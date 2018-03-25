Ищем чешский хит столетия

Либор Кукал
25-03-2018
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Какую из предложенных песен начала семидесятых годов вы считаете лучшей? Голосуйте на нашем сайте. Выбранная вами песня выйдет в полуфинал, а позже, может, и в финал проекта "Хит столетия".

1972 «Саксана»
1971 «Иветта»
1970 «Динамит»
1969 Lady Carneval
1968 «Молитва для Марты»

 

Выбираем хит столетия

Хит столетия - Голосование

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