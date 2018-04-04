«Восьмой день»

Эва Туречкова
04-04-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Фото: SupraphonФото: Supraphon На очереди – 1980-й год.

В 70-е годы казалось, что легендарная группа «Olympic», которая пополнила репертуар чешской поп-музыки рядом хитов, в том числе песней «Черепаха»(Želva), за которую вы имели возможность проголосовать в рамках нашей анкеты, уже ничем не сможет удивить. Популярность музыкального коллектива шла на спад.

Мало кто был в то время готов поверить, что «Olympic» даст карьере новый импульс. Но группа не сдалась. За ривайвловым концертом «Четверть века рок-н-ролла», в котором принял участие целый ряд гостей, последовали другие успешные проекты на актуальные темы – альбомы «Каникулы на Земле», «Улица» и «Лаборатория».

Большим хитом стала песня «Восьмой день». Автор текста – поэт «бит поколения» и мастер выразительного слова Павел Врба.

22 мая формально прошли выборы президента ЧССР. Главой государства стал Густав Гусак.
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Выбираем хит столетия

Эва Туречкова
04-04-2018
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