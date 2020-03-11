Радио Прага ищет «Хит столетия»

«Хит столетия» - это исторический хит-парад Радио Прага. В течение ста будних дней можно в нашем эфире слышать сто хитов 1918-2017 годов. Каждое воскресенье на нашем сайте открываем голосование об очередной пятерке песен. На этот раз предлагаем вашему вниманию песни 1958-62 год.
Партии левого толка теряют членскую базу
Судьбы чехов в России – строки и подстрочник
Глава МИД: В деле Салиха Муслима Чехия будет действовать в соответствии с законом
Евгений Никулин в пражской тюрьме – между Москвой и Вашингтоном
Турция направила Чехии ноту протеста в связи с освобождением курдского политика