Ищем чешский хит столетия

Либор Кукал
08-04-2018
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Радио Прага продолжает поиски чешского хита столетия. С нетерпением ждем результатов вашего голосования. Голосуйте на нашем сайте прямо сейчас!

1982 «Девчонки из нашего садика»
1981 «В тени папоротника»
1980 «Восьмой день»
1979 «Когда…»
1978 «Моторест»

 

Выбираем хит столетия

Хит столетия - Голосование

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Фото: Supraphon

1982 «Девчонки из нашего садика»

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Фото: Supraphon

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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты…
Фото: Supraphon

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