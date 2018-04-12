1986 «Kaрел, видимо, несет чай»

Социалистические молодежные организации, не теряя времени напрасно, взялись за организацию таких смотров как Rockfest, a программная драматургия других фестивалей также становится более раскрепощенной. Наряду с песнями, сложенными по привычной схеме, в СМИ проникают композиции, ритмо-мелодические формулы которых весьма ярко выделяются на общем фоне.

Песенку «Kaрел, видимо, несет чай» (Karel nese asi čaj) сложили Mихаэл Коцаб, который позже станет председателем парламентского комитета и министром по правам человека, и Михал Букович. Шутливую песню о том, как можно блеснуть, зная названия лишь нескольких числительных на разных языках, подхватили многие молодые люди. Благодаря «Карлу» – возможный вопрос о том, кому же напоит этим напитком Карел, останется без ответа, Иржи Корн вновь снискал расположение слушателей. Последние, конечно, просто не могли не обратить внимания и на Вилема Чока, члена группы «Пражский выбор». Ведь еще в 1983 году этой группе запретили выступать.

В этом сериале мы знакомим вас с песнями Чехословакии и Чехии. Они во многих случаях стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую из них!

■ 17 мая в Остраве – Витковицах завершено строительство масштабного мультифункционального Дворца культуры и спорта (в наст. время ČEZ -арена). В то время она стала самой большой площадкой в своем роде в Европе.

■ На 23 и 24 мая выпали последние недемократические выборы в органы государственной власти в Чехословакии.

■ 3 сентября в телевизионном выпуске новостей Televizní noviny прозвучал весьма необъективный репортаж из разряда манпулятивных попыток об эмиграции певца Вальдемара Матушки, ставшего идолом целого поколения чехословаков и попросившего политического убежища в США.

Выбираем хит столетия