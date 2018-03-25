Ищем чешский хит столетия

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Архив передач
Какую из предложенных песен начала семидесятых годов вы считаете
лучшей? Голосуйте на нашем сайте. Выбранная вами песня выйдет в
полуфинал, а позже, может, и в финал проекта "Хит столетия".
1972 «Саксана»
1971 «Иветта»
1970 «Динамит»
1969 Lady Carneval
1968 «Молитва для Марты»
Выбираем хит столетия
Хит столетия - Голосование
В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю
Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные
моменты…
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Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)
Прага. Мороз и ветер. Выборы президента России.
Пражский зоопарк – ковчег для исчезающих видов
Антитабачный закон – дискриминация или охрана здоровья граждан