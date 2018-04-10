1984 «Пуговицы любви»

Жизнь на любительской и полупрофессиональной сцене возвращалась на круги своя, становясь неформальной и более независимой от постановлений того времени. Значительная часть радио– и телепрограмм, тем не менее, оставалась в слоях стоячих и медленно текущих вод.

В 1984 г. поп-сцену покинул рано ушедший из жизни и весьма популярный певец Милан Хладил, выступавший в дуэте с Иветтой Симоновой. Композитор Павел Вацулик и текстовик Ян Крута, решив, что свято место пусто не бывает, сочинили серию наивных и мелодических дуэтов о любви для другого дуэта: 18-летней Иветы Бартошовой и ее музыкального «напарника» Петра Сепеши, ранее основавшего группу Apendix. Расчет оказался верным, и песня из этого цикла «Пуговицы любви» даже оказалась на пике популярности.

Однако успешную карьеру этого творческого тандема прервала авария с трагическим исходом: Сепеши скончался в возрасте 25-и лет. Ивете Бартошовой еще предстояло стать одной из самых популярных в Чехословакии 1980-90-х гг. исполнительниц.

■ 31 января врачи пражского Института клинической и экспериментальной медицины IKEM провели первую успешную трансплантацию сердца в Восточной Европе.

■ 12 мая прошло заседание Чехословацкого олимпийского комитета. Было принято единогласное решение бойкотировать Игры XXIII Олимпиады в Лос-Анджелесе. Игры бойкотировались СССР и большинством социалистических стран.

■ 11 октября в Стокгольме присудили Нобелевскую премию по литературе чешскому поэту Ярославу Сейферту, который лишился в эпоху социализма возможности печататься.

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