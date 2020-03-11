Радио Прага ищет «Хит столетия»

Либор Кукал
11-03-2018
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«Хит столетия» - это исторический хит-парад Радио Прага. В течение ста будних дней можно в нашем эфире слышать сто хитов 1918-2017 годов. Каждое воскресенье на нашем сайте открываем голосование об очередной пятерке песен. На этот раз предлагаем вашему вниманию песни 1958-62 год.

1962 «Ах, эта неземная любовь»
1961 «Бабушка, научи меня танцевать чарльстон»
1960 «Вчера было воскресенье»
1959 «Под одной крышей»
1958 «Блюз для тебя»

 

Выбираем хит столетия

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