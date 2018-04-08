Ищем чешский хит столетия

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Радио Прага продолжает поиски чешского хита столетия. С нетерпением
ждем результатов вашего голосования. Голосуйте на нашем сайте прямо
сейчас!
1982 «Девчонки из нашего садика»
1981 «В тени папоротника»
1980 «Восьмой день»
1979 «Когда…»
1978 «Моторест»
Выбираем хит столетия
Хит столетия - Голосование
В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю
Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные
моменты…
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Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)
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