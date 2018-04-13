1987 «Где ты»

1987 год оказался насыщенным в плане появления кинокартин, в которых звучали песни, ставшие впоследствии хитами. Состоялись премьерные показы таких чешских фильмов как драма реж. Вита Олмера «Боны и покой» (Bony a klid') о «менялах» на черном рынке валюты, «Дискоистория» (Discopříběh) или американская мелодрама Грязные танцы (Hříšný tanec). Ona стала одной из самых кассовых также в чехословацком прокате.

В голосовании в рамках традиционного чешского конкурса музыкальных исполнителей «Золотой соловей» (с 1996 года анкета переименована в «Чешского соловья»), которое проводилось с начала 1960-х годов, по–прежнему принимали участие многие любители поп-музыки. И хотя исторический рекорд по числу голосующих 1986 года не был побит, однако цифра оказалась достаточно впечатляющей – 115 145 человек.

Больше всего симпатий в своей категории в этой анкете снискали словацкая группа Elán, певица Петра Яну и певец Далибор Янда. Ему удалось положить на лопатки даже такого сильного соперника как Карел Готт. Подняться на престижный эстрадный пьедестал исполнителю, несомненно, помогла песня Kde jsi («Где ты»). Она до сих пор часто звучит по радио, и в марте Янда дал концерт в пражской «Люцерне», в программе которого не могла отсутствовать «Где ты». Многие, как и прежде, подпевали ему во время выступления в переполненном до отказа концертном зале.

■ 20 марта Ладислав Адамец был назначен на пост председателя правительства Чешской социалистической республики.

■ 13 сентября в замке в Ланах члены правозащитного движения Хартия - 77 инициировали проведение торжественного собрания по случаю 50-летней годовщины со дня смерти первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика.

■ В середине декабря в ходе седьмого заседания ЦК Компартии Чехословакии произошли существенные кадровые перестановки в высшем звене руководства партии. В отставку подал Густав Гусак, на пост генерального секретаря компартии был единомышленно избран Милош Якеш. Густав Гусак, однако, остался президентом социалистической Чехословакии.

■ Численность населения Земли в 1987 году превысила 5 млрд.

Выбираем хит столетия