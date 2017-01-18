18-01-2017 14:22 | Катерина Айзпурвит

Как известно, кухня всегда служит визитной карточкой страны, и проникновение национального блюда на территорию другого государства невольно воспринимается как своего рода завоевание. Чешские кулинары с полным основанием могут гордиться тем, что свое победоносное шествие по России недавно начал трдельник – трубочка из воздушного теста, посыпанного сахаром и корицей.

Трдельник, или трдло, как его еще называют, – непременный атрибут чешских рождественских ярмарок. Однако не только в праздники, но и в обычные дни туристы и местные жители, не в силах устоять перед манящим запахом, останавливаются рядом с киосками, где над жаровней вращаются металлические цилиндры, на которых полоска сырого теста превращается в ароматную хрустящую булочку.

Традиционное трдло, как его еще называют, создается из дрожжевого теста, разделенного на полоски, которые наматываются на деревянный валик из бука диаметром около десяти сантиметров. Впрочем, сегодня, разумеется, чаще используют металлические стержни. В процессе выпечки валик вращают, смачивая тесто молоком, пока булочка не приобретет свой характерный золотисто-красный оттенок. После этого трдельник следует осторожно снять, чтобы не повредить его форму.

Впрочем, сами чехи признают, что к ним эта булочка через Трансильванию пришла из Венгрии – kürtőskalács считается там национальным символом. Ее начали делать в Скалице, на границе Моравии и Словакии, и сегодня Скалицкий трдельник даже стал в Евросоюзе продуктом с защищенным географическим наименованием. Кроме того, по подобному принципу колечки из теста делают в Австрии, Германии, Польше, Швеции, а в Люксембурге их всегда выпекают на свадьбу.

Однако попробовав этот деликатес именно в Чехии, российские гурманы решили, что ароматная булочка в качестве богемского деликатеса вполне может «переехать» из Праги на северо-восток, и сегодня металлические валики с колечками трдельника бойко вращаются на улицах российских городов, причем не только в обеих российских столицах, но даже в Сибири – в Томске, в Новосибирске…

В Санкт-Петербурге местные предприниматели создали целую франчайзинговую сеть, превратив чешское блюдо в собственный бизнес-проект. «Тесто наматывается на деревянный валик, посыпается сахаром и готовится в специальной печи в течение 3-4 минут, затем снимается с валика, посыпается любой посыпкой на ваш вкус, либо остаётся без посыпки просто покрытым золотистой хрустящей корочкой. Традиционный вариант посыпки – сахар с корицей, однако, для того чтобы удовлетворить самый взыскательный вкус, в нашем арсенале есть миндаль, кокос, грецкие орехи, сыр с оливками, шоколад и не только», – на Интернет-сайте проекта можно прочитать такое описание, достаточно необычное для Чехии, где хрустящее колечко наполняют разве что мороженым.

«Трдельник – традиционная чешская выпечка в форме цилиндра, выпекаемая в специальной гриль-печи или на углях, безусловный и обязательный элемент на улицах Восточной Европы, не говоря уже о рождественских ярмарках и массовых мероприятиях. В Чехии вы можете легко найти его по запаху, где бы вы ни находились. Стоит отметить, что это лакомство настолько полюбилось людям со всех уголков мира, что сейчас вы можете встретить его в десятках стран, от Австралии до Канады. Сейчас его готовят не только на улице и ярмарках, его выпекают в булочных, кафе», – расписывают российские предприниматели привлекательность воздушной сдобы.

Действительно, в одном из киосков новогодней ярмарки, которая в праздничные дни шумела в самом центре Петербурга, на пешеходной Малой Садовой улице, готовилась знакомая спираль из теста. Помимо обычного трдельника, здесь предлагался и его шоколадный вариант, и даже с сыром, беконом и оливками. Запивать трдельник можно было чаем, кофе или глинтвейном. Учитывая, что в рождественские дни в Северную столицу пришли морозы, горячее вино и корица были как нельзя кстати.

Продавец и одновременно пекарь объяснил, что чешский деликатес появился в Петербурге в мае 2016 г. и с тех пор неизменно пользуется спросом. Маленький трдельник в центре Петербурга стоит 130 рублей, что примерно соответствует пражской цене. За большое колечко из теста придется выложить 260 рублей, а за шоколадное – все 300. Следует отметить, что петербургский трдельник, хрустящий и благоухающий корицей, оказался ничуть не хуже пражского…