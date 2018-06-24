Хит столетия: финал

Либор Кукал
24-06-2018
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Проект Чешского радио «Хит столетия» вышел на финишную прямую. Перед нами – только финальное голосование. Какая песня из столетней истории Чехословакии и Чехии лучшая?

Почему «чешское столетие» начинается именно с 1918 года? Это очень просто. 28 октября 1918 Чехословакия объявила независимость и больше не входила в состав Австрийской империи.

Хотя Чехословакии уже нет, чехи считают события 1918-го года важнейшим фактом своей современной истории. Символически в наш выбор 100 лучших песен попало и несколько дуэтов чешских певцов со словацкими певицами. Из ста композиций слушатели Радио Прага выбрали сначала 12 песен для полуфинала, и сейчас – семерку финальных композиций.

Отдельно голосовали и слушатели радиостанции Чешского радио «Двойка». Интересен тот факт, что чешские слушатели совпали в своем выборе со вкусом зарубежных слушателей Радио Прага только частично. Лишь 6 композиций появилось в финальном голосовании на обеих станциях.

Какие песни вышли в финал на Радио Прага?

1945 «Жаль любви»
1947 «Говори мне, пожалуйста, тихонько»
1954 «Песня для Кристинки»
1968 «Молитва для Марты»
1982 «Девочки из нашего садика»
1989 «Мисс Москва»
2006 «Живая вода»

Голосование закончится в воскресенье 1-го июля. Хит столетия, по версии слушателей Радио Прага, мы представим в нашем эфире и на сайте radio.cz 2-го июля.

 

Выбираем хит столетия

Хит столетия - Голосование

Либор Кукал
24-06-2018
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