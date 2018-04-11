1985 «Колокольчики счастья»

Идея создать песню, которую могли бы вместе спеть «чешский соловей» Карел Готт и 12-летняя словачка, пришла в голову режиссеру Яромиру Ваште. Он препоручил дело текстовику Зденеку Рытиржу.

Песня построена по устоявшейся в стране в те времена литературной схеме: Чехия должна была быть представлена более зрелым голосом в лице мужского вокалиста, Словакия – выступать в девичьем, женском обличии, причем в роли ведомой. В ту пору никто из авторов не мог предположить, что уже через 70 лет после этого песенного эксперимента произойдет официально узаконенный распад Чехословакии на два суверенных государства, Чехию и Словакию.

Хит Zvonky štěstí («Колокольчики счастья») нашел свой к путь и к сердцам немецких поклонников. Среди них он известен под названием Fang das Licht.

3 мая 1985 года в Праге чехословацкие хоккеисты одержали первенство на домашнем чемпионате сборной. Впервые чемпионат мира по хоккею в чешской столице состоялся в 1933 году.

В тот же день впервые был введен в эксплуатацию первый блок АЭС «Дукованы».

27 – 30 июня на пражском стадионе Страгов проходила последняя в истории страны чехословацкая спартакиада.

Выбираем хит столетия