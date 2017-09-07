100 оттенков медовухи

– «Я был программистом, но вот уже 2-3 года этим делом уже почти не занимаюсь. На первое место вышел «медовый проект».

Однажды распробовав медовуху, Иржи Поучек превратился в большого любителя этого напитка, а потом решил стать и знатоком.

– «В какой-то момент началось нарастание разочарования от того, какого качества медовуху у нас в Чехии разные торговцы предлагают покупателям. Оказывается, многие известные производители в свои меды добавляют сахар и спирт. В этот момент я в большей степени начал обращать внимание на мелких производителей, как в Чехии, так и в Словакии. Кто ищет, тот всегда найдет – вот и мне посчастливилось найти несколько десятков фирм, которые медовуху готовят по традиционным рецептам. В этот момент я начал не только собирать информацию об ассортименте, но и углубился в историю медов. Вот так проект «музея медовухи» и появился на свет».

Экспозиция, которая будет дополнена необходимой исторической и профессиональной информацией, только формируется, но уже сейчас в лавке, являющейся также дегустационным и выставочным залом, можно увидеть ряд любопытных экспонатов.

Например, здесь стоит ручная центрифуга для извлечения меда из пчелиных сот, клетка для пчелиной матки и, конечно, свыше сотни разных видов чешских и словацких традиционных медовух.

Одним из главных экспонатов будущего музея уже сейчас является карта мира, на которой вымпелами обозначены страны, где выпускают медовуху.

Медовуха есть даже в Кении

«Мне бы очень хотелось собрать в коллекции образцы медовухи со всех концов света, где только этот напиток можно найти. Но, пока эта мечта лишь ожидает своего воплощения. Вдобавок, я стараюсь лично посещать страны и те места, где выпускают медовуху или иные напитки на основе меда. Общее количество отметок на нашей карте постепенно разрастается.

Интересно то, что я, например, обнаружил производство медовухи даже в Кении. Этот напиток делают по всему миру – от Новой Зеландии до Канады, во всех государствах с севера на юг», - рассказывает инициатор создания музея медовухи Иржи Поучек.

Говорят, что медовуха – самый древний алкогольный напиток, который стали делать люди?

– «Такое мнение существует. Существует мнение, что это именно так. Однако я думаю, что сегодня вам уже никто абсолютно точно этого не сможет доказать. Никто не знает, что наши предки начали делать раньше – вино из забродившего меда или же из фруктового сока, например, яблочного. Однако история медовухи своими корнями уходит в глубокую древность.

Что касается чешских земель, то в исторических документах можно найти упоминание, что в X и XI столетиях медовуха являлась самым крупным «экспортным» товаром.

Медоварение приходит в упадок после расширения виноградников в чешских землях, что относится к заслугам императора Карла IV. Мед в данном случае проиграл. Вино можно сделать быстрее и дешевле. Однако, например, у наших польских соседей, где собственный виноград не выращивают, традиция производства медовухи сохранялась на 300-400 лет дольше, чем у нас».

Вкус зависит от фантазии

Настоящая медовуха, невзирая на суть главного ингредиента напитка, вовсе не обязательно должна быть сладкой.

– «В этом случае, как и у вина, все зависит от того, какая будет основа, от соотношения меда и воды. От этого зависит крепость и степень сладости. Последнее время, как я замечаю, более популярны сухие медовухи с меньшим содержанием алкоголя – около 11%. Такая медовуха сравнима с классическим вином и ее вы можете пить даже в жаркий летний день».

Бесконечно разнообразными у медовух могут быть и привкусы.

«У нас популярны медовухи с привкусом корицы, грецких орехов, имбиря, ванили. Однако когда медовуху готовят, то в нее можно добавить и несколько десятков специй или трав. Вкус становится только богаче. Медовуха, если перед началом процесса брожения в нее добавить фруктовый сок, может быть и с привкусом черной смородины, вишни, малины, ежевики. У наших покупателей эти виды пользуются особым спросом», - подчеркивает почитатель древнего напитка и основатель музея медовухи Иржи Поучек.