глаза человека. Там очень много, например, голубого, чтобы все время была активность. Я полностью отошел от красок, и теперь я рисую исключительно черно-белые картины, чтобы опять получить какую-то основу, вернуться назад. Например, когда был Большой взрыв, я тоже всегда представляю, что начало было черно-белое, и лишь потом все стало расти, появляться цвета. Вот и я хотел сделать Большой взрыв и рисовать только черным и белым, чтобы сейчас опять построить свой мир».

Для пражской выставки, которая открывается 28 августа в галерее DSC Gallery, Александр Иськин подготовил абсолютно новую серию черно-белых работ, именно поэтому выставка The future is neanderthal в Праге является премьерой его нового эксперимента.