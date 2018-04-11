1985 «Колокольчики счастья»

В этом сериале мы знакомим вас с песнями Чехословакии и Чехии. Они во многих случаях стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую из них! «Колокольчики счастья» в исполнении чешско-словацкого дуэта Карела Готта и Даринки Гамбошовой (позже Ролинцовой) стали хитом 1985 года Словацкие исполнители были очень популярны в Чехии на протяжении всех 1980–х годов. Наряду с группой Elán, певцом Мирославом Жбиркой, симпатии чешской аудитории сумела завоевать и совсем юная Дарина.
Идея создать песню, которую могли бы вместе спеть «чешский соловей» Карел Готт и 12-летняя словачка, пришла в голову режиссеру Яромиру Ваште. Он препоручил дело текстовику Зденеку Рытиржу.
Песня построена по устоявшейся в стране в те времена литературной схеме: Чехия должна была быть представлена более зрелым голосом в лице мужского вокалиста, Словакия – выступать в девичьем, женском обличии, причем в роли ведомой. В ту пору никто из авторов не мог предположить, что уже через 70 лет после этого песенного эксперимента произойдет официально узаконенный распад Чехословакии на два суверенных государства, Чехию и Словакию.
Хит Zvonky štěstí («Колокольчики счастья») нашел свой к путь и к сердцам немецких поклонников. Среди них он известен под названием Fang das Licht.
3 мая 1985 года в Праге чехословацкие хоккеисты одержали первенство на
домашнем чемпионате сборной. Впервые чемпионат мира по хоккею в
чешской столице состоялся в 1933 году.
В тот же день впервые был введен в эксплуатацию первый блок АЭС «Дукованы».
27 – 30 июня на пражском стадионе Страгов проходила последняя в истории страны чехословацкая спартакиада.