В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!
В 70-е годы казалось, что легендарная группа «Olympic», которая пополнила репертуар чешской поп-музыки рядом хитов, в том числе песней «Черепаха»(Želva), за которую вы имели возможность проголосовать в рамках нашей анкеты, уже ничем не сможет удивить. Популярность музыкального коллектива шла на спад.
Мало кто был в то время готов поверить, что «Olympic» даст карьере новый импульс. Но группа не сдалась. За ривайвловым концертом «Четверть века рок-н-ролла», в котором принял участие целый ряд гостей, последовали другие успешные проекты на актуальные темы – альбомы «Каникулы на Земле», «Улица» и «Лаборатория».
Большим хитом стала песня «Восьмой день». Автор текста – поэт «бит поколения» и мастер выразительного слова Павел Врба.
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