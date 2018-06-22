«Крылатый лев»: в одиночку вокруг света

Роман Крамаржик открывает ангар. Лучи утреннего солнца играют на фюзеляже белого моноплана, на дверце которого красуется знак льва, а на хвосте выведен черным цветом бортовой номер чешских авиалиний OK TGM. Три последних буквы весьма символичны. Традиция чешской авиации была заложена еще во времена Первой Республики. Именно первый чехословацкий президент Томаш Гарриг Масарик является автором цитаты «Воздух – это наше море». Сам Роман Крамаржик отправляется в свое путешествие в 100-ю годовщину возникновения Чехословакии не случайно, но об этом чуть позже.

«Изначально я планировал лететь на ТGM. Потом мне предложили воспользоваться чешским самолетом Zlín, с чем я радостно согласился и перепланировал все именно под Zlín. А потом по разным причинам эту идею пришлось оставить. Я очень сожалею об этом, но с другой стороны, таким образом, передо мной или кем-то другим останется неподнятой перчатка – совершить облет вокруг Земли именно на чешском самолете. Какое-то время я игрался с мыслью отправиться в путь на австрийском самолете Dimond, но в итоге я вернулся к изначальной идее – лететь все-таки на TGM», - рассказывает Роман и готовится вытянуть легкий моноплан на площадку аэродрома.

Пилот объясняет все тонкости зажигания двигателя – мотор заводится так же, как раньше заводились автомобили «Шкода». Прежде чем включить зажигание, в цилиндры необходимо загнать топливо.

«Это - самолет Cessna P-210 1979 года производства. Сделан в США, там он некоторое время и летал. Потом самолет купил аэроклуб немецкого Бундесвера, а четыре года назад его приобрел наш летнянский аэроклуб, и он получил бортовой номер OK TGM». Cessna может летать на максимальной высоте 23 000 футов (7010 метров), но для этого необходимо повышать давление в кабине самолета. Без кислорода и без регулировки давления можно летать на высоте 10 000 футов, то есть около 3000 метров. «В моем случае все будет зависеть от погоды и от ветра. Я полечу на такой высоте, где не будет образовываться обледенение, и постараюсь использовать попутный ветер. И, соответственно, буду избегать встречного ветра».

Роман объясняет, почему он решился на сольный полет. «Ответ очень прагматичный – в этом самолете у вас есть две возможности. Он может быть полон то ли пассажиров, то ли топлива. Третьего не дано. Совершая кругосветное путешествие, мне больше понадобится топливо, чем компания, поэтому я полечу один».

Стартовать Роман Кармаржик будет с аэродрома Точна, вернуться он планирует 8 сентября, когда в Летнянах будет проходить День аэропорта.

«Я полечу в восточном направлении, чтобы воспользоваться возможностью попутного ветра, а конкретный маршрут будет зависеть от геополитической ситуации, а также от того, где можно будет заправить самолет авиационным топливом. Из Праги я отправлюсь в Белград, потом на Кипр, с Кипра – в Персидский залив, оттуда я направлюсь в Индию, далее в Тайланд. Это я знаю с уверенностью».

«Я еще окончательно не решил, по какому маршруту пересеку Тихий океан - самый интересный путь через Японию, Мидуэй и Гавайские острова для меня закрыт, так как этот атолл имеет статус национального заповедника, и, соответственно, мне было отказано в доставке туда авиационного топлива, так что остаются в запасе два других маршрута: Тайвань – Гуам – Маршалловы острова – Гавай, или более верный северный путь, но там погода хуже и океан холоднее, это через Японию и Алеутские острова на Аляску».

Связан ли с облетом планеты больший риск, чем какой представляют обычные полеты? «Если вы имеете в виду авиационные риски, то скорее нет, так как во время стандартных полетов самолет не бывает настолько проверенным-перепроверенным, как сейчас. С другой стороны, длинные перелеты над океаном на одномоторном самолете несут в себе определенный риск. В случае отказа двигателя приходится садиться на воду и ждать, пока вас не спасет какое-то из проплывающих мимо судов».

Отправляясь в такой путь, прежде всего, необходимо обзавестись «бумажками» - перелет любого государства сопряжен с получением специального разрешения, оформление которого длится от нескольких дней до нескольких недель, в особых случаях даже целые месяцы, рассказывает Роман. Расходы тоже не малые - исчисляются сотнями тысяч крон. Часть из них оплатили спонсоры, которые решили поддержать идею посредством краундфандинга на сайте hithit.cz.

«Наибольшие сложности связаны с необходимостью обеспечить себя на всем пути необходимым количеством топлива, а также с геополитической ситуацией в некоторых странах. Есть государства, в воздушное пространство которых вас не пустят в принципе. В других странах есть определенные ограничения. Например, в России вам в принудительном порядке посадят на борт русскоговорящего навигатора».

Нужна ли с собой какая-то специфическая экипировка? «На случай вынужденной посадки на воду у меня будут две надувных лодки, продовольствие, а также опреснитель воды, а также много других необходимых вещей, которые с собой обычно возить необязательно: насос для топлива, набор инструментов для техобслуживания самолета итд», - перечисляет пилот, объясняя, что надо помнить и о таких вещах, куда справлять во время перелета нужду – каждый из этапов рассчитан на 7 часов, но некоторые продлятся и 12-13 часов.

«Это - первый чешский сольный облет Земли. Доводов было больше, но главный из них – в этом году исполняется сто лет с момента возникновения самостоятельной Чехословакии. Думаю, стоит напомнить не только самим чехам, но и людям в мире о том, что мы сумели за эти сто лет создать. Что мы очень способный, гордый, и обычно даже разумный народ, и что наша авиационная промышленность, наши пилоты, конструкторы и механики – одни из лучших специалистов в мире. Посмотрите только, сколько у Чехии чемпионов мира по авиационным видам спорта – вы найдете минимально одного, а зачастую и нескольких чемпионов по каждому из них. Таким могут похвастаться очень немногие страны. Далеко не в каждом государстве были сконструированы от первого до последнего винтика вертолеты, и даже истребители»,- говорит пилот в завершение нашей беседы.